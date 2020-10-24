Фармкомпании просят приостановить маркировку лекарств

Население РФ стало замечать пропажу лекарств из аптек. Фармкомпании винят в этом сбои при маркировке препаратов. То пропадает связь с оператором, то теряются коды. Из-за этого миллионы упаковок лекарств остаются на складе, потому что без маркировки в продажу нельзя. Ситуацию осложняет сезонный грипп и коронавирус. Однако отказаться от маркировки лекарств нельзя. Система призвана избавить рынок от подделок и контрафакта. Производители написали письма в правительство, Госдуму и Совет Федерации. Фармсообщества попросили у властей временный мораторий до улучшения эпидобстановки в стране.