Лечебная тревога: четверть россиян заявили о проблемах с покупкой медикаментов

Около 23% россиян сталкиваются с проблемами при приобретении медикаментов. Основные причины — нехватка денег и отсутствие нужных препаратов на рынке. Такие данные содержатся в исследовании, предоставленном «Известиям» Национальным НИИ общественного здоровья Н.А. Семашко и межотраслевым объединением «Фармпробег». В опросе приняли участие более 1 тыс. респондентов из разных регионов. Существование проблем «Известиям» подтвердили и сами пациенты, отметив, что ситуация серьезно осложнилась во время пандемии. В Минздраве «Известиям» заявили, что создается федеральный регистр льготников, который позволит проконтролировать обеспечение населения лекарствами.

Заветная пилюля

В исследовании «Качество и доступность лекарственных средств – 2020» приняли участие 1157 пациентов из разных регионов. Это сопоставимо с числом респондентов аналогичного опроса прошлого года, что позволило экспертам изучить полученные данные в динамике. Ключевая цель анализа — определить отношение граждан, в том числе льготных категорий, к существующей системе препаратного обеспечения в России.

Число пациентов, испытывающих сложности с приобретением медикаментов, за год снизилось почти вдвое и составило 23% от общего количества респондентов. Тем не менее основные причины недоступности лекарств прежние — нехватка денежных средств на покупку (58% в 2020-м против 55% в 2019-м) и отсутствие нужных препаратов (39% против 38%).

«Отношение к показателю качества лекарственных средств с точки зрения пациентов улучшилось незначительно», — говорится в исследовании.

34% респондентов отметили, что им приходилось сталкиваться с некачественными препаратами (в 2019-м — 38%).

лекарства Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Ситуация с обеспечением населения лекарствами постепенно улучшается, но многое еще можно сделать, считает член ученого совета НИИ общественного здоровья Н.А. Семашко, бывший руководитель Росздравнадзора Елена Тельнова.

— Нужно решить вопрос с фармацевтическими субстанциями. Мы их в основном получаем из Китая и Индии. Следует разработать стратегическое планирование по препаратам. Кроме того, требуется улучшить взаимодействие врачей с аптеками — зачастую медики не знают ассортимент препаратов, которые есть в наличии, — заявила она «Известиям».

В пресс-службе Минздрава не стали комментировать итоги исследования, но напомнили «Известиям», что 13 июля был подписан федеральный закон № 206-ФЗ. Документ предусматривает создание регистра граждан, имеющих право на обеспечение лекарствами за счет средств федерального и регионального бюджетов. Это, как считают в ведомстве, позволит детально проанализировать данные о предоставлении медикаментов льготникам и принять необходимые меры.

При этом, согласно новому закону, льготников будут обеспечивать медикаментами в объеме не менее, чем это предусмотрено перечнем жизненно важных препаратов (ЖНВЛП), добавили в министерстве. Это 758 наименований. До сих пор выдача льготных лекарств была ограничена отдельным перечнем препаратов для медицинского применения, в том числе назначаемых по решению врачебных комиссий медицинских организаций (ОНЛС) — в нем вдвое меньше наименований (406).

Кроме того, сейчас прорабатывается вопрос о введении лекарственного страхования. В 2018 году на заседании президиума Госсовета под председательством президента было принято решение в течение трех лет перейти из систем льготного лекарственного обеспечения к формату лекарственного страхования. Стоимость медикаментов будет полностью или частично возмещаться государством. Предполагается, что нововведение поможет существенно увеличить число людей, которые смогут получать скидки на лекарства от государства.

Росздравнадзор не смог оперативно предоставить ответ на запрос «Известий».

Нет на складах

О проблемах при приобретении медикаментов рассказывают и сами пациенты. Последние четыре месяца идут постоянные жалобы на отсутствие лекарств на складах, особенно психотропных веществ и противоэпилептических препаратов , поделилась с «Известиями» Светлана Черенкова, куратор Всероссийской организации родителей детей-инвалидов (ВОРДИ) по направлению паллиативной помощи. Таких обращений — около 400 в месяц, однако лишь единицы родителей пишут официальные письма. Поэтому ситуация остается проблемной .

лекарства Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Отсутствие препаратов, по мнению Светланы Черенковой, связано с тем, что поставщики просто не выходят на торги из-за неподходящей для них цены. Сейчас проблема еще и в закрытых границах и в ограничении поставок импортного сырья.

— Все больше обращений в благотворительные фонды с просьбами найти лекарство и помочь купить. Остается проблемой достать нелицензированные препараты, которые врачи рекомендуют, а получить их невозможно из-за истории с импортозамещением. Это касается особенно пациентов с эпилепсией, онкобольных и паллиативных, — рассказала она.