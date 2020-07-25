«Ставить игру с колес очень сложно»

В КХЛ уже не осталось команд без главных тренеров. Последними определились с наставниками китайский «Куньлунь Ред Стар» и рижское «Динамо». Команду из КНР возглавил легендарный нападающий сборной России и клубов НХЛ Алексей Ковалев, два предыдущих сезона работавший помощником в Пекине. А латвийский коллектив теперь будет тренировать Петерис Скудра, известный в КХЛ по работе в нижегородском «Торпедо» и челябинском «Тракторе».

Также до лета не могли найти тренера в «Барысе». После ухода в ярославский «Локомотив» Андрея Скабелки там долго перебирали кандидатуры, пока в конце июня не назначили Юрия Михайлиса, до этого шесть лет возглавлявшего «Номад», фарм-клуб «Барыса». Для него это будет дебют в КХЛ — ранее Михайлис не работал в лиге даже в качестве помощника. В интервью «Известиям» назначения в лиге прокомментировал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

— Как восприняли выбор нового главного тренера рижского «Динамо»?

— Я просто рад за Скудру, потому что он у себя на родине нашел команду. И, будучи своим, станет выжимать из Риги максимум, понимая местный менталитет. А не делать что-то на стороне — у нас в России, — представляя не то, что свойственно нашим командам.

кожевников Петерис Скудра Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

— Вы и раньше достаточно критично оценивали его работу в «Торпедо» и назначение в «Трактор».

— Да, очень критично. И так получилось, что с работой в «Тракторе» он не справился. Потому что надо знать менталитет команды, города, болельщиков. Заметьте, совершенно не ставлю под сомнение квалификацию Петериса. Но гораздо больше предпосылок к успеху, если ты применяешь ее в городе, где родился. И назначение в рижское «Динамо» для Скудры если и не подарок, то просто хороший вариант. А в российских командах я его не вижу.

— Есть еще причины помимо менталитета?

— Там не только менталитет, но и другое восприятие хоккея. Тем более Скудра — бывший вратарь, что накладывает определенный отпечаток на работу главного тренера. А также много поиграл в НХЛ и привнес оттуда часть элементов, а это немного не то, что работает в России. В Латвии же более западная культура, чем у нас. Да и много легионеров, в том числе из Северной Америки. Поэтому Скудра просто создан для работы в Риге.

— Что скажете о назначении Алексея Ковалева?

— Ну, Ковалев — великий игрок. Точнее, не великий, а величайший. И я уверен, что у него очень много прогрессивных идей. Потому что, будучи хоккеистом, Алексей принимал такие нестандартные решения на льду, которые очень мало кому удавались. Это нападающий уровня тройки Сергея Макарова, Игоря Ларионова и Владимира Крутова. Ковалев делал уникальные вещи. Поэтому я думаю, у него есть свое неповторимое представление о том, как ставить игру. И для «Куньлуня» это будет очень хорошо.

— На Ковалеве не скажется отсутствие опыта работы главным тренером?

— Не думаю. Если бы Ковалев начал работу главным в КХЛ вообще без тренерской практики, это было бы другое. Но он же уже два года работал помощником в «Куньлуне». Поэтому должен знать всю специфику этой профессии и ее рутинную часть. А вот с точки зрения творчества и идей здесь должен помочь весь опыт игрока. Но чтобы реализовать его принципы и адаптировать под требования КХЛ, Ковалеву нужно дать время гораздо больше одного сезона — минимум два-три года. Он должен проявить себя. Я просто рад за Лешу.

— Рижское «Динамо» и «Куньлунь» только сейчас, по сути с нуля, начали комплектоваться, а сборы в КХЛ уже идут. Сильно это усложнит работу тренерам?

— У Риги всё время будут проблемы по ходу этого сезона. В этом плане Скудре не позавидуешь, поскольку приходится с колес ставить игру. Как и Ковалеву. Это очень сложно. А у «Куньлуня» также будут на первых порах проблемы. Особенно в связи с переездом из Пекина в Мытищи. Еще и поэтому Ковалеву надо дать побольше времени.

кожевников Алексей Ковалёв Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

— Переезд сильно скажется?

— Естественно. Они же не дома будут играть. От поговорки «дома и стены помогают» не уйти. Причем даже мы, хоккеисты, не понимаем почему. Но при шуме собственных болельщиков всегда другие эмоции и другие представления о том, что ты хочешь показать на глазах у своих поклонников. Если «Куньлунь» будет играть в Мытищах или вообще в России, это будет тяжело для него.

— «Авангард» после переезда из Омска в Балашиху в первый же сезон вышел в финал Кубка Гагарина.

— У «Куньлуня» другая ситуация. В «Авангарде» все-таки много русских ребят, они слышат в Балашихе родную речь с трибун. А в «Куньлуне» много иностранцев, которым в любом случае будет непросто ассоциировать себя с мытищинскими болельщиками. Хотя я уверен, что Леха Ковалев найдет для них нужные слова и сможет мотивировать на игру на пределе своих возможностей. И сделает команду крепкого уровня.

— Вас удивил выбор «Барысом» Юрия Михайлиса?