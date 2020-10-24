Баку заявил о гибели получившего ранение при обстреле Гянджи россиянина

Россиянин, получивший ранения после ракетного удара по Гяндже 17 октября, умер в больнице, сообщила в субботу, 24 октября, Генпрокуратура Азербайджана.

«Получивший ранения в результате вражеского ракетного удара по Гяндже 17 октября гражданин Российской Федерации Маяков Артур Владимирович, 2007-го года рождения, скончался сегодня в больнице, несмотря на оказанную медицинскую помощь», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В ночь на 17 октября Баку сообщил об обстреле города Гянджа со стороны Армении.

В Ереване обвинения опровергли.

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