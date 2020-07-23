Страх переноса: старт нового сезона в российском хоккее под угрозой

До старта сезона КХЛ, намеченного на 2 сентября, осталось полтора месяца, а некоторые предсезонные турниры должны были пройти уже в начале августа. Однако первые недели после выхода команд из отпуска ознаменовались целой серией вспышек коронавируса. Причем пострадали клубы всех трех российских лиг: КХЛ, ВХЛ и МХЛ. Опрошенные «Известиями» эксперты считают, что старт чемпионатов надо перенести.

Из команд Континентальной лиги главных пострадавших трое — «Спартак», ЦСКА и «Авангард». Красно-белые были вынуждены приостановить сбор в Новогорске из-за заражения более 10 человек (как хоккеистов, так и сотрудников из числа персонала). Армейцы сообщили о семи заболевших, отменили сбор в Нижегородской области, решив тренироваться в столице. Также сорвалось проведение двух контрольных матчей ЦСКА — против московского «Динамо» и «Торпедо». В «Авангарде» же и вовсе заболели два десятка человек, из-за чего «ястребы» были вынуждены отказаться от участия в предсезонном турнире в Сочи с 4 по 9 августа.

Теперь в нем осталось всего четыре участника: СКА, ярославский «Локомотив», «Сочи» и олимпийская (молодежная) сборная России. А что будет, если снимется кто-то еще? Большого смысла собираться втроем командам нет, лучше отсидеться дома. Найти замену в нынешних условиях тоже практически невозможно.

Множество заболевших в клубах ВХЛ — известно о фактах заражения в «Рязани» и «Динамо» (Красногорск). В МХЛ есть заболевшие COVID-19 в клубе «Капитан» из Ступино. И это только публично объявленные случаи.

Что же делать со всеми предсезонными матчами и турнирами, а главное — регулярным чемпионатом? Надо ли пытаться в любом случае начать сезон в установленные сроки (к слову, календаря до сих пор нет), или стоит перенести начало, скажем, на месяц?

— Время до турнира в Сочи еще есть. Это нормально — и в НХЛ болеют, и у нас, — отметил в разговоре с «Известиями» двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников. — Ребятам нужно осторожнее к этому отнестись. Поменьше выходить и общаться. Себя нужно беречь. Но я думаю, что 14 дней достаточно, чтобы подготовиться. Турнир — хороший шанс для молодежи проявить себя. А вот начало чемпионата КХЛ лучше перенести, чтобы не получилось так: он стартовал, а потом его снова отменили. Нужно сделать паузу, чтобы ничего потом не переносить и не играть детьми. Тем более что чемпионат мира тоже перенесли. Это лучший выход.

В НХЛ действительно были (и есть) заболевшие, но, по официальным данным, нигде не происходило вспышек в десяток инфицированных. Через несколько дней команды НХЛ отправятся в Эдмонтон и Торонто, где проведут матчи плей-офф. Но собрать игроков в одном месте на пару месяцев проще, чем организовать шестимесячный регулярный чемпионат в двух десятках городов.

Формально чемпионат КХЛ действительно можно сдвинуть на месяц (или хотя бы полмесяца) вперед, так как ЧМ-2021 начнется позже обычного на пару недель, однако есть два фактора против. Во-первых, нужно одобрение со стороны ФХР, в которой традиционно хотели бы получить более серьезное время на подготовку к майскому турниру. Во-вторых, календарь планируется с учетом занятости арен, которые используются не только для хоккея. Да, прямо сейчас они не загружены, но к февралю-марту ситуация может измениться.

— Возможен ли старт чемпионата КХЛ в сентябре? Думаю, да. Не во всех же командах есть заболевшие, — рассказал «Известиям» бывший генеральный менеджер «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд. — Всё зависит от стратегии, которой будут руководствоваться в КХЛ. Это решение должны принимать люди, которые владеют большей информацией, чем мы. Нужно создать четкий регламент. К примеру, сколько бы человек ни заболело, продолжаем чемпионат, или, наоборот, от пяти инфицированных — все отменяем. Важно договориться обо всем на берегу. В футболе проблема в том, что одним командам игры переносят, вторые приезжают молодежным составом, а третьим вообще записывают поражения. Это неправильно. Должно быть четкое понимание, как действовать, если в командах будут инфицированные.

И действительно, главная задача для КХЛ сейчас — не повторить ошибок российского футбола. Проблемой стали даже не сами заболевшие — а то, что во вроде бы похожих случаях к «нарушителям» применялись совершенно разные санкции. И ведь если в футболе в неделю проводится максимум два тура, то в хоккее игроков, переездов, самих матчей (есть еще и иностранные клубы) намного больше. Риски увеличиваются, и задача, поставленная перед КХЛ, усложняется.