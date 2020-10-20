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Спорт
«Зенит» проиграл «Брюгге» в первом туре Лиги чемпионов УЕФА

«Зенит» проиграл «Брюгге» в первом туре Лиги чемпионов УЕФА

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Футболисты петербургского «Зенита» уступили бельгийскому «Брюгге» в домашнем матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА, сообщает «Интерфакс».

Встреча завершилась со счетом со счетом 1:2. Первый гол в ворота петербуржцев на 63-й минуте забил Эммануэль Деннис.

На 74-й минуте состоялся автогол вратаря бельгийской команды Итана Хорвата. На третьей компенсированной ко второму тайму минуте отличился Шарль Де Кететеларе.

«Зенит» во втором туре 28 октября сыграет в гостях с дортмундской «Боруссией», «Брюгге» в тот же день примет римский «Лацио».

Ранее, 17 октября, в стартовом матче 11-го тура чемпионата «Тинькофф Российской премьер-лиги» «Зенит» обыграл «Сочи» со счетом 3:1.

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