 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Первый ураган сезона сформировался в Атлантическом океане
Общество
Глава ОКР назвал смерть Иваницкого потерей для олимпийского движения
Общество
Найденный под Калининградом самородок назвали «Флотским»
Общество
СК потребовал ареста участников межнациональных столкновений в Москве
Общество
Митрополит Иларион вызвался добровольцем для испытания вакцины от COVID-19
/

«Ставить игру с колес очень сложно»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников — о последних тренерских назначениях в КХЛ и позднем комплектовании некоторых команд
Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
Главный слайд
Начало статьи
«Ставить игру с колес очень сложно»
2020-07-25 15:26:55">
2020-07-25 15:26:55
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В КХЛ уже не осталось команд без главных тренеров. Последними определились с наставниками китайский «Куньлунь Ред Стар» и рижское «Динамо». Команду из КНР возглавил легендарный нападающий сборной России и клубов НХЛ Алексей Ковалев, два предыдущих сезона работавший помощником в Пекине. А латвийский коллектив теперь будет тренировать Петерис Скудра, известный в КХЛ по работе в нижегородском «Торпедо» и челябинском «Тракторе».

«Возможно, увидим становление Прохоркина как большого хоккеиста»
Экс-селекционер московского «Динамо» Алексей Бадюков — о переходе олимпийского чемпиона в «Металлург» и других приобретениях команд КХЛ

Также до лета не могли найти тренера в «Барысе». После ухода в ярославский «Локомотив» Андрея Скабелки там долго перебирали кандидатуры, пока в конце июня не назначили Юрия Михайлиса, до этого шесть лет возглавлявшего «Номад», фарм-клуб «Барыса». Для него это будет дебют в КХЛ — ранее Михайлис не работал в лиге даже в качестве помощника. В интервью «Известиям» назначения в лиге прокомментировал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

— Как восприняли выбор нового главного тренера рижского «Динамо»?

Я просто рад за Скудру, потому что он у себя на родине нашел команду. И, будучи своим, станет выжимать из Риги максимум, понимая местный менталитет. А не делать что-то на стороне — у нас в России, — представляя не то, что свойственно нашим командам.

кожевников
петерис скудра

Петерис Скудра

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Страх переноса: старт нового сезона в российском хоккее под угрозой
В нескольких клубах КХЛ зафиксировано множество случаев заражения коронавирусом

— Вы и раньше достаточно критично оценивали его работу в «Торпедо» и назначение в «Трактор».

— Да, очень критично. И так получилось, что с работой в «Тракторе» он не справился. Потому что надо знать менталитет команды, города, болельщиков. Заметьте, совершенно не ставлю под сомнение квалификацию Петериса. Но гораздо больше предпосылок к успеху, если ты применяешь ее в городе, где родился. И назначение в рижское «Динамо» для Скудры если и не подарок, то просто хороший вариант. А в российских командах я его не вижу.

— Есть еще причины помимо менталитета?

— Там не только менталитет, но и другое восприятие хоккея. Тем более Скудра — бывший вратарь, что накладывает определенный отпечаток на работу главного тренера. А также много поиграл в НХЛ и привнес оттуда часть элементов, а это немного не то, что работает в России. В Латвии же более западная культура, чем у нас. Да и много легионеров, в том числе из Северной Америки. Поэтому Скудра просто создан для работы в Риге.

— Что скажете о назначении Алексея Ковалева?

Ну, Ковалев — великий игрок. Точнее, не великий, а величайший. И я уверен, что у него очень много прогрессивных идей. Потому что, будучи хоккеистом, Алексей принимал такие нестандартные решения на льду, которые очень мало кому удавались. Это нападающий уровня тройки Сергея Макарова, Игоря Ларионова и Владимира Крутова. Ковалев делал уникальные вещи. Поэтому я думаю, у него есть свое неповторимое представление о том, как ставить игру. И для «Куньлуня» это будет очень хорошо.

Полный комплект: в КХЛ не осталось клубов без главных тренеров
Последними наставников назначили «Куньлунь» и рижское «Динамо»

— На Ковалеве не скажется отсутствие опыта работы главным тренером?

— Не думаю. Если бы Ковалев начал работу главным в КХЛ вообще без тренерской практики, это было бы другое. Но он же уже два года работал помощником в «Куньлуне». Поэтому должен знать всю специфику этой профессии и ее рутинную часть. А вот с точки зрения творчества и идей здесь должен помочь весь опыт игрока. Но чтобы реализовать его принципы и адаптировать под требования КХЛ, Ковалеву нужно дать время гораздо больше одного сезона — минимум два-три года. Он должен проявить себя. Я просто рад за Лешу.

— Рижское «Динамо» и «Куньлунь» только сейчас, по сути с нуля, начали комплектоваться, а сборы в КХЛ уже идут. Сильно это усложнит работу тренерам?

У Риги всё время будут проблемы по ходу этого сезона. В этом плане Скудре не позавидуешь, поскольку приходится с колес ставить игру. Как и Ковалеву. Это очень сложно. А у «Куньлуня» также будут на первых порах проблемы. Особенно в связи с переездом из Пекина в Мытищи. Еще и поэтому Ковалеву надо дать побольше времени.

кожевников
Алексей Ковалёв

Алексей Ковалёв

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

— Переезд сильно скажется?

Естественно. Они же не дома будут играть. От поговорки «дома и стены помогают» не уйти. Причем даже мы, хоккеисты, не понимаем почему. Но при шуме собственных болельщиков всегда другие эмоции и другие представления о том, что ты хочешь показать на глазах у своих поклонников. Если «Куньлунь» будет играть в Мытищах или вообще в России, это будет тяжело для него.

Движение на Восток: лучшие трансферы КХЛ в июле
Российские клубы продолжают усиливаться в преддверии нового сезона

— «Авангард» после переезда из Омска в Балашиху в первый же сезон вышел в финал Кубка Гагарина.

— У «Куньлуня» другая ситуация. В «Авангарде» все-таки много русских ребят, они слышат в Балашихе родную речь с трибун. А в «Куньлуне» много иностранцев, которым в любом случае будет непросто ассоциировать себя с мытищинскими болельщиками. Хотя я уверен, что Леха Ковалев найдет для них нужные слова и сможет мотивировать на игру на пределе своих возможностей. И сделает команду крепкого уровня.

— Вас удивил выбор «Барысом» Юрия Михайлиса?

Он человек их системы, знает команду и ее менталитет. И лигу должен знать, поскольку его сын Никита играет в «Барысе» и является одним из самых талантливых хоккеистов в стране. Думаю, с Михайлисом-старшим просто сошлись по цене, поэтому выбрали его. Он знает хоккей в Казахстане, и это неплохой выбор. Посмотрим, что будет. Для тренера очень важно чувствовать эмоции подопечных и уметь им передавать свою энергетику. Поэтому не стал бы списывать со счетов «Барыс». Со стороны выбор Михайлиса может показаться неочевидным, но он может сработать.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020