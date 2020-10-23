В Польше введут ограничения на работу ресторанов и кафе из-за коронавируса

Правительство Польши решило ввести с 24 октября новые ограничительные меры в условиях пандемии коронавирусной инфекции, которые коснутся работы кафе, пабов и ресторанов. Об этом в пятницу, 23 октября, сообщил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий.

«Ограничение деятельности ресторанов, пабов, кофеен — все предприятия такого типа не смогут работать так, как раньше. Они смогут предлагать еду и напитки только навынос», — приводит ТАСС слова главы кабмина.

Также запрещено собираться в группах более пяти человек, если речь не идет о членах одной семьи. Всех школьников, за исключением начальных классов, переводят на дистанционное обучение.

По его словам, если результата не будет, властям придется предпринять дальнейшие шаги.

Моравецкий отметил, что эта мера вводится на две недели с возможностью продления, уточняет RT.

Накануне премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил, что власти страны распространили действие комендантского часа на 38 департаментов и Французскую Полинезию, сообщается на сайте aif.ru. Мера продлится шесть недель, на улицы нельзя будет выйти без уважительной причины с 21:00 до 6:00.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.