В НИИ гриппа заявили о разработке вакцины от COVID-19 в виде спрея

Вакцину от коронавируса, которую разрабатывают в Научно-исследовательском институте (НИИ) гриппа им. А.А. Смородинцева в Санкт-Петербурге, планируется использовать в виде капель или спрея в нос, рассказали в субботу, 24 октября, в учреждении.

«Вакцина, которую разрабатывают ученые НИИ гриппа, предполагает интраназальное применение, то есть в виде капель или спрея в нос», — приводит ТАСС слова собеседника из НИИ.

Первая в России и мире вакцина против коронавируса была зарегистрирована 11 августа. Препарат под названием «Спутник V» был разработан специалистами Центра им. Н.Ф. Гамалеи. Минздрав РФ уже объявил о запуске вакцины в производство.

О регистрации второй вакцины стало известно 14 октября. Препарат назвали «ЭпиВакКорона», его разработкой занимался государственный научный центр «Вектор».

7 октября глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что она вместе с вице-премьером РФ Татьяной Голиковой сделала прививку от коронавируса вакциной центра «Вектор».

По словам Поповой, у них с Голиковой не было каких-либо осложнений, в том числе повышения температуры.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

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