На этой неделе НХЛ наконец определилась с датами и форматом завершения сезона. 13 июля клубы начнут тренировочные лагеря, 26 июля поедут в города, где пройдут матчи плей-офф (скорее всего, это Торонто и Эдмонтон), а 1 августа начнутся игры Кубка Стэнли. Сезон-2020/21 стартует 1 декабря.

При этом лига не разрешила командам дозаявлять хоккеистов, подписавших соглашения весной или планирующих сделать это нынешним летом . Однако игрокам засчитают год по контракту новичка, и они быстрее получат возможность договориться со своими клубами на более крупные зарплаты. Это касается, в частности, россиян Кирилла Капризова, Ильи Сорокина и Александра Романова. В интервью «Известиям» условия возобновления сезона прокомментировал экс-форвард сборной России, чемпион мира – 1993, финалист Кубка Стэнли – 1998, а ныне скаут клуба НХЛ «Чикаго Блэкхокс» Андрей Николишин.

— Ожидали, что НХЛ не разрешит клубам заявить новичков на предстоящий плей-офф?

— Это же пункт регламента, и об этом неоднократно говорилось. Просто некоторые пытались раздуть какую-то сенсацию. Лично мне изначально было понятно, что НХЛ не будет менять правила по ходу сезона. Поэтому конечное решение лиги для меня сюрпризом не стало.

с2 Фото: ТАСС/Zuma/Ringo Chiu

— То, что будущим игрокам лиги автоматом засчитают год контракта новичка, тоже не удивило?

— Естественно. Это всё следует из регламента. Тут ничего нового нет.

— Не было опасений, что НХЛ пересмотрит решение насчет графика возобновления сезона? На фоне заражений коронавирусом внутри команд лига могла всё отложить?

— Нет, конечно. Слушайте, это капля в море на фоне общей картины. И потом заражение заражению рознь. Тем более хоккеистов и персонал там достаточно жестко тестируют. Поэтому проблема излишне раздута, разговоры не всегда имеют отношение к реальности.

с3 Фото: ТАСС/Zuma/David Kirouac

— В конце мая вы не стали прогнозировать, стартует ли осенью сезон в АХЛ. Сейчас тоже не можете этого сделать?

— Я вообще прогнозов не даю. И потом, вы посмотрите на ситуацию в мире — она ведь непредсказуема. А в АХЛ нет таких телевизионных контрактов, которые давали бы клубам необходимый доход. Их заработок строится на продаже билетов на трибуны. И если к моменту старта сезона туда не будут пускать зрителей, то на что станут жить клубы АХЛ? Здесь ответ достаточно простой. В Северной Америке везде решающую роль играет финансовая составляющая. Там у клубов нет крупных спонсоров, которые могут занести им деньги, как у нас. Там они не могут ждать такой помощи. И каждый клуб вынужден сам как-то выживать.

— Как тогда быть подписавшему контракт с «Чикаго» Андрею Алтыбармакяну, который может не пройти в состав основной команды к началу сезона, а также лишиться возможности сыграть в АХЛ за фарм-клуб?

— Андрей в систему клуба входит. Как он станет прогрессировать, только от него зависит. Сезон в АХЛ должен начаться в октябре, а сейчас июль. К этому времени еще сто раз всё может поменяться. Впереди паровоза не надо бежать.

с1 Андрей Алтыбармакян Фото: ТАСС/Артем Коротаев