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Гегемония айпада: в Вероне ищут пути выхода из мировой самоизоляции

Участники Евразийского форума обсудили риски политической напряженности и потери связи с действительностью
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Гегемония айпада: в Вероне ищут пути выхода из мировой самоизоляции
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2020-10-22 19:12:08
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На фоне отмены в 2020 году большинства деловых и культурных мероприятий Евразийский экономический форум должен был стать точкой перелома в борьбе с коронавирусом и возврате к привычному укладу. Однако из-за новой вспышки большая часть приглашенных принимает участие в режиме видеоконференции. Тем не менее содержание дискуссий форума оказалось как никогда актуальным: участники не стали избегать острых углов и напрямую поговорили о глобальной потере сплоченности между государствами, рисках гегемонии цифровых технологий и политизированности санкций.

Жизнь как диснейленд

В Вероне туманно. Улицы непривычно пусты даже для осени — в городе практически нет туристов, а местным жителям рекомендовано минимизировать присутствие в общественных местах.

Тем не менее на центральной площади — у здания городской мэрии — проходит митинг, хотя и немногочисленный. Протестуют местные служащие школьных столовых — их категорически не устраивают условия организации работы в пандемию. Во всем чувствуется неопределенность, разобщенность и нервное напряжение.

Всё это — новая реальность. Именно под таким названием в соседнем палаццо XVIII века проходит ежегодный — уже 13-й по счету — Евразийский экономический форум. Изначально мероприятие проектировалось наперекор сложившемуся в пандемию укладу — было приложено немало усилий для организации живых контактов между представителями европейского бизнеса и власти. Но в конечном счете форум стал иллюстрацией коронавирусной реальности — значительная часть приглашенных не смогла приехать в Верону из-за осенней вспышки и участвовала в сессиях по видеосвязи.

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Фото: aebrus.ru
Палаццо XVIII века

— Все устали и хотят общаться вживую. Экран рискует заменить диалог между людьми — это угроза потери контакта с действительностью у людей. Айпад стал культурной гегемонией постмодернизма. Переход к гиперреальному образу существования превратит жизнь в симулякр, диснейленд, стерилизующий людей от эмоций и жизненной энергии — с такими словами с трибуны к участникам обратился один из главных идеологов форума, председатель совета директоров Банка Интеза Антонио Фаллико.

Он подчеркнул: несмотря на то что пандемия уронила мировую экономику за несколько месяцев сильнее, чем предыдущие многолетние кризисы, она стала средством для переосмысления всего делового уклада.

Мы тратили на маркетинг миллиарды долларов. Это привело к тому, что люди стали воспринимать мир как огромный супермаркет. Пандемия освободила многих людей от нарциссизма потребления и показала, как легко всё потерять, — отметил банкир.

Действительно, в фокусе дискуссий на форуме в этот раз оказались более фундаментальные вопросы, чем плюсы и минусы продуктового эмбарго и санкционные сложности в реализации отдельных проектов, обсуждаемые в предыдущие годы. Особое внимание участники уделили проблемам безопасности — медицинской, энергетической, технологической и политической.

Гегемония айпада
Председатель совета директоров Банка Интеза Антонио Фаллико

Председатель совета директоров Банка Интеза Антонио Фаллико

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Глава «Роснефти» Игорь Сечин, выступивший по видеосвязи, отметил, что западным странам следовало бы перенять опыт Китая в борьбе с пандемией COVID-19, вместо того чтобы «атаковать этот опыт». По его словам, это, возможно, позволило бы избежать второй волны.

— Если в адрес отдельных стран будут продолжаться обвинения в распространении вируса, то человечество, к сожалению, может еще не скоро справиться с пандемией, — заявил Игорь Сечин.

Справка «Известий»

XIII Евразийский экономический форум традиционно проходит осенью в Вероне. В этом году он проводится под характерным слоганом — «Новая реальность мировой экономики от Атлантики до Тихого океана». Практически до последнего момента оставалось неясным, состоится мероприятие или нет — границы между РФ и Италией закрыты, поэтому для участия в форуме россиян было получено специальное разрешение на вылет от вице-премьера Татьяны Голиковой.

Сессии посвящены вопросам новой реальности — будущему нефтяной промышленности и перспективам альтернативных источников энергии, разным моделям восстановления экономики, поиску нового геополитического и социально-экономического порядка, потенциалу генетических технологий в переустройстве мира.

Замкнулись в себе

За последние годы инструменты санкционного давления, используемые США и ЕС, перешли на качественно новый уровень — теперь не требуется какого-либо обоснования для рестрикций, они могут быть введены практически в любой момент против любой компании или даже физического лица. Санкционная тематика мешает и будет мешать восстановлению рынков и мировой экономики, подчеркнул Игорь Сечин. Яркий пример — давление на проект «Северный поток – 2», включенный в закон об оборонном бюджете США, уточнил глава «Роснефти».

Аналогичную точку зрения выразил и Романо Проди, итальянский политик, дважды возглавлявший государство в качестве премьера.

— Мы находимся в условиях беспрецедентной напряженности, политической и экономической конфронтации. Санкционный режим наращивается. Я никогда не принимал санкции, всегда считал их бесполезными, но воспринимал как временное явление. Сейчас они становятся постоянным элементом наших отношений. Требуется новый политический диалог, я с сокрушением признаю, что перспективы для его укрепления весьма туманны, — заявил Романо Проди.

Гегемония айпада
Логистический терминал проекта "Северный поток - 2"
Фото: ТАСС/Вячеслав Филиппов

От отметил повсеместную эскалацию противоречий, примеров тому много: конфликты в Ливии и средиземноморском регионе, фрагментация Европы, торговые войны между США и Китаем, эскалация отношений с РФ.

Страны замыкаются сами в себе, хотя, очевидно, что самый эффективный ответ на кризис — это сплоченность, заявил министр экономического развития Италии Стефано Патуанелли.

В марте европейские государства заблокировались, торговые потоки приостановились, границы были закрыты, ключевые секторы чуть не остались без снабжения, добавил он. Министр отметил ключевую роль России в энергетической безопасности Европы и заверил, что Италия найдет возможности для укрепления партнерства с РФ.

Россия открыта для конструктивного и планового диалога с ЕС и его партнерами, особенно сейчас, когда мир переживает кардинальные изменения — сдвиги в цепочках поставок и форматах сотрудничества, заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Он призвал к сотрудничеству и диалогу по таким направлениям, как зеленая экономика, водородная энергетика, углеродные налоги, трансграничные платежи в национальных валютах и стандартизация технических регламентов.

Министр напомнил, что РФ значительно лучше прошла пик кризиса: во II квартале экономика России сократилась на 8%, тогда как в США — на 32,9%, в Великобритании — на 21%, а в ЕС в целом — на 14,4%.

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