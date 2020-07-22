Полный комплект: в КХЛ не осталось клубов без главных тренеров

Обычно клубы Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) определяются с главными тренерами на следующий сезон уже весной. Плей-офф заканчивается в конце апреля, но большинство его участников вылетают из Кубка Гагарина в марте, а не попавшие в него клубы — в феврале. В этом году сезон был досрочно завершен в конце марта. Тем не менее лишь в начале этой недели китайский «Куньлунь» и рижское «Динамо» назначили наставников на следующий. У пекинского коллектива им стал легендарный российский хоккеист Алексей Ковалев. А латышскую команду будет тренировать один из сильнейших прибалтийских специалистов Петерис Скудра.

Ковалев

В отличие от рижан в «Куньлуне» не затягивали с назначением главного тренера. Там случился форс-мажор. С предыдущим наставником Куртом Фрейзером соглашение продлили еще в конце января. В тот момент китайский коллектив находился в зоне плей-офф и имел хорошие шансы в него попасть, хотя в предыдущие два сезона лишался их задолго до окончания регулярного чемпионата.

В итоге китайский клуб не сумел удержаться в первой восьмерке Восточной конференции. Отчасти это произошло из-за того, что команда не могла последние домашние матчи играть в Пекине, так как к тому моменту эпидемия коронавируса уже вовсю гуляла по стране. Тем не менее руководство клуба было довольно Фрейзером. Но на прошлой неделе пошли слухи о его уходе. Версии ходили разные — от проблем со здоровьем у канадского специалиста до трудностей с переездом из-за океана и оформлением рабочей визы на территории России, так как из-за пандемии в ближайшем сезоне клуб будет играть домашние матчи в Мытищах.

В итоге в понедельник «Куньлунь» объявил о назначении главным тренером Алексея Ковалева. Олимпийский чемпион –1992 и один из четырех первых в истории российских обладателей Кубка Стэнли (в 1994 году вместе с партнерами по «Нью-Йорк Рейнджерс» Сергеем Зубовым, Сергеем Немчиновым и Александром Карповцевым), будучи хоккеистом, набрал больше 1 тыс. очков в НХЛ и стал одной из главных звезд лиги 1990–2000-х годов.

В 2014 году в 41-летнем возрасте Ковалев объявил о завершении карьеры игрока. После этого стал спортивным директором швейцарского клуба ФИСП, но в сезоне-2016/17 возобновил карьеру в составе этой же команды. После того чемпионата россиянин окончательно повесил коньки на гвоздь. И через год начал работу ассистентом главного тренера «Куньлуня» Юсси Таполы. После отставки финна и его замены на Фрейзера остался в штабе китайской команды.

— Можно только пожелать удачи Алексею на новом посту, — заявил «Известиям» бывший главный тренер мытищинского «Атланта» Сергей Светлов. — Он уже прочувствовал клуб и лигу, проработав два сезона помощником. Надеюсь, это, как и выдающийся опыт хоккеиста, поможет ему преуспеть на самостоятельном поприще и провести хороший чемпионат во главе китайской команды. Тем более, ее жизнь сейчас изменится из-за переезда в Подмосковье. Но, думаю, «Куньлуню» там будет комфортно. Я работал в Мытищах и знаю, что там шикарные условия, отличный дворец спорта. И очень хорошие болельщики, которые соскучились по большому хоккею за те пять лет, что прошли с момента расформирования «Атланта».

По мнению эксперта, переезд в Мытищи удобен для «Куньлуня» в плане календаря, поскольку команде придется меньше переезжать и она получит больше времени на восстановление.

— Мы видели, как это важно, на примере «Авангарда» после его переезда из Омска в Балашиху. В этой ситуации у китайской команды очень хорошие шансы на успешное выступление, — считает Сергей Светлов.

Пока не объявлено, кто войдет в штаб Алексея Ковалева. Но в СМИ активно называют две кандидатуры. Это чемпион мира –1993, бронзовый призер Олимпиады-2002 и финалист Кубка Стэнли-1998, знаменитый в 1990–2000-е годы нападающий Андрей Николишин. В его послужном списке — опыт работы главным тренером челябинского «Трактора» и хабаровского «Амура», а также короткий период на должности помощника главного тренера московского «Динамо». В настоящий момент специалист трудится в качестве скаута клуба НХЛ «Чикаго Блэкхоукс».

— Да, меня приглашают в «Куньлунь», переговоры идут, но факта назначения пока нет, — сообщил «Известиям» Андрей Николишин. — Когда что-то получится, вы обо всем официально узнаете.

Другим вероятным ассистентом Ковалева называют Игоря Уланова, защитника клубов НХЛ 1990-х – первой половины 2000-х годов. В 2012–2015 он работал главным тренером «Автомобилиста», а затем ассистентом в нескольких клубах КХЛ. В последние два сезона трудился в «Спартаке», часть позапрошлого чемпионата был временно исполняющим обязанности главного.

Скудра

Рижское «Динамо» долго не имело ясности с бюджетом. Из-за этого клуб толком не начинал комплектование и не назначал нового главного тренера. Кандидатами на эту должность называлось несколько специалистов. Помимо экс-главного тренера «Торпедо» и «Трактора» Петериса Скудры, в столицу Латвии сватали легендарного российского нападающего, двукратного обладателя Кубка Стэнли (1997, 1998) в составе «Детройт Ред Уингз» Вячеслава Козлова, в прошлом сезоне помогавшего Бобу Хартли в «Авангарде».

Также среди кандидатов называли латвийского специалиста Леонида Тамбиева. В последние годы он был лучшим тренером Высшей хоккейной лиги (ВХЛ), два года подряд с разными командами завоевывал Кубок Петрова. В 2018 году он принес этот трофей петербургскому «Динамо», а в следующем сезоне — «Сарыарке» из Караганды.

Минувшей весной специалист был назначен главным тренером «Адмирала» и должен был дебютировать в КХЛ, но из-за финансовых трудностей владивостокский клуб снялся с чемпионата и прервал выступления на профессиональном уровне на один сезон. Но вариант с Тамбиевым в Риге отпал в июне, когда он получил работу в ВХЛ, возглавив новокузнецкий «Металлург».

На прошлой неделе «Динамо» подписало соглашение с основным спонсором и подтвердило бюджет. И в понедельник объявило о назначении Скудры.

— Он один из сильнейших наших тренеров, что доказал за несколько сезонов работы в КХЛ, — сказал «Известиям» председатель правления рижского «Динамо» Юрис Савицкис. — Нас устроил план развития команды, который предоставил Петерис. И мы надеемся, что Скудра сможет достичь успешного результата с нашим клубом даже в тех непростых условиях, которые есть сейчас.

Петерис Скудра в 1990–2000-е годы выступал в качестве вратаря в России, а также в Северной Америке, сыграв несколько сезонов в НХЛ. Тренерскую карьеру начал в 2011 году в качестве ассистента Дмитрия Квартальнова в череповецкой «Северстали». Через год они вместе стали работать в «Сибири». А в 2013 году латышский специалист перешел на самостоятельную работу, возглавив нижегородское «Торпедо». Там он работал пять сезонов, в каждом из них уверенно выводил волжан в плей-офф, где один раз преодолел первый раунд. В тот период нижегородцы были одной из наиболее стабильных и успешных периферийных команд КХЛ.

В 2019 году Петерис Скудра возглавил челябинский «Трактор», но после неудачного старта прошлого сезона был уволен.

— Можно только порадоваться за Скудру, что он нашел работу у себя в стране, да еще и в клубе КХЛ, — отметил в разговоре с «Известиями» двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников. — Я скептически относился к тому, что в Нижнем Новгороде и Челябинске Петериса предпочитали российским специалистам, которые не хуже. И не раз об этом говорил. Но в Риге Скудра будет на своем месте. Он знает менталитет своих соотечественников, а также способен найти общий язык с иностранцами, так как поиграл в НХЛ. Вполне возможно, что при нем мы вновь увидим, как рижское «Динамо» борется за попадание в плей-офф.

В минувшем сезоне рижане заняли предпоследнее место в регулярном чемпионате КХЛ. В плей-офф они не попадали с 2014 года. «Куньлунь» единственный раз выходил туда в сезоне-2016/17 — дебютном для клуба в лиге.