«В ЦСКА мы выиграли все, что могли»

На этой неделе группа бывших игроков ЦСКА подписала контракты с клубами НХЛ. Нападающий Кирилл Капризов заключил соглашение с «Миннесотой Уайлд», вратарь Илья Сорокин — с «Нью-Йорк Айлендерс», защитник Александр Романов — с «Монреаль Канадиенс».

Они не смогут сыграть в стартующем в августе плей-офф, но дебютируют за океаном в декабре, когда начнется следующий сезон. После объявления о подписании контракта Илья Сорокин дал интервью «Известиям». Он рассказал, как в условиях пандемии принимал решение ехать в США, подвел итоги своей карьеры в КХЛ и поделился трудностями изучения английского языка.

— Когда поняли, что вам не разрешат сыграть в плей-офф НХЛ, рассматривали вариант остаться в России и повременить с отъездом, чтобы не ждать декабрьского старта следующего сезона?

— До решения НХЛ рассматривал такие варианты. Они были бы возможны при условии, что нам вообще не дадут прямо сейчас подписать контракты с новыми клубами. При отсутствии такого компромисса, который в итоге был достигнут, имелось очень много вариантов — и поиграть в Европе, и остаться в России на год. Весь процесс шел три месяца, но хорошо, что всё завершилось. Теперь можно двигаться дальше и работать.

— Еще в апреле не было ясно, каким будет календарь НХЛ, но с учетом пандемии риски уже просматривались. Тогда не было мыслей не усложнять ситуацию и просто на год остаться в КХЛ?

— Мыслей было много. И чем дальше шли в лес, тем больше было сомнений. Но всегда в голове держалась мысль о поездке в НХЛ. Потому что понимал, что пора выходить из зоны комфорта, которая сложилась для меня в России за то время, когда мы с ЦСКА выиграли всё, что могли. Хотя с руководством армейцев у меня сохранились хорошие отношения, поэтому мы общались и рассматривали разные варианты. И большое спасибо клубу, что дал время и возможность самостоятельно принять взвешенное решение.

— Общались с руководством «Айлендерс» на предмет того, как будете три месяца готовиться к сезону, когда прилетите в Нью-Йорк?

— Нам еще предстоит пообщаться с тренером вратарей и тренером по физподготовке. Но первая задача: получить визу и прибыть на место. Сейчас все мысли об этом.

— С партнерами по ЦСКА успели попрощаться?

— Еще не со всеми. Надеюсь, до отъезда получится это сделать.

— В последний год вас публично троллит Богдан Киселевич. То говорит про одного вратаря, сидящего напротив него в раздевалке, но фамилию забыл. То ваш невызов в сборную связывает с прической. Отлегло, что сможете убежать от него за океан?

— Да нет, я привык к нему за эти годы. Поэтому, конечно, буду скучать. Он пытался шутить, но жалко, что у него это не особо получалось (смеется). За это его и люблю. Но, слава богу, есть средства связи, интернет, поэтому сможем и дальше общаться.

— Как проводили время на самоизоляции?

— Сначала два месяца сидел дома в Москве как законопослушный гражданин. Когда режим стал чуть менее жестким, с Артемом Чмыховым (защитник ЦСКА. — «Известия») уехали на три недели в Карелию.

— Физическую форму быстро восстановили?

— Да я особо ее не терял. Было время поработать, отдохнуть, дурью помаяться. В общем, всем подряд занимался.

— Как маялись дурью?

— Занимался готовкой. Пытался изучить, как готовить новые блюда.

— И чему удалось научиться?

— Кроме меня, это никто не пробовал, поэтому не могу объективно оценивать собственные успехи. Так что слово «удалось» нельзя здесь применить. Надо будет кого-то пригласить к себе и услышать мнение человека, если он выживет.

— А что конкретно готовили?

— Многое, начиная от омлета и заканчивая каким-нибудь рагу или телятиной.

— До этого не приходилось заниматься кулинарией?

— Нет, почему же… Готовил, но не так часто мог себе это позволить. Не было же такого, чтобы два месяца подряд находился дома. Не считая только периода жизни с родителями. А вот чтобы один и всё делал сам для себя — это впервые.

— Вы еще не женаты? Поэтому некому было попробовать приготовленную еду?

— Еще не женат. Обидно, если есть кому готовить, а готовил бы всё равно я (смеется).

— За последние пять лет в ЦСКА вы завоевали Кубок Гагарина, дважды вышли в финал, получили звание самого ценного игрока сезона и выиграли несколько регулярных чемпионатов. Можно сказать, что добились в КХЛ всего, чего хотели?

— Всегда хочется чего-то большего. Есть к чему стремиться. И, оглядываясь назад, понимаешь, что еще много работы и вратарских моментов, которые надо подтянуть. В эту паузу на коронавирус были возможности взглянуть на себя со стороны, проанализировать прошедшее время и сделать какие-то выводы.

— ЦСКА потерял вас, Кирилла Капризова, Александра Романова. Неизвестно, подпишут ли новые контракты Максим Шалунов и Михаил Науменков. Ушло еще немало ведущих игроков. Что будет с командой?

— Думаю, в клубе найдут кем нас заменить. Придут новые игроки, которые будут не хуже выполнять свою работу. К тому же основа успехов ЦСКА — это в первую очередь система игры, выстроенная главным тренером Игорем Валерьевичем Никитиным и отработанная до мелочей. В этих условиях команда будет сильна и с нами, и без нас.

— Насколько сильно Никитин, став главным тренером, изменил работу и игру команды по сравнению с сезонами, когда он трудился ассистентом Дмитрия Квартальнова?

— В принципе это похожие системы. Есть разница в нюансах, но в целом Никитин продолжил линию Квартальнова. Они ведь вместе эту структуру выстраивали, когда работали в тандеме. Поэтому Игорь Валерьевич после ухода Дмитрия Вячеславовича менял игру точечно, а не глобально. Хотя в целом вам лучше о разнице между ними спросить у нападающих и защитников, потому что нами занимаются тренеры вратарей, в чью работу главный тренер редко вмешивается.

— Год назад даже в статусе самого ценного игрока КХЛ вам пришлось на чемпионате мира в Братиславе довольствоваться ролью третьего вратаря после Андрея Василевского и Александра Георгиева. Нет опасений, что, если с ходу не закрепитесь в составе «Айлендерс», совсем выпадете из обоймы сборной России?

— Таких опасений нет. Я уверенно себя чувствую. Готов физически и морально ко всем трудностям.

— Среди коллег по вратарскому цеху в НХЛ есть кумиры?

— Именно кумиров нет. Но, когда был помладше, восторгался игрой Сергея Бобровского. Все детишки в Новокузнецке первое время смотрели на него, учились и развивались. А если брать вратарей еще более ранних времен, то выделю Евгения Набокова.

— Кстати, о Новокузнецке. Говорят, там скоро начнут строить новую арену. Есть шанс, что в ближайшие годы «Металлург» вернется в КХЛ?

— Там уже идет реконструкция. На каком этапе она, не знаю. Но уже идет. Надеюсь, что найдутся люди, которые помогут команде. Либо КХЛ немного поменяет политику и поможет клубам, которые столкнулись с проблемами. Очень хотел бы снова увидеть родной новокузнецкий «Металлург» в составе элиты российского хоккея.

— С Семеном Варламовым уже обсуждали свой переход?

— Пока не было такой возможности. Периодически общались с Владимиром Игоревичем Малаховым (легендарный защитник, олимпийский чемпион – 1992 и обладатель Кубка Стэнли – 2000, ныне скаут «Нью-Йорк Айлендерс». — «Известия»). Он делился своим мнением по поводу сложившейся у меня ситуации, давал советы. Не буду подробно рассказывать, но считаю, что полезно с ним пообщались. Владимир Игоревич явно не зря свой хлеб ест. Если я в итоге решился поехать в «Айлендерс», значит, как скаут он свою работу выполнил хорошо.

— С того момента, как «Айлендерс» выбрал вас на драфте, доводилось ездить в клуб и бывать в Нью-Йорке?

— Пару лет назад на Training Camp. Поразило отношение к тебе клуба и уровень организации. А особенно то, с каким энтузиазмом болельщики приходят даже на тренировочные матчи. У нас была тренировочная игра — и полные трибуны. Да, это резервная арена вместимостью 1,5 тыс. человек. Но она вся заполнена.

— Сам Нью-Йорк тогда посмотрели?

— Видел вживую статую Свободы. Знал, что она очень большая, но представить не мог, что настолько. И еще Empire State Building наблюдал.

— Поднимались на вершину этого 103-этажного небоскреба?

— Да, клуб организовывал нам экскурсию. Очень красивый вид оттуда открывается. Нам еще что-то рассказывали о городе, но я не особо понимал, поскольку был в той группе хоккеистов единственным русским, поэтому мне не переводили. Мог только сам додумывать, что говорили, и любоваться видом.

— С тех пор английский язык выучили?

— Нельзя сказать, что идеально. Возможно, смогу понять какие-то вещи и что-то сказать на ломаном и неправильном английском с катастрофической нехваткой букв и глаголов. Но дать интервью пока не смогу.

— Странно, потому что прошлой осенью после одного из матчей ЦСКА я брал интервью в раздевалке у Ларса Юханссона и вы, сидя рядом, периодически в шутку встревали в наш разговор и довольно уверенно вставляли английские фразы...

— Это потому, что я каждый день повторял какие-то одни и те же фразы. Поэтому вам и показалось, что я уверенно владею языком. Если бы вы с Ларсом продолжили беседу со мной и втянули меня в более сложное общение, думаю, я бы сразу замялся. Так, пару фраз могу сказать. Не знаю, будет ли это в тему, но могу.

— Вам не помогло даже нахождение рядом с двумя шведскими англоговорящими вратарями — сначала с Виктором Фастом, а потом с Ларсом Юханссоном?

— Ну да.

— А вы их успели русскому обучить?

— Тоже что-то не слушались. Поддаются ребята тяжело. Хотя Ларс — молодец. Освоил русский мат успешно — очень быстро. И очень удачно вставлял его в жизненных ситуациях.