«Возможно, увидим становление Прохоркина как большого хоккеиста»

В июле ряд клубов КХЛ в Восточной конференции провели несколько серьезных сделок. Магнитогорский «Металлург» подписал контракт с вернувшимся из НХЛ нападающим Николаем Прохоркиным, олимпийским чемпионом-2018. А один из сильнейших легионеров в истории нашей лиги нападающий Найджел Доус станет выступать за казанский «Ак Барс». Уфимский «Салават Юлаев» приобрел выступавшего за океаном финского форварда Маркуса Гранлунда. Челябинский «Трактор» усилился шведом Понтусом Обергом, игравшем в атаке «Торонто Мейпл Лифс». Вместе с ним также будет выступать расторгнувший контракт с ЦСКА олимпийский чемпион – 2018, чемпион мира – 2014, обладатель Кубка Гагарина – 2019 нападающий Сергей Калинин. Еще армейцев покинул чех Иржи Секач, два года назад выигрывавший Кубок Гагарина с «Ак Барсом». Теперь форвард будет выступать за омский «Авангард».

Подробности заключенных и расторгнутых контрактов в интервью «Известиям» прокомментировал двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе «Ак Барса», бывший селекционер московского «Динамо» Алексей Бадюков.

— Каким образом «Металлург» использует сильные стороны Прохоркина?

— Я думаю, что он может играть вместе с Сергеем Плотниковым и Максимом Карповым. То есть с теми ребятами, с которыми выходил на лед в Санкт-Петербурге. Но тут надо смотреть, как решит Илья Петрович Воробьев. То, что Николая поставят в первые два звена, — это точно. А какое из них станет лидирующим, неизвестно. Потому что в дальнейшем сочетания будут меняться.

— НХЛ изменила нападающего?

— Полагаю, что Николай окреп, понял, что это за лига, и в какой хоккей надо стремиться играть. А то, что у него есть талант, это и так было понятно. Возможно, в НХЛ нападающий получал не так много времени, но, думаю, сейчас он и физически, и ментально готов к нагрузкам. А игрового времени в «Магнитке» ему дадут гораздо больше. И сейчас для него настанет определяющий момент, когда надо доказать, что Прохоркин может превратиться в топ-игрока команды, которая борется за высокие достижения. Вопрос в том, насколько ему удастся давать результат в одном из первых звеньях.

— В СКА он сам не справился с конкуренцией? Или при той ротации было нереально показать то, что Прохоркин демонстрировал в «Салавате Юлаеве»?

— Уфу и Петербург тяжело сравнивать. Там разные подходы руководителей и тренерских штабов к личности хоккеиста — в данном случае, Прохоркина. В Магнитогорске к нему относились иначе, чем в Петербурге. В СКА рядом с ним было слишком много хоккеистов аналогичного уровня. И ему приходилось доказывать свое мастерство, чтобы получить хороший долгосрочный контракт. Сейчас он его получил в «Металлурге». И, возможно, мы увидим становление Прохоркина как большого хоккеиста.

— В каком звене «Ак Барс» могут задействовать Найджела Доуса?

— В легионерском. Думаю, с Джастином Азеведо и Стефаном Да Костой. Легионеры должны найти общий язык. Тем более, с Да Костой Доус играл в «Автомобилисте». Скорее всего, именно с ним он и будет выходить на лед, поскольку Азеведо хорошо сыгрался с Патрисом Кормье, да и Кирилл Петров неплохо с этими двумя легионерами взаимодействовал. А если к ним ставить Доуса, то непонятно, куда переводить Петрова. Так что склоняюсь к тому, что Найджел будет играть именно со Стефаном.

— Насколько вообще Доус способен усилить «Ак Барс» в плане борьбы за Кубок Гагарина?

— Для него важно в 35 лет задуматься о каких-то достижениях — не личных, а именно командных. Для этой цели он шел в «Автомобилист». Там это сделать не удалось. И Найджел сдал в плей-офф, в последнем сезоне, набрав всего одно очко в серии с «Сибирью». Но для него сейчас важно играть в хорошей команде и на команду.

— У Доуса вообще в плей-офф КХЛ не очень игра получается. В первый сезон в «Автомобилисте» он не набрал ни одного очка в проигранном втором раунде против «Салавата Юлаева».

— Да, есть такая проблема. Хотя в минувшем сезоне в серии с «Сибирью» провалилась вся команда, а не только Найджел. Он и годом ранее с «Салаватом» не смог решать эпизоды в пользу своей команды. Но думаю, сейчас Доус понимает, ради каких задач его пригласили в «Ак Барс». Он попал в команду, которая нацелена на самые высокие достижения. И для него важно стать частью коллектива. А дальше уже Найджел обвыкнется и станет авторитетом для молодых — на льду и вне его. И сделает все, чтобы команда выигрывала в плей-офф. Поскольку это важно персонально для него.

— В начале июня вы говорили, что «Ак Барс» уже практически укомплектован. С приходом Доуса и Александра Хованова кто из имеющейся обоймы потеряет место в составе?

— Не думаю, что сейчас так стоит вопрос. По ходу предсезонки тренеры выявят тех, кто не соответствует уровню команды. На это есть 50 дней. «Ак Барс» такие вопросы быстро решает, так что кто-то выпадет, но конкретных кандидатов пока трудно назвать.

— Приход Маркуса Гранлунда в «Салават Юлаев» можно называть заменой Линусу Умарку?

— Он, наверное, вряд ли заменит Умарка. И не правильно этого требовать от Гранлунда. Это по своей сути немножко другой нападающий, который любит поиграть в пас, открыться и предложить себя партнерам. Благодаря этому он неплохо себя показывал в «Ванкувере» в связке с братьями Сединами.

— Гранлунд не такой индивидуалист, как Умарк?

— Да, Маркус — не такой индивидуалист как даже его знаменитый брат Микаэль Гранлунд. Маркус должен будет взаимодействовать с Сакари Манниненом как центральным нападающим. А Маниннену будет из кого выбирать, когда надо отдавать передачу. Это и Теему Хартикайнен, способный индивидуально создать момент, и Гранлунд. В плане взаимопонимания он при наличии в команде соотечественников должен быстро найти комфортную для себя среду. Потому что и в тренерском штабе два финна, и в команде. Я не знаю, сколько конкретно у финской тройки будет времени, но они точно будут лидерами и выходить в большинстве с Филипом Ларсеном. Хотя и звено Александра Кадейкина нельзя сбрасывать со счетов. В последних играх первого раунда плей-офф против «Авангарда» они стали лидерами и выходили первыми, а легионеры варьировали свое игровое время, но розыгрыш лишнего все равно оставался за ними. Думаю, в плане скорости у Гранлунда всё будет в порядке, хотя он и не такой уж взрывной игрок. Но и Умарк таким не был. Но при этом оба с хорошим катанием.

— Очень активно усиливается «Трактор». В Челябинск едут несколько хороших легионеров, а также олимпийский чемпион и чемпион мира Сергей Калинин. Можем ждать прорыва от этой команды в ближайшем сезоне?

— Там уже шесть легионеров хорошего уровня, в том числе и вратарь Роман Вилл. Это уже говорит о том, что как минимум в плей-офф «Трактор» должен выходить. Другой вопрос, что кто-то из легионеров периодически травмируется. В прошлом сезоне такое случалось, например, с Томашем Гикой. Поэтому, обойма иностранцев должна быть полной. И, если бюджет позволяет иметь в составе шесть легионеров, то и ожидания от клуба будут больше. В принципе приход Понтуса Оберга и Лоуренса Пилота придает оптимизм. Другое дело, в прошлом сезоне Ессе Виртанен приходил в качестве статусного защитника, одного из лучших в чемпионате Швеции. Но что-то у него не пошло. Тут всегда есть риск попасть мимо. Однако, в целом пока у «Трактора» все на бумаге выглядит достаточно неплохо. Заявка на успех сделана. Уверен, что вернувшийся в Челябинск главный тренер Анвар Гатиятулин нацелился на серьезный результат — на место в первой пятерке Восточной конференции регулярного чемпионата.

— Сергей Калинин в «Тракторе» будет играть более существенную роль, чем в ЦСКА?

— Конечно. Думаю, Калинин по контракту и игровому времени находится на уровне легионеров. Универсальный центральный нападающий, способный отыграть в меньшинстве. Рабочий человек, который не чурается играть с травмами. Про него могу сказать только хорошее. В ЦСКА он не так использовался, но там большая ротация. А в «Тракторе» ему дадут играть на ведущих ролях при наличии здоровья. И Серега на это способен.

— Что ждете от Иржи Секача в «Авангарде»?

— На мой взгляд, Секач — это в любом случае большинство и первые два звена с легионерами с Найтом и Буше. Скорее всего, главный тренер «Авангарда» Боб Хартли попытается создать иностранное звено. Не хочется, чтобы Секач как-то выпадал. А то в ЦСКА были проблемы. Понятно, что Иржи выполнял всю работу от и до. И, возможно, его подкосила травма, но это был не тот Секач, который играл в «Ак Барсе». Надеюсь, он сработается с Хартли. У Боба требования, чтобы игрок одинаково действовал и в атаке, и в обороне. Секач на это способен — в «Ак Барсе» он это показывал. Поэтому нет никаких предпосылок к его недопониманию с Хартли. Другой вопрос — как Иржи сейчас готов физически.