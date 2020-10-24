Прямой эфир

Фармкомпании просят приостановить маркировку лекарств

0
Выделить главное
вкл
выкл

Население РФ стало замечать пропажу лекарств из аптек. Фармкомпании винят в этом сбои при маркировке препаратов. То пропадает связь с оператором, то теряются коды. Из-за этого миллионы упаковок лекарств остаются на складе, потому что без маркировки в продажу нельзя. Ситуацию осложняет сезонный грипп и коронавирус. Однако отказаться от маркировки лекарств нельзя. Система призвана избавить рынок от подделок и контрафакта. Производители написали письма в правительство, Госдуму и Совет Федерации. Фармсообщества попросили у властей временный мораторий до улучшения эпидобстановки в стране.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020