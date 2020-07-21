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Движение на Восток: лучшие трансферы КХЛ в июле

Российские клубы продолжают усиливаться в преддверии нового сезона
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Основная часть крупных переходов в КХЛ случилась уже весной и в начале лета. Но и сейчас, даже начав тренировочные сборы, клубы продолжают совершать громкие сделки. За последнюю неделю отметились команды Восточной конференции.

Казанский «Ак Барс» подписал соглашение с самым статусным свободным агентом межсезонья — нападающим Найджелом Доусом. Магнитогорский «Металлург» совершил долгожданный переход вернувшегося из НХЛ олимпийского чемпиона – 2018 Николая Прохоркина. Другой триумфатор Игр в Пхенчхане — Сергей Калинин разорвал контракт с московским ЦСКА и перешел в челябинский «Трактор». Еще один недавний армеец Иржи Секач устроился в омский «Авангард». А уфимский «Салават Юлаев» приобрел финского форварда Маркуса Гранлунда.

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Найджел Доус

Канадский нападающий с казахстанским гражданством стал одним из самых желанных свободных агентов для российских клубов после того, как было решено со следующего сезона не считать легионерами в КХЛ граждан стран ЕАЭС. Однако из-за отсутствия у топ-клубов пространства — в условиях нового жесткого потолка зарплат в 900 млн рублей — Доус долгое время оставался без команды.

Его контракт с екатеринбургским «Автомобилистом» истек 30 апреля. И лишь 14 июля 35-летний хоккеист заключил однолетнее соглашение с «Ак Барсом». Как утверждает «Спорт-Экспресс», за это время игрок заработает 60 млн рублей — после 150 млн рублей в год в «Автомобилисте».— Очевидно, что Доус хотел перейти в команду, нацеленную на самые высокие достижения, — поделился с «Известиями» двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе «Ак Барса» Алексей Бадюков. — И для него будет важно стать частью казанского коллектива, чтобы добиться трофеев в КХЛ, которые ему пока не покорялись. В «Автомобилисте» у Найджела не очень получился плей-офф, но думаю, в компании легионеров «Ак Барса», особенно знакомого ему по Екатеринбургу Стефана Да Косты, он сможет адаптироваться в клубе, а заодно станет примером для молодых, которые будут прогрессировать рядом с ним. Всё это дает команде хорошие шансы преуспеть в предстоящем сезоне.

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Николай Прохоркин

Уроженец Челябинска достиг пика успеха в СКА, выиграв Кубок Гагарина – 2017 и попав в сборную России на Олимпиаду-2018, где наши хоккеисты впервые за 26 лет завоевали золото. Еще через год Прохоркин отправился в НХЛ, подписав однолетний контракт с «Лос-Анджелес Кингз». Там он начинал в фарм-клубе под названием «Онтарио», но очень скоро поднялся из АХЛ.

В итоге в сильнейшей лиге мира за один сезон он сыграл 43 матча и по системе «гол+пас» набрал 14 (4+10) очков. Но уже весной ходили активные слухи о желании 26-летнего центрфорварда вернуться в Россию. В июне о переходе Прохоркина в «Металлург» говорили как о свершившемся факте. 20 июля он заключил с «Магниткой» двухлетний контракт.

— Думаю, уехав в НХЛ и проведя там сезон, Николай исполнил свою мечту — он ведь очень туда стремился, — отметил в разговоре с «Известиями» экс-главный тренер «Металлурга» Федор Канарейкин. — И весь опыт, который он почерпнул за океаном, постарается перенести в КХЛ и развиваться дальше. Это, безусловно, усиление для «Магнитки». Прохоркин получит там много игрового времени, а на фоне перестройки в клубе и появления множества новых лиц может занять одну из лидирующих ролей. Он должен по-новому проявить свои бомбардирские качества. Это уже игрок с другими амбициями, чем были до отъезда из России. Пока сложно понять, с кем Николай сможет действовать в связке — сейчас тройки только наигрываются. Но однозначно могу сказать, что это хоккеист для первых двух звеньев и значительного игрового времени в неравных составах.

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Маркус Гранлунд

Младший брат чемпиона мира – 2011 и бронзового призера сочинской Олимпиады-2014 Микаэля Гранлунда приехал в Уфу после семи лет в НХЛ. Там он не стал большой звездой, лишь в сезоне-2016/17 показал неплохую статистику в «Ванкувер Кэнакс» — 32 (19+13) очка в 69 матчах.

Теперь 27-летний форвард попробует перезапустить карьеру в России. Он едет на освободившуюся вакансию шведа Линуса Умарка — лидера «Салавата» последних лет и одной из главных звезд КХЛ второй половины 2010-х годов. Помочь справиться с этой миссией Маркусу Гранлунду попытаются его финские соотечественники — нападающие Сакари Маннинен и Теему Хартикайнен, а также новый главный тренер Томи Лямся.

— Гранлунду может помочь наличие в команде его соотечественников — как среди игроков, так и в тренерском штабе, — согласен экс-главный тренер «Салавата Юлаева» Рафаил Ишматов. — Тем более высока вероятность, что он с ними же и будет в звене — с Манниненом и Хартикайненом. Здесь видно желание клуба найти замену Умарку, но получится ли добиться того же результата, что со шведом, покажет время. Линус — игрок слишком уникальный, поэтому скопировать его невозможно. Значит, принцип игры первого звена изменится. Сколько на это уйдет времени, пока сказать трудно. Но здесь важная роль в результатах «Салавата» ляжет на российских нападающих. В частности, Александра Кадейкина, Никиту Сошникова, Дмитрия Кугрышева. От них будет очень многое зависеть.

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Сергей Калинин

Чемпион мира – 2014 и олимпийский чемпион – 2018 за два года в ЦСКА использовался как игрок ротации, поэтому не набрал много очков, но внес существенный вклад в долгожданный триумф армейцев в Кубке Гагарина. Этот трофей был завоеван год назад. Сейчас с наступлением потолка зарплат клуб мог либо договориться с 28-летним нападающим о добровольном снижении зарплаты, либо расторгнуть с ним контракт с выплатой компенсации.

В итоге был выбран второй вариант, и Калинин отправился в челябинский «Трактор», собирающий на следующий сезон очень внушительный состав, а заодно вернувший на пост главного тренера Анвара Гатиятулина, который два года назад неожиданно довел уральцев до финала Восточной конференции.

— Свою лепту в победу ЦСКА в Кубке Гагарина Калинин внес, и ему не откажешь в профессионализме и самоотдаче, — сказал «Известиям» экс-вратарь сборной СССР Александр Пашков. — Но та роль, которую ему выбрали в команде, не давала Сергею демонстрировать высокую результативность. В «Тракторе» он получит гораздо больше игрового времени, на него будут делать серьезную ставку как на хоккеиста первых звеньев, что даст возможность шире реализовать свои умения.

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Иржи Секач

Чешский хоккеист был одним из героев сезона-2017/18, когда выиграл Кубок Гагарина с «Ак Барсом». Год спустя нападающий перешел в ЦСКА, но прошедший сезон оказался для него скомканным из-за травмы. Клуб долго не мог договориться с хоккеистом об условиях расторжения контракта, в июле игрока даже помещали в список отказов, но в итоге сторонам удалось оформить расставание. Еще в мае Иржи Секача сватали в «Авангард». И, став свободным агентом, он быстро заключил соглашение с омским клубом, который уже третий сезон будет базироваться в Балашихе.

— Трудно пока понять, как Секач сможет адаптироваться к стилю игры «Авангарда» и той системе, что проповедует Боб Хартли, — подчеркнул в разговоре с «Известиями» двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников. — В минувшем сезоне Иржи был часто не похож на себя — то ли травма повлияла, то ли просто не вписался в игру ЦСКА. Но он и близко не показывал то, что демонстрировал в «Ак Барсе». Хочется верить, что в составе омичей у него получится перезапустить карьеру и снова радовать поклонников хоккея.

Также в понедельник два клуба КХЛ определились с главными тренерами. Китайский «Куньлунь Ред Стар», который в предстоящем сезоне будет проводить домашние матчи в Мытищах, назначил на этот пост легендарного форварда Алексея Ковалева. Олимпийский чемпион – 1992 и обладатель Кубка Стэнли – 1994 до этого два сезона работал в штабе пекинской команды. Его предшественник канадец Курт Фрейзер подал в отставку на прошлой неделе.

Рижское «Динамо» оставалось последним клубом, не определившимся с главным тренером. До недавнего времени не было ясности с бюджетом на следующий сезон. Как только рижане заключили новый контракт со спонсором, они назначили руководить командой Петериса Скудру.

Старт нового сезона КХЛ запланирован на 2 сентября.

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