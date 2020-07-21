Движение на Восток: лучшие трансферы КХЛ в июле

Основная часть крупных переходов в КХЛ случилась уже весной и в начале лета. Но и сейчас, даже начав тренировочные сборы, клубы продолжают совершать громкие сделки. За последнюю неделю отметились команды Восточной конференции.

Казанский «Ак Барс» подписал соглашение с самым статусным свободным агентом межсезонья — нападающим Найджелом Доусом. Магнитогорский «Металлург» совершил долгожданный переход вернувшегося из НХЛ олимпийского чемпиона – 2018 Николая Прохоркина. Другой триумфатор Игр в Пхенчхане — Сергей Калинин разорвал контракт с московским ЦСКА и перешел в челябинский «Трактор». Еще один недавний армеец Иржи Секач устроился в омский «Авангард». А уфимский «Салават Юлаев» приобрел финского форварда Маркуса Гранлунда.

Найджел Доус

Канадский нападающий с казахстанским гражданством стал одним из самых желанных свободных агентов для российских клубов после того, как было решено со следующего сезона не считать легионерами в КХЛ граждан стран ЕАЭС. Однако из-за отсутствия у топ-клубов пространства — в условиях нового жесткого потолка зарплат в 900 млн рублей — Доус долгое время оставался без команды.

Его контракт с екатеринбургским «Автомобилистом» истек 30 апреля. И лишь 14 июля 35-летний хоккеист заключил однолетнее соглашение с «Ак Барсом». Как утверждает «Спорт-Экспресс», за это время игрок заработает 60 млн рублей — после 150 млн рублей в год в «Автомобилисте».— Очевидно, что Доус хотел перейти в команду, нацеленную на самые высокие достижения, — поделился с «Известиями» двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе «Ак Барса» Алексей Бадюков. — И для него будет важно стать частью казанского коллектива, чтобы добиться трофеев в КХЛ, которые ему пока не покорялись. В «Автомобилисте» у Найджела не очень получился плей-офф, но думаю, в компании легионеров «Ак Барса», особенно знакомого ему по Екатеринбургу Стефана Да Косты, он сможет адаптироваться в клубе, а заодно станет примером для молодых, которые будут прогрессировать рядом с ним. Всё это дает команде хорошие шансы преуспеть в предстоящем сезоне.

Николай Прохоркин

Уроженец Челябинска достиг пика успеха в СКА, выиграв Кубок Гагарина – 2017 и попав в сборную России на Олимпиаду-2018, где наши хоккеисты впервые за 26 лет завоевали золото. Еще через год Прохоркин отправился в НХЛ, подписав однолетний контракт с «Лос-Анджелес Кингз». Там он начинал в фарм-клубе под названием «Онтарио», но очень скоро поднялся из АХЛ.

В итоге в сильнейшей лиге мира за один сезон он сыграл 43 матча и по системе «гол+пас» набрал 14 (4+10) очков. Но уже весной ходили активные слухи о желании 26-летнего центрфорварда вернуться в Россию. В июне о переходе Прохоркина в «Металлург» говорили как о свершившемся факте. 20 июля он заключил с «Магниткой» двухлетний контракт.

— Думаю, уехав в НХЛ и проведя там сезон, Николай исполнил свою мечту — он ведь очень туда стремился, — отметил в разговоре с «Известиями» экс-главный тренер «Металлурга» Федор Канарейкин. — И весь опыт, который он почерпнул за океаном, постарается перенести в КХЛ и развиваться дальше. Это, безусловно, усиление для «Магнитки». Прохоркин получит там много игрового времени, а на фоне перестройки в клубе и появления множества новых лиц может занять одну из лидирующих ролей. Он должен по-новому проявить свои бомбардирские качества. Это уже игрок с другими амбициями, чем были до отъезда из России. Пока сложно понять, с кем Николай сможет действовать в связке — сейчас тройки только наигрываются. Но однозначно могу сказать, что это хоккеист для первых двух звеньев и значительного игрового времени в неравных составах.

Маркус Гранлунд

Младший брат чемпиона мира – 2011 и бронзового призера сочинской Олимпиады-2014 Микаэля Гранлунда приехал в Уфу после семи лет в НХЛ. Там он не стал большой звездой, лишь в сезоне-2016/17 показал неплохую статистику в «Ванкувер Кэнакс» — 32 (19+13) очка в 69 матчах.

Теперь 27-летний форвард попробует перезапустить карьеру в России. Он едет на освободившуюся вакансию шведа Линуса Умарка — лидера «Салавата» последних лет и одной из главных звезд КХЛ второй половины 2010-х годов. Помочь справиться с этой миссией Маркусу Гранлунду попытаются его финские соотечественники — нападающие Сакари Маннинен и Теему Хартикайнен, а также новый главный тренер Томи Лямся.

— Гранлунду может помочь наличие в команде его соотечественников — как среди игроков, так и в тренерском штабе, — согласен экс-главный тренер «Салавата Юлаева» Рафаил Ишматов. — Тем более высока вероятность, что он с ними же и будет в звене — с Манниненом и Хартикайненом. Здесь видно желание клуба найти замену Умарку, но получится ли добиться того же результата, что со шведом, покажет время. Линус — игрок слишком уникальный, поэтому скопировать его невозможно. Значит, принцип игры первого звена изменится. Сколько на это уйдет времени, пока сказать трудно. Но здесь важная роль в результатах «Салавата» ляжет на российских нападающих. В частности, Александра Кадейкина, Никиту Сошникова, Дмитрия Кугрышева. От них будет очень многое зависеть.

Сергей Калинин

Чемпион мира – 2014 и олимпийский чемпион – 2018 за два года в ЦСКА использовался как игрок ротации, поэтому не набрал много очков, но внес существенный вклад в долгожданный триумф армейцев в Кубке Гагарина. Этот трофей был завоеван год назад. Сейчас с наступлением потолка зарплат клуб мог либо договориться с 28-летним нападающим о добровольном снижении зарплаты, либо расторгнуть с ним контракт с выплатой компенсации.

В итоге был выбран второй вариант, и Калинин отправился в челябинский «Трактор», собирающий на следующий сезон очень внушительный состав, а заодно вернувший на пост главного тренера Анвара Гатиятулина, который два года назад неожиданно довел уральцев до финала Восточной конференции.

— Свою лепту в победу ЦСКА в Кубке Гагарина Калинин внес, и ему не откажешь в профессионализме и самоотдаче, — сказал «Известиям» экс-вратарь сборной СССР Александр Пашков. — Но та роль, которую ему выбрали в команде, не давала Сергею демонстрировать высокую результативность. В «Тракторе» он получит гораздо больше игрового времени, на него будут делать серьезную ставку как на хоккеиста первых звеньев, что даст возможность шире реализовать свои умения.

Иржи Секач

Чешский хоккеист был одним из героев сезона-2017/18, когда выиграл Кубок Гагарина с «Ак Барсом». Год спустя нападающий перешел в ЦСКА, но прошедший сезон оказался для него скомканным из-за травмы. Клуб долго не мог договориться с хоккеистом об условиях расторжения контракта, в июле игрока даже помещали в список отказов, но в итоге сторонам удалось оформить расставание. Еще в мае Иржи Секача сватали в «Авангард». И, став свободным агентом, он быстро заключил соглашение с омским клубом, который уже третий сезон будет базироваться в Балашихе.

— Трудно пока понять, как Секач сможет адаптироваться к стилю игры «Авангарда» и той системе, что проповедует Боб Хартли, — подчеркнул в разговоре с «Известиями» двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников. — В минувшем сезоне Иржи был часто не похож на себя — то ли травма повлияла, то ли просто не вписался в игру ЦСКА. Но он и близко не показывал то, что демонстрировал в «Ак Барсе». Хочется верить, что в составе омичей у него получится перезапустить карьеру и снова радовать поклонников хоккея.

Также в понедельник два клуба КХЛ определились с главными тренерами. Китайский «Куньлунь Ред Стар», который в предстоящем сезоне будет проводить домашние матчи в Мытищах, назначил на этот пост легендарного форварда Алексея Ковалева. Олимпийский чемпион – 1992 и обладатель Кубка Стэнли – 1994 до этого два сезона работал в штабе пекинской команды. Его предшественник канадец Курт Фрейзер подал в отставку на прошлой неделе.

Рижское «Динамо» оставалось последним клубом, не определившимся с главным тренером. До недавнего времени не было ясности с бюджетом на следующий сезон. Как только рижане заключили новый контракт со спонсором, они назначили руководить командой Петериса Скудру.

Старт нового сезона КХЛ запланирован на 2 сентября.