В Степанакерте снова объявлена тревога

В столице непризнанной республики Нагорный Карабах, Степанакерте, вновь объявлена воздушна тревога. Об этом 23 октября сообщил корреспондент «Известий» с места событий.

Город вновь подвергся обстрелу.

Как говорится в сообщении госслужбы по чрезвычайным ситуациям Нагорного Карабаха, распространенном одним из Telegram-каналов, в результате предыдущего обстрела этим же вечером загорелся автомобиль, разрушены близлежащие сооружения, в том числе магазины. Погибших в результате обстрела нет.

Ранее в пятницу сообщалось, что в столице Карабаха объявили воздушную тревогу. Над городом звучали сирены, по городу выпустили около 10 снарядов. Обстрел шел около получаса. Один из снарядов повредил газопровод.

В этот же день президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку взял под контроль ряд населенных пунктов в Ходжавендском, Джабраильском и Губадлинском районах непризнанной республики Нагорный Карабах.

Также в пятницу президент непризнанной НКР Араик Арутюнян обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой сделать всё возможное для прекращения боевых действий в зоне конфликта.

Конфликт вокруг Карабаха между Арменией и Азербайджаном начался в 1988 году из-за решения автономии покинуть Азербайджанскую ССР. Баку утратил контроль над регионом, населенным в основном армянами, в период военного противостояния 1992–1994 годов, но до сих пор считает территорию своей. При этом Ереван не признал Карабах как самостоятельное государство.