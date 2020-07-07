Капризов судьбы: НХЛ приняла компромиссное решение по новичкам

Любители хоккея наконец дождались официальной даты возобновления сезона в НХЛ и старта плей-офф. Первые матчи Кубка Стэнли-2020 пройдут 1 августа. Определилась и судьба нескольких наших звездных новичков сильнейшей лиги мира.

Чуда не произошло

Изначально ожидалось, что новичкам из Европы и России, подписавшим первые контракты с североамериканскими клубами в этом году, не дадут заявиться на этот сезон и позволят играть только со следующего регулярного чемпионата, старт которого запланирован на зиму. Тем не менее, была надежда, что НХЛ все-таки сделает исключение.

Но чуда не произошло. Этим летом в НХЛ не сыграет несколько российских хоккеистов, среди которых автор победной шайбы в финале Олимпиады-2018 нападающий Кирилл Капризов, самый ценный хоккеист КХЛ сезона-2018/2019 вратарь Илья Сорокин и лучший защитник молодежного чемпионата мира-2019 Александр Романов.

н1 Илья Сорокин (в центре) во время матча КХЛ ЦСКА–«Сибирь», январь 2020 года Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Контракты новичка в НХЛ подписываются с хоккеистами из Европы моложе 28 лет. Срок такого соглашения зависит от возраста. Для 20-летнего Романова — три года, для 23-летнего Капризова — два, для 24-летнего Сорокина — один.

Таким образом, российский вратарь уже зимой, к следующему сезону может получить от «Айлендерс» более крупный и долгосрочный контракт. Капризову в случае трудоустройства в «Миннесоте» в июле придется ждать таких условий всего год, а Романову в «Монреале» — два.

Судьба россиян

НХЛ не дала разрешение выступать в ближайшем плей-офф задрафтованным европейским хоккеистам моложе 27 лет, если они ранее не играли в Северной Америке. При этом лига пошла на определенные компромиссы. Игроки все-таки смогут заключить соглашения со своими новыми клубами, чтобы с них автоматически списался первый год контракта новичка.

Весной Александр Романов уже заключил такой договор с «Монреаль Канадиенс», а Илья Сорокин — с «Нью-Йорк Айлендерс». Планируется, что Кирилл Капризов в июле подпишет контракт с «Миннесотой Уайлд».

н2 Александр Романов во время матча ЦСКА - «Салават Юлаев», ноябрь 2019 года Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

— Сложно оценить решение НХЛ, у них свои представления о справедливости, — сказал «Известиям» двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников. — Кто-то считает, что это не очень по-спортивному — давать клубам менять свои составы перед плей-офф, кто-то, наоборот, за. Идеального решения не придумаешь. И теперь уже хоккеистам придется поломать голову, стоит ли им ждать начала следующего сезона или, если есть возможность, попробовать какое-то время поиграть в КХЛ или Европе.

График плей-офф

НХЛ не стала отказываться от возобновления сезона даже в условиях непрекращающейся эпидемии коронавируса в ряде регионов США и Канады. Не остановило ее и наличие немалого числа зараженных в некоторых командах. Таким образом, 13 июля клубы начнут тренировочные лагеря, а 26 июля отправятся в города, где пройдут матчи плей-офф, которые стартуют 1 августа.

Ранее лига решила, что все игры Кубка Стэнли проведут в двух городах. Пока они не объявлены. Но в СМИ фаворитами считают Торонто и Эдмонтон. При этом, в связи с эпидемиологической ситуацией хоккеистам разрешено отказаться от участия в нынешнем плей-офф. Игрок должен письменно уведомить об этом лигу и команду в течение 72 часов после утверждения всех протоколов.

н3 Матч плей-офф НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» - «Бостон Брюинз», май 2019 года Фото: Global Look Press/Adam Lacy/Icon Sportswire via www.imago-images.de

— Это ожидаемое решение, и календарь в последние недели был примерно ясен, а сейчас лига просто объявила официально, — отметил в беседе с «Известиями» экс-форвард сборной России и команд НХЛ, ныне скаут «Чикаго Блэкхокс» Андрей Николишин. — Лично я понимал: НХЛ будет идти до конца, чтобы провести этот плей-офф. Даже после того, как в ряде клубов были выявлены зараженные коронавирусом. Все-таки сейчас это капля в море на общем фоне. И проверка всех команд и клубов там такая жесткая, что я не вижу препятствий, не позволяющих доиграть сезон.

Олимпиада

Также НХЛ и ассоциация игроков лиги согласовали договор о намерениях продлить коллективное соглашение до 15 сентября 2026 года. Это позволит планировать международный календарь. В частности, речь об участии игроков НХЛ в Олимпийских играх 2022 года в Пекине и 2026 года в Кортина-д’Ампеццо в случае достижения соответствующих договоренностей с МОК.

Продление коллективного соглашение и соответствующие протоколы должны быть ратифицированы советом директоров НХЛ и членами профсоюза. Ожидается, что профсоюз проведет голосование в течение ближайших пяти дней.

н4 Фото: Global Look Press/Adam Lacy/Icon Sportswire via www.imago-images.de

— Не стоит пока обольщаться относительно этого решения, потому что все равно участие игроков НХЛ в Олимпиаде — это предмет договоренностей между лигой и МОК, которых пока нет, — сказал «Известиям» трехкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов. — В принципе, уже давно ясно, что НХЛ, как коммерческая лига, ориентируется на свою прибыль. Тогда как МОК и IIHF занимается в том числе развитием хоккея во всех странах, где это возможно. И конфликт интересов между этими структурами будет всегда. Поэтому не нужно держаться за НХЛовцев на Олимпиаде, хотя, если они все-таки туда попадут, ни один любитель игры от этого не откажется, поскольку всегда хочется смотреть на сильнейших мастеров. Но и без них Олимпиады не пропадут.