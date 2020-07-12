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«Было понятно, что НХЛ не будет менять правила по ходу сезона»

Скаут «Чикаго Блэкхокс» Андрей Николишин — о возвращении хоккея за океаном и ситуации вокруг будущих новичков сильнейшей лиги мира
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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«Было понятно, что НХЛ не будет менять правила по ходу сезона»
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2020-07-10 21:59:22
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На этой неделе НХЛ наконец определилась с датами и форматом завершения сезона. 13 июля клубы начнут тренировочные лагеря, 26 июля поедут в города, где пройдут матчи плей-офф (скорее всего, это Торонто и Эдмонтон), а 1 августа начнутся игры Кубка Стэнли. Сезон-2020/21 стартует 1 декабря.

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При этом лига не разрешила командам дозаявлять хоккеистов, подписавших соглашения весной или планирующих сделать это нынешним летом. Однако игрокам засчитают год по контракту новичка, и они быстрее получат возможность договориться со своими клубами на более крупные зарплаты. Это касается, в частности, россиян Кирилла Капризова, Ильи Сорокина и Александра Романова. В интервью «Известиям» условия возобновления сезона прокомментировал экс-форвард сборной России, чемпион мира – 1993, финалист Кубка Стэнли – 1998, а ныне скаут клуба НХЛ «Чикаго Блэкхокс» Андрей Николишин.

— Ожидали, что НХЛ не разрешит клубам заявить новичков на предстоящий плей-офф?

— Это же пункт регламента, и об этом неоднократно говорилось. Просто некоторые пытались раздуть какую-то сенсацию. Лично мне изначально было понятно, что НХЛ не будет менять правила по ходу сезона. Поэтому конечное решение лиги для меня сюрпризом не стало.

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хоккей
Фото: ТАСС/Zuma/Ringo Chiu
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— То, что будущим игрокам лиги автоматом засчитают год контракта новичка, тоже не удивило?

— Естественно. Это всё следует из регламента. Тут ничего нового нет.

— Не было опасений, что НХЛ пересмотрит решение насчет графика возобновления сезона? На фоне заражений коронавирусом внутри команд лига могла всё отложить?

— Нет, конечно. Слушайте, это капля в море на фоне общей картины. И потом заражение заражению рознь. Тем более хоккеистов и персонал там достаточно жестко тестируют. Поэтому проблема излишне раздута, разговоры не всегда имеют отношение к реальности.

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хоккей
Фото: ТАСС/Zuma/David Kirouac

— В конце мая вы не стали прогнозировать, стартует ли осенью сезон в АХЛ. Сейчас тоже не можете этого сделать?

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— Я вообще прогнозов не даю. И потом, вы посмотрите на ситуацию в мире — она ведь непредсказуема. А в АХЛ нет таких телевизионных контрактов, которые давали бы клубам необходимый доход. Их заработок строится на продаже билетов на трибуны. И если к моменту старта сезона туда не будут пускать зрителей, то на что станут жить клубы АХЛ? Здесь ответ достаточно простой. В Северной Америке везде решающую роль играет финансовая составляющая. Там у клубов нет крупных спонсоров, которые могут занести им деньги, как у нас. Там они не могут ждать такой помощи. И каждый клуб вынужден сам как-то выживать.

— Как тогда быть подписавшему контракт с «Чикаго» Андрею Алтыбармакяну, который может не пройти в состав основной команды к началу сезона, а также лишиться возможности сыграть в АХЛ за фарм-клуб?

— Андрей в систему клуба входит. Как он станет прогрессировать, только от него зависит. Сезон в АХЛ должен начаться в октябре, а сейчас июль. К этому времени еще сто раз всё может поменяться. Впереди паровоза не надо бежать.

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Андрей Алтыбармакян

Андрей Алтыбармакян

Фото: ТАСС/Артем Коротаев
Справка «Известий»

НХЛ не дала разрешение выступать в ближайшем плей-офф задрафтованным европейским хоккеистам моложе 27 лет, если они ранее не играли в Северной Америке. При этом спортсмены смогут заключить соглашения со своими новыми клубами, чтобы с них автоматически списался первый год контракта новичка.

Такие контракты в НХЛ подписываются с хоккеистами из Европы моложе 28 лет. В нынешнем году главными российскими новичками за океаном должны были стать три обладателя Кубка Гагарина – 2019 в составе ЦСКА: нападающий Кирилл Капризов, вратарь Илья Сорокин и защитник Александр Романов. Права на первого принадлежат «Миннесоте Уайлд», на второго — «Нью-Йорк Айлендерс», на третьего — «Монреаль Канадиенс».

Срок контракта новичка зависит от возраста. Для 20-летнего Александра Романова — три года, для 23-летнего Кирилла Капризова — два, для 24-летнего Ильи Сорокина — один. Таким образом, российский вратарь уже зимой, к следующему сезону, может получить от « Нью-Йорк Айлендерс» более крупный и долгосрочный контракт. Кириллу Капризову в случае трудоустройства в «Миннесоте» в июле придется ждать таких условий всего год, а Александру Романову в «Монреале» — два.

Вариант с отъездом в НХЛ рассматривали еще два бывших армейца — нападающий Максим Шалунов, защитник Михаил Науменков, а также форвард нижегородского «Торпедо» Дамир Жафяров. Окончательный выбор они пока не сделали.

В этом сезоне в плей-офф НХЛ сыграют 24 команды вместо обычных 16. Сначала пройдет предварительный раунд, где в восьми сериях — четырех в Восточной конференции и четырех в Западной — определятся победители. Они и сыграют в традиционном первом раунде Кубка Стэнли с сильнейшими восемью коллективами регулярного чемпионата, попавшими в эту стадию автоматически.

Также НХЛ и ассоциация игроков лиги согласовали договор о намерениях продлить коллективное соглашение до 15 сентября 2026 года. Это позволит планировать международный календарь. В частности, речь об участии игроков НХЛ в Олимпийских играх 2022 года в Пекине и 2026 года в Кортина-д’Ампеццо в случае достижения соответствующих договоренностей с Международным олимпийским комитетом.

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