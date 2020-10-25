«У меня был самый лучший детский тренер в мире»

Лидером пекинского «Куньлуня», вынужденно базирующегося в этом сезоне в подмосковных Мытищах, стал Иван Николишин — сын прославленного хоккеиста и тренера, чемпиона мира 1993 года в составе сборной России Андрея Николишина , который сейчас работает ассистентом главного тренера китайской команды Алексея Ковалева. В воскресенье их клуб примет на своем льду лидера Западной конференции ЦСКА, 24-летний Иван — их воспитанник. В интервью «Известиям» лучший бомбардир «Куньлуня», впервые в КХЛ набравший очки в трех матчах подряд, рассказал о влиянии отца на свою карьеру, об уходе из родной команды и о том, как кайфовать на льду, играя в любимую игру миллионов.

— В интернете пишут, что вы родились в Москве, но говорят, что на самом деле это не так и ваша малая родина — город Хартфорд, штат Коннектикут, где ваш отец начинал свою заокеанскую карьеру.

— Да, всё верно, я появился на свет как раз в конце первого полноценного сезона папы в НХЛ, в День космонавтики.

У меня был самый лучший Нападающий «Куньлуня» Иван Николишин во время хоккейного матча между ХК «Авангард»(Омск) и ХК «Куньлунь» (Пекин) Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

— До 11 лет вы занимались различными видами спорта, но остановили свой выбор на хоккее. Как это получилось?

— Родители очень хотели, чтобы мы с братом и сестрой были чем-то постоянно заняты, а не просто сидели дома и валяли дурака, поэтому занимались и футболом, и большим теннисом, и баскетболом . Также пробовали играть в очень популярный в Штатах лакросс. Думаю, это сильно на меня повлияло и только в положительную сторону. Я стал разносторонне развит, могу играть в различные виды спорта, что в том числе сказывается и на моих действиях на льду.

— А до американского футбола руки не дошли?

— Нет, до него как-то не добрался (смеется).

— В итоге окончательное решение было: профессиональный хоккей.

— Конечно, в моем выборе свою роль сыграл отец. В то же время мне и тогда, и сейчас самому очень нравится играть в хоккей , ну а отец со своим опытом всегда был готов прийти на помощь и поддержать советом.

— Никогда не испытывали проблем из-за своих габаритов (175 см и 80 кг)? Есть два полярных мнения. С одной стороны, считается, что небольшие техничные хоккеисты должны обладать талантом и техникой Артемия Панарина, Патрика Кейна или Джонни Годро, с другой — мы видим кучу примеров, когда в первом раунде драфта НХЛ выбирают «дуболомов», которые по детям и юношам всех рвали, а потом всю карьеру проводят в АХЛ или ECHL..

— У каждого хоккеиста свои сильные стороны. Если игрок небольшого роста или не очень физически крепкий, значит, он должен брать чем-то другим: скоростью, хоккейным интеллектом, техникой. Я не считаю, что мои габариты — это минус, наоборот, стараюсь превратить это в плюс — быть быстрым, юрким , чтобы большие защитники не могли меня поймать. Да, природа распорядилась так, как есть, но ничего страшного, будем работать с тем, что имеется (улыбается).

— Вы любите применить хороший силовой прием у борта или эффектно поймать соперника на бедро в центре площадки на свободном льду?

— Всегда приятно сделать хороший «хит», жаль не так часто это получается. Мне импонирует такой жесткий стиль игры, когда люди по-спортивному злые, постоянно втыкаются в соперника и не дают ему спуску. Против таких игроков, которые могут любому «залезть под кожу», очень неприятно и тяжело играть .

— У вас была мечта сыграть в одной тройке с отцом, но жизнь распорядилась иначе — Андрей Васильевич ваш нынешний тренер. Никита Михайлис, который тоже играет под отцовским руководством в «Барысе», говорит, что на тренировках и играх обращается к главному тренеру Юрий Владимирович и лишь дома называет его папой. Как этот момент выглядит в семье Николишиных?

У меня был самый Тренер ХК «Динамо» Андрей Николишин и игроки ХК «Динамо» Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

— В раздевалке должна быть субординация. Андрей Васильевич дома — отец, а в раздевалке и на тренировках он в первую очередь тренер , и отношение ко мне ничем не отличается от отношения к другим игрокам. В этой ситуации нужно сразу четко проводить границу, где отец, а где тренер, чтобы в итоге это всё не превращалось в бардак.

— Бывает такое, что если есть претензии по конкретным эпизодам, то вам «пихает» не отец, а Алексей Ковалев и другие его помощники — Вячеслав Козлов или Игорь Уланов?

— Мне от всех прилетает нормально , ничего страшного (смеется).

— В недавнем матче с «Торпедо» (3:1) вы забили отличный гол, обыграв достаточно опытного и надежного защитника Михаила Орлова. Почему такие красивые шайбы, когда получается эффектно убрать защитника и точно бросить под самую штангу, случаются у вас нечасто?

— Конечно, если бы всё зависело только от меня, я бы каждую игру так делал (улыбается). Пока получается не так часто, как хотелось бы. Где-то против меня хорошо играют защитники. Хочется чаще идти в обводки и забивать голы, буду работать над этими компонентами, еще выходит тяжеловато. Я согласен, что надо лезть на защитников, обыгрывать, выходить на «усы» (пространство перед воротами между двумя кругами вбрасывания, на хоккейном языке также называется «дальний пятак». — «Известия») и забрасывать шайбы с этой позиции.

— Вы очень неплохо себя зарекомендовали в «Красной Армии» и «Звезде», но по большому счету вам так и не дали даже минимального шанса заиграть в ЦСКА. Есть объяснение на этот счет?

— Честно, я сам постоянно думал об этом. Ждал своего шанса, надеялся, что поднимут в первую команду и дадут сыграть за основу родного клуба. Но в этой ситуации винить некого, кроме себя самого , видать, недостаточно хорошо играл в ВХЛ, недостаточно хорошо работал. У меня нет ни на кого никакой обиды, что не дали шанса в ЦСКА. Значит, не заслужил. Руководству и тренерскому штабу виднее, поэтому они приняли такое решение.

— И нет обиды, что ребятам, которые, по статистике, на тот момент имели примерно схожие с вами цифры, в итоге этот шанс был предоставлен, а вам нет? В первую очередь речь о Константине Окулове, Андрее Светлакове, Павле Карнаухове, Максиме Мамине. Они теперь обладатели Кубка Гагарина, а вы играете в «Куньлуне».

У меня был самый Игрок ЦСКА Константин Окулов Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

— Нет никакой обиды, наоборот, я очень рад за ребят. Костю, пользуясь случаем, поздравляю с пополнением в семействе. С Андреем Светлаковым мы близкие друзья, с детства играли в одной команде. Искренне радуюсь за всех, кто смог воспользоваться своим шансом и пробиться наверх. Но у каждого свой путь, мне дали шанс в Мытищах, и я буду стараться делать всё от меня зависящее, чтобы команда выигрывала, а я прогрессировал как игрок.

— С главным тренером ЦСКА Игорем Никитиным не обсуждали возможность пройти с основой предсезонные сборы?

— С Игорем Валерьевичем вообще ни разу не общался. Разговаривал с Алмазом Гарифуллиным (спортивный директор ЦСКА. — «Известия») и Алексеем Трощинским (начальник скаутской службы ЦСКА. — «Известия»), оба говорили: «Работай, работай, будешь хорошо играть, дадим шанс». Но не сложилось .

— Не сложилось и в «Северстали», куда вас обменяли. Есть мнение, что из Череповца вас убрали в ВХЛ за одну-единственную ошибку.

— Не вижу никакого смысла сейчас во всем этом копаться. Случилось как случилось, эта ситуация меня закалила и сделала сильнее. В Череповце я дебютировал в КХЛ, приобрел определенный опыт, но эту страницу перевернул и иду дальше.

— Летом в «Куньлуне» для вас всё начиналось лишь с просмотрового контракта. Как за пару месяцев проделали путь до лучшего бомбардира команды?

— После того как закончился контракт с Альметьевском (в прошлом сезоне Николишин играл в ВХЛ за «Нефтяник». — «Известия»), я стал неограниченно свободным агентом, поэтому мог выбирать, где продолжать карьеру. Естественно, приоритетным вариантом было заключить контракт с клубом КХЛ, поэтому когда появился вариант с «Куньлунем», я на него моментально согласился , и не важно было, какой контракт — просмотровый, двусторонний. Я был уверен в себе и хотел всем доказать, что являюсь игроком уровня КХЛ и могу достойно играть в этой лиге.

У меня был Момент хоккейного матча «Куньлунь Ред Стар» — «Салават Юлаев» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Предсезонка вышла действительно скомканной, но не сидел дома сложа руки, а много работал над собой . Занимался, готовился, поскольку жил за городом, мог выходить на свежий воздух и делать упражнения на улице: подтягивания, приседания, отжимания, бегал по лесу. Целыми днями тренировался под руководством отца , он мне много подсказывал, помогал. Мы вместе смотрели много видео, разбирали и обсуждали тактические и технические моменты и нюансы , которые были в моей игре в прошлом сезоне. Нет худа без добра — во время пандемии много времени проводил с отцом, и мы постоянно разговаривали о моей игре, это стало большим подспорьем.

Ну и, конечно, большим плюсом, что у меня такое удачное начало сезона и результативная игра, является доверие всего тренерского штаба — оно тебя реально окрыляет, и становится намного легче играть.

— Не ощущалось проблемы того, что была частая смена партнеров и игровых сочетаний в пятерках?

— Мы все с самого детства в хоккее, любим играть в эту игру и знаем, как это делать. Внутри коллектива обсуждаются игровые нюансы перед каждой встречей, и смена партнеров не должна влиять на результат.

— Есть такое мнение, что видео, конечно, помогает, но когда приходится принимать решения за доли секунды, не всегда удается исполнить то, что хоть 100 раз пересмотрел.

— Естественно, игра и просмотр видео — разные вещи. Но просмотр и разбор влияют на то, что остается у тебя в голове на подсознательном уровне . Может, за один-два раза какие-то вещи исполнить не получится, но на третий обязательно пройдет. Вот так потихонечку, по чуть-чуть, шаг за шагом всё становится лучше и лучше. Так что смотреть и разбирать видео своих игр, то, как выступают другие игроки и команды соперников, — это очень полезно и сильно помогает.

— С трибуны кажется, что при всех кадровых трудностях и неудачах начала сезона все игроки «Куньлуня» не опускают руки и вообще кайфуют от хоккея. Как такое стало возможно?

— Мы играем в нашу любимую игру, работа в кайф . И тренерский штаб нам разрешает играть в хоккей, именно играть, а не отрабатывать на льду трудовую повинность. Конечно, есть игровое задание, но нас не ограничивают, дают раскрываться, показывать наши сильные стороны. За таких тренеров хочется биться . Отсюда такая игра и результат в последних матчах.

— Вы работаете под руководством такой легенды, как Алексей Ковалев. Что он за тренер?

— Извините, но ответ на этот вопрос останется в нашей раздевалке (улыбается). Могу лишь сказать, что безмерно благодарен Алексею Вячеславовичу за тот шанс, что он мне предоставил в «Куньлуне» , поверив в меня.

У меня был самый Главный тренер юниорской сборной России Павел Баулин Фото: РИА Новости/Илья Питалев

— Вы как хоккеист сформировались в России, но, наверное, имеете представление о подготовке молодежи в Северной Америке и Скандинавии. Какие плюсы и минусы можете выделить у нас и у них?

— Честно говоря, сложно ответить на этот вопрос. У меня был самый лучший детский тренер в мире Баулин Павел Анатольевич, у которого куча воспитанников заиграла на самом высоком уровне . Это тренер, который живет своими хоккеистами, переживает, как дела в школе, в семье. Благодаря ему у меня было просто замечательное хоккейное детство. Считаю его систему подготовки эталонной: без ругани, без мата, не говоря уже о рукоприкладстве.

— Есть какие-то особые эмоции и настрой на предстоящий матч с ЦСКА?