Антракт новичка: нашим хоккеистам придется повременить с дебютом в НХЛ

На этой неделе сразу три звездных российских хоккеиста заключили контракты с клубами НХЛ. О том, что в этом году нападающий Кирилл Капризов, вратарь Илья Сорокин и защитник Александр Романов намерены перейти в задрафтовавшие их в разные годы «Миннесоту Уайлд», «Нью-Йорк Айлендерс» и «Монреаль Канадиенс», было известно давно.

Но ситуация с пандемией коронавируса, долгое согласование сроков завершения нынешнего сезона НХЛ и старта следующего поставили на паузу официальное подписание документов. А из-за того, что лига запретила новичкам дозаявляться перед плей-офф-2020, который стартует 1 августа, существовала вероятность, что экс-хоккеисты ЦСКА еще на полгода или год останутся в России, либо недолго поиграют в Европе.

Тем не менее, НХЛ пошла на компромисс, разрешив никогда не игравшим в Северной Америке хоккеистам уже на этот сезон заключить контракты новичков. Они частично или полностью сгорят уже к регулярному чемпионату-2020/2021 и позволят хоккеистам быстрее получить более выгодные в финансовом плане соглашения.

Капризов

«Миннесота» выбрала главную звезду КХЛ последних лет на драфте НХЛ еще в 2015 году в пятом раунде под общим 135-м номером. С тех пор Кирилл Капризов успел выиграть медаль молодежного чемпионата мира-2017, стать лидеров ЦСКА, завоевав с ним Кубок Гагарина-2019 и выиграть со сборной России золото Олимпиады-2018, забросив победную шайбу в овертайме финального матча против Германии (4:3).

Было ясно, что отъезд 23-летнего воспитанника новокузнецкого «Металлурга» за океан — вопрос времени. Весь прошлый сезон генеральный менеджер «Миннесоты» Билл Герин не скрывал, что хочет видеть Кирилла в команде уже в 2020 году. В понедельник Капризов заключил с «Уайлд» контракт новичка на два сезона. Поскольку он подписан по ходу текущего чемпионата НХЛ, лига разрешила «сжечь» первый сезон соглашения уже этим летом. Таким образом, россиянин через год получит возможность подписать полноценный контракт с клубом.

— Надеюсь, тот игровой простой, что будет у Кирилла на протяжении полугода, не помешает ему подготовиться к старту сезона, — заявил «Известиям» двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников. — Он, как и Сорокин с Романовым, выбрал рискованный путь ждать старта сезона в НХЛ, который будет только зимой. Но этой их выбор. Тем более, контрактные уступки со стороны лиги действительно существенные. Так что верю, что Капризов сможет вписаться в игру «Миннесоты». Тем более, её менеджеры никогда не скрывали, что очень хотят делать на него ставку, значит, создадут все условия для реализации потенциала игрока. А потенциал у Кирилла громадный — все это уже давно знают. Так что он должен стать звездой при правильном отношении к делу, а Капризов еще никогда не давал повода усомниться в своем профессионализме и трудолюбии.

Сорокин

Обладатель Кубка Гагарина-2019 и самый ценный игрок КХЛ сезона-2018/2019 в силу более старшего, чем Капризов, возраста, должен был подписать контракт новичка всего на один год. И он уже «сгорает», поэтому во вторник «Нью-Йорк Айлендерс» заключил с 24-летним голкипером контракт на сезон-2020/2021. Зарплата составит $2 млн, включая подписной бонус в $1 млн.

Илья Сорокин был задрафтован «Айлендерс» в 2014 году в третьем раунде под общим 78-м номером. За последующие годы на счету уроженца Новокузнецка и воспитанника местного «Металлурга» были шесть сезонов в ЦСКА, включая победу в Кубке Гагарина и два выхода в финал (2016, 2018), серебро молодежного чемпионата мира-2015, три бронзы взрослого чемпионата мира и золото Олимпиады-2018.

— Я очень рад, что наконец подписал контракт с клубом и теперь занимаюсь вопросом получения американской визы, это пока сделать не просто, так как у нас в Москве посольство не принимает, — рассказал «Известиям» Илья Сорокин. — Но все же надеюсь при первой же возможности отправиться в США и начать готовиться к следующему сезону. Нисколько не пугает новый вызов, поскольку посчитал нужным выйти из зоны комфорта, которая была в КХЛ. Поэтому готов с нуля доказывать свое право быть основным вратарем.

Романов

Лучший защитник молодежного чемпионата мира-2019 подписал трехлетний контракт новичка с «Монреалем». Полноценное соглашение Александр сможет заключить через два года. Еще в 2018 году «Канадиенс» выбрали Романова на драфте во втором раунде под общим 38-м номером. За последующие два года хоккеист закрепился в составе ЦСКА, выиграл Кубок Гагарина, дважды стал призером МЧМ — в Ванкувере-2019 и Остраве-2020, а также дебютировал в сборной России.

— Это молодой игрок, прошедший хорошую школу ЦСКА и здорово показавший себя в молодежной сборной, — отметил в разговоре с «Известиями» обладатель Кубка Стэнли-1996 Валерий Каменский. — Думаю, в «Монреале» Романов способен дальше прогрессировать, раскрыться как ведущий защитник в НХЛ и добиться большого успеха. По тому, что он показывал в КХЛ и сборной, видно, что у Александра все в порядке и с мастерством, и с характером. Главное, все это развивать и продолжать расти над собой. Тогда его ждет успех за океаном.

Старт следующего сезона НХЛ запланирован на 1 декабря.