Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Число задержанных на демонстрациях в Белоруссии превысило 500 человек
Мир
Во Франции мортиры с фейерверками собираются прировнять к оружию
Экономика
Возобновление индексации выплат работающим пенсионерам оценили в 200 млрд
Наука
Космонавты на МКС пожаловались на рост температуры в российском сегменте
Мир
Украинских школьников из-за пандемии отправят на каникулы раньше
Сюжет:

Билл Гейтс назвал условие возвращения к нормальной жизни после пандемии

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Только сверхэффективная и доступная для всех вакцина от коронавирусной инфекции сможет обеспечить возвращение жизни человечества к норме. Об этом в эфире телекомпании NBC сообщил основательно корпорации Microsoft Билл Гейтс.

На полях заражений: COVID-19 оказался опаснее испанского гриппа
Избыточная смертность в первые месяцы нынешней пандемии превысила цифры вековой давности

Таким образом предприниматель ответил на вопрос о том, что нужно для окончательного преодоления последствий пандемии и нормализации жизни. По его словам, именно эффективная вакцина позволит в мировом масштабе покончить с коронавирусом.

Ранее Гейтс заявил, что пандемия коронавируса закончится, вероятнее всего, в 2022 году. По его словам, он ожидает утверждения американской вакцины от новой инфекции к началу 2021 года. Если это произойдет, то к лету 2021-го США начнут возвращаться к нормальной жизни, а в 2022 году пандемия пойдет на спад.

В настоящее время благотворительный фонд Гейтса выделяет $650 млн на борьбу с коронавирусом. Это стало крупнейшим пожертвованием среди независимых фондов.

18 сентября сообщалось, что США распределят к январю 2021 года 100 млн доз вакцины от коронавируса, а уже к апрелю привиться от новой инфекции сможет каждый американец.

По данным портала Worldometer, Соединенные Штаты находятся на первом месте по числу выявленных случаев заболевания коронавирусом.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020