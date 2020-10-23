В Госдуме прокомментировали идею создания единой базы медсправок

Создание единой электронной базы медицинских справок и системы их верификации с помощью QR-кодов потребует дополнительных финансовых ресурсов, которых в условиях коронавируса нет. Об этом в пятницу, 23 октября, сообщил член комитета Государственной думы по охране здоровья Борис Менделевич.

«Но надо понимать, что для реализации подобных инициатив необходимы дополнительные ресурсы –- оборудование, в частности, сервера, принтеры и тому подобное. И это недешевое удовольствие. Особенно в ситуации, когда финансирование здравоохранения снижается, а фундаментальные проблемы –- дефицит кадров, доступность медпомощи, сбой в доставке препаратов — всё еще остаются», — сказал Менделевич «РИА Новости».

Среди преимуществ парламентарий назвал создание единой базы данных, с помощью которой можно будет проверить любую справку на предмет достоверности.

В свою очередь, член комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин добавил, что сейчас важнее дать медикам возможность работать с пациентами удаленно.

«Ставить диагнозы, оформлять больничные, выдавать льготные рецепты и справки — в том числе в электронном виде, внесенные в соответствующие базы. Это уменьшило бы физически потоки больных людей, снизило бы риск заражения», — пояснил Горелкин.

В пятницу стало известно, что депутат Госдумы Иван Сухарев (ЛДПР) отправил письмо в Минздрав с предложением создать единую электронную базу медицинских справок и систему их верификации с помощью QR-кодов. По мнению парламентария, такая база и способ проверки помогут бороться с поддельными справками.