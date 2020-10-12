Встречавшийся с Макроном глава Французской Полинезии заболел коронавирусом

Президент Французской Полинезии Эдуар Фрич, недавно встречавшийся в Париже с президентом Франции Эммануэлем Макроном, заболел коронавирусом. Об этом сообщили в администрации Фрича.

Супруга Фрича, ездившая в Париж вместе с ним, также сдала тест, она оказалась здорова, передает ТАСС.

8 октября Фрич встречался с Макроном, а также с премьер-министром Франции Жаном Кастексом и министром по делам заморских территорий Себастьяном Лекорню. При этом за три дня до отъезда в Париж он сдавал анализ, и тот был отрицательным.

Состояние 68-летнего политика не вызывает опасений, заявили медики.

Ранее, в октябре, основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс заявил, что только сверхэффективная и доступная для всех вакцина от коронавирусной инфекции сможет обеспечить возвращение жизни человечества к норме.

Ранее Гейтс заявил, что пандемия коронавируса закончится, вероятнее всего, в 2022 году. По его словам, он ожидает утверждения американской вакцины от новой инфекции к началу 2021 года. Если это произойдет, то к лету 2021-го США начнут возвращаться к нормальной жизни, а в 2022 году пандемия пойдет на спад.

В настоящее время благотворительный фонд Гейтса выделяет $650 млн на борьбу с коронавирусом. Это стало крупнейшим пожертвованием среди независимых фондов.