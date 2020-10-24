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«Рубин» обыграл «Зенит» в матче «Тинькофф Российской премьер-лиги»

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Казанский «Рубин» обыграл «Зенит» со счетом 2:1 в матче 12-го тура «Тинькофф Российской премьер-лиги». Игра состоялась в субботу, 24 октября, в Санкт-Петербурге.

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У хозяев поля отличился полузащитник Александр Ерохин (26-я минута), у «Рубина» по голу забили Джордже Деспотович (43-я) и Дарко Йевтич (69-я).

Таким образом, «Рубин» поднимается на девятое место в турнирной таблице, пишет «Спорт-Экспресс».

«Зенит» проигрывает второй матч подряд, однако остается лидером чемпионата. Кроме того, эта игра стала первым домашним поражением клуба за 28 матчей.

Предыдущее поражение на своем поле в «Тинькофф Российской премьер-лиге» сине-бело-голубые потерпели 9 декабря 2018 года. Соперником петербуржцев в той игре тоже был «Рубин», который также победил со счетом 2:1.

В следующем туре 1 ноября «Зенит» сыграет на выезде с подмосковными «Химками».

20 октября «Зенит» уступил «Брюгге» в домашнем матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. Встреча завершилась со счетом 2:1. Первый гол в ворота петербуржцев на 63-й минуте забил Эммануэль Деннис. На 74-й минуте состоялся автогол вратаря бельгийской команды Итана Хорвата. На третьей, компенсированной ко второму тайму минуте отличился Шарль Де Кететеларе.

28 октября «Зенит» сыграет в гостях с дортмундской «Боруссией».

В августе команда стала обладателем Суперкубка России пятый раз подряд, обыграв московский «Локомотив» со счетом 2:1.

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