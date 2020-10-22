Гегемония айпада: в Вероне ищут пути выхода из мировой самоизоляции

На фоне отмены в 2020 году большинства деловых и культурных мероприятий Евразийский экономический форум должен был стать точкой перелома в борьбе с коронавирусом и возврате к привычному укладу. Однако из-за новой вспышки большая часть приглашенных принимает участие в режиме видеоконференции . Тем не менее содержание дискуссий форума оказалось как никогда актуальным: участники не стали избегать острых углов и напрямую поговорили о глобальной потере сплоченности между государствами, рисках гегемонии цифровых технологий и политизированности санкций.

Жизнь как диснейленд

В Вероне туманно. Улицы непривычно пусты даже для осени — в городе практически нет туристов, а местным жителям рекомендовано минимизировать присутствие в общественных местах.

Тем не менее на центральной площади — у здания городской мэрии — проходит митинг, хотя и немногочисленный. Протестуют местные служащие школьных столовых — их категорически не устраивают условия организации работы в пандемию . Во всем чувствуется неопределенность, разобщенность и нервное напряжение.

Всё это — новая реальность. Именно под таким названием в соседнем палаццо XVIII века проходит ежегодный — уже 13-й по счету — Евразийский экономический форум . Изначально мероприятие проектировалось наперекор сложившемуся в пандемию укладу — было приложено немало усилий для организации живых контактов между представителями европейского бизнеса и власти. Но в конечном счете форум стал иллюстрацией коронавирусной реальности — значительная часть приглашенных не смогла приехать в Верону из-за осенней вспышки и участвовала в сессиях по видеосвязи.

Фото: aebrus.ru Палаццо XVIII века

— Все устали и хотят общаться вживую. Экран рискует заменить диалог между людьми — это угроза потери контакта с действительностью у людей. Айпад стал культурной гегемонией постмодернизма. Переход к гиперреальному образу существования превратит жизнь в симулякр, диснейленд, стерилизующий людей от эмоций и жизненной энергии — с такими словами с трибуны к участникам обратился один из главных идеологов форума, председатель совета директоров Банка Интеза Антонио Фаллико.

Он подчеркнул: несмотря на то что пандемия уронила мировую экономику за несколько месяцев сильнее, чем предыдущие многолетние кризисы, она стала средством для переосмысления всего делового уклада.

— Мы тратили на маркетинг миллиарды долларов. Это привело к тому, что люди стали воспринимать мир как огромный супермаркет. Пандемия освободила многих людей от нарциссизма потребления и показала, как легко всё потерять, — отметил банкир.

Действительно, в фокусе дискуссий на форуме в этот раз оказались более фундаментальные вопрос ы, чем плюсы и минусы продуктового эмбарго и санкционные сложности в реализации отдельных проектов, обсуждаемые в предыдущие годы. Особое внимание участники уделили проблемам безопасности — медицинской, энергетической, технологической и политической.

Гегемония айпада Председатель совета директоров Банка Интеза Антонио Фаллико Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Глава «Роснефти» Игорь Сечин, выступивший по видеосвязи, отметил, что западным странам следовало бы перенять опыт Китая в борьбе с пандемией COVID-19 , вместо того чтобы «атаковать этот опыт». По его словам, это, возможно, позволило бы избежать второй волны.

— Если в адрес отдельных стран будут продолжаться обвинения в распространении вируса, то человечество, к сожалению, может еще не скоро справиться с пандемией, — заявил Игорь Сечин.

Справка «Известий» XIII Евразийский экономический форум традиционно проходит осенью в Вероне. В этом году он проводится под характерным слоганом — «Новая реальность мировой экономики от Атлантики до Тихого океана». Практически до последнего момента оставалось неясным, состоится мероприятие или нет — границы между РФ и Италией закрыты, поэтому для участия в форуме россиян было получено специальное разрешение на вылет от вице-премьера Татьяны Голиковой. Сессии посвящены вопросам новой реальности — будущему нефтяной промышленности и перспективам альтернативных источников энергии, разным моделям восстановления экономики, поиску нового геополитического и социально-экономического порядка, потенциалу генетических технологий в переустройстве мира.

Замкнулись в себе

За последние годы инструменты санкционного давления, используемые США и ЕС, перешли на качественно новый уровень — теперь не требуется какого-либо обоснования для рестрикций, они могут быть введены практически в любой момент против любой компании или даже физического лица. Санкционная тематика мешает и будет мешать восстановлению рынков и мировой экономики, подчеркнул Игорь Сечин. Яркий пример — давление на проект «Северный поток – 2», включенный в закон об оборонном бюджете США, уточнил глава «Роснефти».

Аналогичную точку зрения выразил и Романо Проди, итальянский политик, дважды возглавлявший государство в качестве премьера.

— Мы находимся в условиях беспрецедентной напряженности, политической и экономической конфронтации. Санкционный режим наращивается. Я никогда не принимал санкции, всегда считал их бесполезными, но воспринимал как временное явление. Сейчас они становятся постоянным элементом наших отношений . Требуется новый политический диалог, я с сокрушением признаю, что перспективы для его укрепления весьма туманны, — заявил Романо Проди.

Гегемония айпада Фото: ТАСС/Вячеслав Филиппов

От отметил повсеместную эскалацию противоречий, примеров тому много: конфликты в Ливии и средиземноморском регионе, фрагментация Европы, торговые войны между США и Китаем, эскалация отношений с РФ.

Страны замыкаются сами в себе, хотя, очевидно, что самый эффективный ответ на кризис — это сплоченность, заявил министр экономического развития Италии Стефано Патуанелли.

В марте европейские государства заблокировались, торговые потоки приостановились, границы были закрыты, ключевые секторы чуть не остались без снабжения, добавил он. Министр отметил ключевую роль России в энергетической безопасности Европы и заверил, что Италия найдет возможности для укрепления партнерства с РФ.

Россия открыта для конструктивного и планового диалога с ЕС и его партнерами, особенно сейчас, когда мир переживает кардинальные изменения — сдвиги в цепочках поставок и форматах сотрудничества, заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров . Он призвал к сотрудничеству и диалогу по таким направлениям, как зеленая экономика, водородная энергетика, углеродные налоги, трансграничные платежи в национальных валютах и стандартизация технических регламентов.