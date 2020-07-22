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Русский в тройке: завоюет ли Панарин награду «Харт Трофи» в НХЛ

Конкуренцию звездному хоккеисту из России составят канадец Натан Маккиннон и немец Леон Драйзайтль
Фото: Global Look Press/Icon Sportswire/Rich Graessle
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Русский в тройке: завоюет ли Панарин награду «Харт Трофи» в НХЛ
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2020-07-22 15:16:40
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Один из сильнейших игроков НХЛ нынешнего сезона российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин получил финальную номинацию на один из главных индивидуальных призов лиги — «Харт Трофи». Награда ежегодно вручается хоккеисту, внесшему наибольший вклад в успехи своей команды в регулярном чемпионате.

Вместе с Панариным на трофей претендуют немецкий нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль и канадский форвард «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон. Победитель будет объявлен в сентябре.

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Панарин

Звездный российский форвард выступает в НХЛ уже пятый сезон. Победитель молодежного чемпионата мира – 2011 и обладатель Кубка Гагарина – 2015 в составе СКА два года провел в «Чикаго Блэкхокс», а еще два — в «Коламбус Блю Джекетс». И в обоих клубах был одним из лидеров. Прошлым летом Артемий Панарин стал одним из самых статусных неограниченно свободных агентов за океаном. В результате «Нью-Йорк Рейнджерс» заключил с ним семилетний контракт на общую сумму в $81,5 млн. Среднегодовой доход Артемия составляет $11,64 млн. Это сделало его самым высокооплачиваемым российским хоккеистом и вторым по фиксированному доходу во всей лиге после канадского форварда «Эдмонтона» Конора Макдэвида ($12,5 млн).

В «Нью-Йорк Рейнджерс» на 28-летнего нападающего сделали ставку как на главную звезду. И он не подвел. В 69 матчах минувшего регулярного чемпионата Панарин набрал по системе «гол+пас» 95 (32+63) очков. Во многом благодаря ему клуб впервые за долгое время попал в плей-офф. Всего за пять лет в НХЛ на счету россиянина 415 (148+267) баллов в 391 игре «регулярки» и 26 (9+17) очков в 27 встречах Кубка Стэнли. В плей-офф его команда стартует серией квалификационного раунда против «Флориды Пантерз».

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панарин
Фото: Global Look Press/Icon Sportswire/Joshua Sarner

— Панарин проводит блестящий сезон, ведет игру, он лидер команды и один из сильнейших игроков лиги, — поделился мнением с «Известиями» обладатель Кубка Стэнли – 1994 в составе «Нью-Йорк Рейнджерс» Сергей Немчинов. — Он заслуженно номинирован на «Харт Трофи». Очень сложно выбрать фаворита в борьбе за этот приз. Если бы вручал его я, то, естественно, отдал бы Артемию. Но и конкуренты сильны. И Маккиннон, и Драйзайтль — лидеры своих команд. Благодаря Натану «Колорадо» находится вверху таблицы регулярного чемпионата, а Леон сыграл существенную роль в выходе «Эдмонтона» в плей-офф. Все три номинанта достойны награды.

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Маккиннон

С 2013 года, когда в возрасте 18 лет канадский центрфорвард был выбран клубом «Колорадо Эвеланш» на драфте НХЛ под первым номером, Маккиннон неизменно является игроком основы своей команды. Уже в первый сезон он набрал 63 (24+39) очка в 83 матчах регулярного чемпионата, а в плей-офф-2014 — 10 (2+8) баллов в семи встречах. В следующие шесть лет Натан не успокаивался и продолжал тащить на себе «Колорадо».

Всего на его счету в 456 матчах «регулярки» 495 (190+305) очков, а в Кубке Стэнли — 29 (11+18) в 25 играх. В нынешнем сезоне 24-летний хоккеист превзошел себя по средней результативности. На его счету 93 (35+58) балла в 69 встречах. Если бы регулярный чемпионат не завершили досрочно из-за пандемии, Маккиннон, скорее всего, набрал бы больше 100 очков. Его команда начнет плей-офф с первого раунда.

Есть в карьере канадца и успехи на международном уровне. В 2015 году в Праге и Остраве он выиграл со сборной золото чемпионата мира. А через два года завоевал серебро в Кельне и Париже.

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Маккиннон
Фото: Global Look Press/Icon Sportswire/Jeanine Leech

— «Харт Трофи» — очень престижная награда, и сам факт попадания в номинацию говорит о высоком признании достижений игрока в конкретный сезон, — отметил в разговоре с «Известиями» финалист Кубка Стэнли – 1992 Игорь Кравчук. — Так что все три хоккеиста достойны этого приза, а кто станет первым, предсказать сложно. У всех троих очень серьезные результаты. И думаю, что шансы равные.

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Драйзайтль

Третий номер драфта НХЛ-2014 с того же года выступает в системе «Эдмонтон Ойлерз». Всего за шесть лет центральный нападающий сборной Германии набрал 422 (168+254) очка в 422 матчах регулярного чемпионата и 16 (6+10) баллов в 13 играх плей-офф. В прошедшей «регулярке» у 24-летнего хоккеиста 110 (43+67) очков в 69 матчах, и он получил приз «Арт Росс Трофи» — лучшему бомбардиру регулярного чемпионата по системе «гол+пас». И второй сезон подряд набрал больше сотни очков.

Вместе с одной из главных звезд НХЛ десятилетия Конором Макдэвидом немец составляет очень результативную связку. В квалификационном раунде Кубка Стэнли их команде предстоит сразиться с «Чикаго Блэкхокс».

Уже который сезон Леон демонстрирует потрясающую результативность, — подчеркнул Сергей Немчинов. — У них отличная связка с Макдэвидом — они здорово дополняют друг друга. Успехи «Эдмонтона» в значительной степени зависят от этих двух лидеров. И не случайно Драйзайтль стал лучшим бомбардиром. Он вполне может получить «Харт Трофи», но я надеюсь, что награда достанется Панарину.

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Драйхайтль
Фото: Global Look Press/Icon Sportswire/Curtis Comeau

Ранее российские хоккеисты завоевывали «Харт Трофи» шесть раз. Первым был в 1994 году Сергей Федоров, выступавший за «Детройт Ред Уингз». Трижды — в 2008, 2009 и 2013 годах — его достижение повторял Александр Овечкин («Вашингтон Кэпиталз»). В 2012 году это сделал Евгений Малкин («Питтсбург Пингвинз»). А в прошлом сезоне приз покорился форварду «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никите Кучерову.

Чаще Овечкина «Харт Трофи» выигрывали только Уэйн Гретцки (девять раз), Горди Хоу (пять) и Эдди Шор (четыре).

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