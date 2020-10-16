Догнать коней: розыгрыш РПЛ возобновляется московским дерби

Возобновляется чемпионат России по футболу, который прерывался на две недели ради матчей сборных. Клубы отыграли уже треть первенства, и борьба как вверху, так и внизу турнирной таблицы только обостряется. В ближайшие выходные пройдёт московское дерби ЦСКА и «Динамо»а «Зенит» примет на своём поле главную сенсацию сезона «Сочи», «Спартак» поедет в гости к «Химкам», а «Локомотив» примет дома «Уфу».

ЦСКА — «Динамо»

Ещё в сентябре в «Динамо» произошла тренерская отставка. Со своего поста ушёл Кирилл Новиков. Временно исполняющим обязанности главного тренера стал Александр Кульчий из штаба молодежного состава. При нем динамовцы выиграли у «Краснодара» (2:0). И вот на этой неделе бело-голубые объявили о том, что команду возглавит 41- летний немецкий специалист Сандро Шварц.

Его дебют в России придётся на дерби с ЦСКА. Сейчас «Динамо», несмотря на несколько неудачных матчей, находится совсем недалеко от лидеров. Оно занимает шестое место в турнирной таблице, отставая от занимающего первую строчку петербургского «Зенита» на четыре очка. ЦСКА — третий, от лидера его отделяет всего два балла.

— ЦСКА набрал в сентябре приличный ход и, если не считать обидную осечку в матче с «Локомотивом», радует своими результатами и игрой, - поделился мнением с «Известиями» бывший полузащитник армейцев Дмитрий Хомуха. – Но сейчас многое зависит от «Динамо», от того, как скажется приход нового тренера, какие перестановки он сделает. Обычно приход назначение наставника сильно мобилизует игроков. Тем более, они и при прошлых тренерах были способны обыгрывать фаворитов, как это было в нынешнем сезоне с «Зенитом» (1:0) и «Краснодаром». Да и с ЦСКА бело-голубым матчи удаются. Они уже давно не проигрывали армейцам, поэтому команде Виктора Гончаренко нужно быть предельно внимательными в предстоящем матче.

«Зенит» - «Сочи»

Петербургский клуб после двух подряд чемпионств уверенно начал и нынешний сезон, но затем притормозил и позволил догнать себя «Спартаку». В последнем туре «Зенит» играл с красно-белыми очный матч на выезде. Подопечные Сергея Семака вели в счёте, но упустили победу в концовке встречи (1:1). В итоге сейчас они идут со спартаковцами вровень по очкам, но также подпустили близко к себе ЦСКА и «Сочи», которые отстают на два очка, а «Локомотив» отстает от «Зенита» на три балла.

«Сочи» неожиданно успешно провёл первую треть сезона и сейчас идет в группе лидеров. Правда, для команды Владимира Федотова игра в Питере может стать проблемой не только из-за уровня соперника. Учитывая количество трансферов футболистов между «Зенитом» и южным клубом, среди экспертов появились сторонники версии, что «Сочи» является неофициальным фарм-клубом сине-бело-голубых и не будет сильно сопротивляться. Один из доводов сторонников этой теории – «Сочи» ещё ни разу не отобрал очки у «Зенита». В прошлом, дебютном для себя сезоне РПЛ, он дважды проиграл питерцам.

Та же ситуация была у «Оренбурга», который летом вылетел из РПЛ, но за три сезона в элите шесть раз из шести проиграл «Зениту», что связывалось с наличием у клубов общих спонсоров. А зимний переход Владимира Федотова в «Сочи» именно из «Оренбурга» лишь подкрепил слухи о родстве клубов.

- Хочется верить, что обе команды сыграют на пределе своих возможностей и не дадут повода для досужих разговоров, - отметил в разговоре с «Известиями» экс-полузащитник «Зенита» и сочинской «Жемчужины» Максим Деменко. – Понятно, что класс «Зенита» выше, но та же ничья с «Уралом» (1:1) показала, что против питерцев можно бороться. А «Сочи» идёт сейчас в зоне еврокубков, имеет хороший состав, тренера и амбициозное руководство. Поэтому где, как не в Питере, обосновывать свои претензии на высокие места.

«Химки» - «Спартак»

Обе команды также в начале сезона считали родственными структурами. Ожидалось, что целая россыпь молодых футболистов «Спартака» перейдёт на правах аренды в подмосковный клуб. А работавший в системе красно-белых Дмитрий Гунько стал главным тренером «Химок» перед самым стартом чемпионата.

Но это не дало результата. Химчане набрали всего три очка в первых восьми турах и не одержали ни одной победы, застряв в зоне прямого вылета в ФНЛ. После отставки Гунько и назначения на его место Игоря Черевченко в первом же под его руководством матче подмосковные футболисты победили «Динамо» (1:0), а также с минимальным счётом проиграли «Локомотиву» (1:2). Между тем, автор гола в ворота «Динамо» Александр Ломовицкий, арендованный у «Спартака», после двух месяцев в «Химках» был отозван из клуба и передан в аренду тульскому «Арсеналу».

Это, как и отставка Гунько, позволило сторонникам теории фарм-клубов считать, что больше «Химки» не связаны со «Спартаком». Поэтому теперь даже самые главные скептики ожидают, что команда Черевченко окажет сопротивление красно-белым, ведущими борьбу с «Зенитом» за лидерство. Тем более, субботний матч будет всего вторым за «Химки» для полузащитника Дениса Глушакова. В 2017 года он был капитаном «Спартака», впервые за 19 лет завоевавшего золотые медали , а потом стал изгоем в глазах болельщиков из-за конфликта с популярным бывшим главным тренером Массимо Каррерой.

- Последние матчи команды с приходом Черевченко показывают, что она встряхнулась и готова биться за выживание, - заявил «Известиям» бывший владелец «Спартака» и «Химок» Андрей Червиченко. – Поэтому красно-белым будет очень непросто. Тем более, наверняка и Глушаков захочет показать себя против бывшего клуба. «Химки» неплохо выглядели в играх с «Динамо» и «Локомотивом» и уже не смотрятся такими же обречёнными, как в августе и сентябре. Поэтому не исключено, что у «Спартака» они отберут очки.

«Локомотив» - «Уфа»

«Уфа» обосновалась в зоне вылета, и в перерыве на игры сборных ушёл в отставку её главный тренер Вадим Евсеев. Вместо него должность занял Рашид Рахимов. Уже в субботу он дебютирует в башкирской команде выездным матчем против «Локомотива», который после провального старта одержал три победы подряд и поднялся на пятое место.

- Будет очень непростое противостояние, поскольку смена тренера, как правило, на первых порах даёт положительный импульс команде, - сказал «Известиям» бывший президент «Локомотива» Николай Наумов. – А Рахимов может встряхнуть коллектив и отобрать очки у соперника. Тем более, он когда-то работал в «Локо» и наверняка захочет напомнить клубу о себе. «Железнодорожникам» же необходимо сейчас обыгрывать двух аутсайдеров в ближайших матчах против «Уфы» и «Ротора». Если команда этого не сделает, бороться за медали ей будет очень сложно, поскольку впереди ещё Лига чемпионов, а состав не очень сбалансирован для игры на два фронта.

Также в ближайшем туре пройдут ещё четыре матча: «Краснодар» - «Рубин», «Ротор» - «Тамбов», «Арсенал» - «Урал», «Ростов» - «Ахмат».