«Зенит» выиграл у «Сочи» в матче «Тинькофф Российской премьер-лиги»

В стартовом матче 11-го тура чемпионата «Тинькофф Российской премьер-лиги» петербургский ФК «Зенит» обыграл «Сочи» со счетом 3:1.

Встреча прошла на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В составе «Зенита» голы забили Вячеслав Караваев, Александр Ерохин и Дуглас Сантос. У гостей отличился Кирилл Заика.

В настоящее время «Зенит» возглавляет турнирную таблицу, имея 24 очка. «Сочи» занял четвертую позицию с 19 очками.

Как сообщалось ранее в октябре, футбольный клуб «Сочи» успешно провел первую треть сезона и шел в группе лидеров.