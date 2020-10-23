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Иран ввел санкции против посла США в Ираке

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Тегеран ввел санкции против посла США в Ираке Мэтью Толлера, его заместителя Роба Уоллера и американского генерального консула в столице Иракского Курдистана Эрбиле Стива Фейгина. Об этом сообщается на сайте МИДа Ирана в пятницу, 23 октября.

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По данным ведомства, дипломаты попали под ограничения за организацию, финансирование, а также совершение террористической деятельности, направленной против интересов Ирана и иранского народа. Также министерство обвиняет их в том числе в «содействии в убийстве» командира спецподразделения Корпуса стражей исламской революции (КСИР) «Аль-Кудс», генерала Касема Сулеймани и во введении американских санкций в отношении иранских граждан.

Согласно сообщению, упомянутые лица поддерживали экстремистов и террористов», в том числе запрещенной в России группировки «Исламское государство».

Обострение отношений Тегерана и Вашингтона произошло в конце 2019 года. 31 декабря протестующие напали на посольство США в Багдаде. 2 января американская авиация нанесла удар по багдадскому аэропорту, в ходе которого был убит генерал Сулеймани. Спецподразделение КСИР «Аль-Кудс», которым он командовал, занималось организацией операции иранских вооруженных сил за границей. В США оно было признано террористической организацией.

В ответ КСИР нанес ракетный удар по двум американским военным базам в Ираке, погибших не было.

В Пентагоне заявили, что атака была санкционирована президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом, «чтобы защитить персонал США за рубежом». Американский министр юстиции Уильям Барр, в свою очередь, назвал убийство Сулеймани легитимным, сочтя его самообороной.

Кроме того, в 2018 году Вашингтон вышел из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) с Тегераном, после чего начал кампанию оказания максимального давления на Иран, фактически направленную на его экономическое удушение. Договор подписывали с Ираном пять постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германия в 2015 году для преодоления кризиса вокруг ядерных разработок Тегерана.

В начале сентября 2020 года американский минфин добавил в санкционный список 18 иранских банков. Позже в том же месяце ведомство расширило этот перечень, в который попали еще двое иранцев, а также три расположенных на территории страны тюрьмы и отделение местного суда.

В октябре США включили в черный список по Ирану двух граждан Китая, одного жителя Австралии, шесть китайских и одну австралийскую организации.

В конце сентября госсекретарь США Майк Помпео заявил о возобновлении действия санкций ООН против Ирана, несмотря на то что в самой организации с этим не были согласны.

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