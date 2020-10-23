Прямой эфир
Сюжет:

В Степанакерте снова объявлена тревога

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В столице непризнанной республики Нагорный Карабах, Степанакерте, вновь объявлена воздушна тревога. Об этом 23 октября сообщил корреспондент «Известий» с места событий.

Надо говорить: Москва не видит альтернатив мирному решению в Карабахе
Главы МИД Армении и Азербайджана прибыли в Москву, но не встретились друг с другом

Город вновь подвергся обстрелу.

Как говорится в сообщении госслужбы по чрезвычайным ситуациям Нагорного Карабаха, распространенном одним из Telegram-каналов, в результате предыдущего обстрела этим же вечером загорелся автомобиль, разрушены близлежащие сооружения, в том числе магазины. Погибших в результате обстрела нет.

Ранее в пятницу сообщалось, что в столице Карабаха объявили воздушную тревогу. Над городом звучали сирены, по городу выпустили около 10 снарядов. Обстрел шел около получаса. Один из снарядов повредил газопровод.

В этот же день президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку взял под контроль ряд населенных пунктов в Ходжавендском, Джабраильском и Губадлинском районах непризнанной республики Нагорный Карабах.

Также в пятницу президент непризнанной НКР Араик Арутюнян обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой сделать всё возможное для прекращения боевых действий в зоне конфликта.

Конфликт вокруг Карабаха между Арменией и Азербайджаном начался в 1988 году из-за решения автономии покинуть Азербайджанскую ССР. Баку утратил контроль над регионом, населенным в основном армянами, в период военного противостояния 1992–1994 годов, но до сих пор считает территорию своей. При этом Ереван не признал Карабах как самостоятельное государство.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020