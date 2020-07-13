Цены — боль: в России резко подорожал анальгин

В июне в России резко подорожал анальгин, выяснили «Известия». По данным государственной системы ЕМИСС, цены на популярное обезболивающее выросли чуть более чем на четверть. Впрочем, в коммерческих структурах есть данные о подорожании анальгина до 38%. Основная причина — рост стоимости импортных фармсубстанций, из которых делают даже отечественные таблетки. Из-за этого вскоре могут подняться цены и на другие лекарства, предупреждают эксперты.

Недозированный рост

Средняя цена на отечественный анальгин в июне выросла на 26,5%, до 17 рублей за упаковку (здесь и далее стоимость округлена до рублей без учета копеек), следует из данных Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС), с которыми ознакомились «Известия». Речь о десяти таблетках дозировкой 500 мг. В июне 2019 года такая пачка стоила 14 рублей.

Резкое подорожание анальгина подтверждают данные аналитической компании DSM Group. В зависимости от препарата и производителя цена выросла до 38%. Больше всех подорожали упаковка анальгина с 10 таблетками производителя «Медисорб» и с 20 таблетками от компании «Авексима» — на 38%, до 14 и 65 рублей соответственно. На 34% дороже стало популярное обезболивающее от «Татхимфармпрепараты». Не так сильно, но всё же значительно увеличились розничные цены на анальгин от компаний «ПФК Обновление» (24%), «Биотек» (23%), «Дальхимфарм» (20%), «Фармстандарт» (на 16–20% в зависимости от формы выпуска). При этом «Баралгин» от Sanofi (по составу совпадает с анальгином) даже подешевел на 11%, но всё еще дороже аналогов и стоит 215 рублей за упаковку с 20 таблетками.

о2 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Средневзвешенная цена при покупке анальгина, по данным DSM Group, на 23–26-й неделях 2020 года (1–28 июня) выросла на 10,6%, до 141 рубля. Годом ранее россияне тратили на упаковку средства в среднем 127 рублей.

Подорожание анальгина связано с импортируемой составляющей продукции и падением курса национальной валюты, заявил «Известиям» директор по маркетингу фармкомпании Renewal («ПФК Обновление») Денис Лубов. По его словам, в среднем упаковка препарата фирмы поднялась в цене на 16,5%, если сравнивать период первого полугодия 2020 года с тем же временем 2019-го.

«Известия» направили запросы и во все остальные перечисленные фармкомпании. Также издание поинтересовалось позицией ФАС России.

Дальше — выше

Действительно, подорожание связано с повышением стоимости импортных субстанций для производства анальгина, подтвердил гендиректор DSM Group Сергей Шуляк. Однако вклад валютной составляющей тут минимален: укрепление доллара примерно на 15% дает порядка 5% роста цены, пояснил он.

— Фармсубстанции для анальгина приходят преимущественно из Китая, Индии. В этих странах из-за пандемии коронавируса останавливалось производство. Образовался дефицит субстанций, и цены выросли. Либо же поставщики заранее предупредили о подорожании, и фармкомпании заложили в цены средства на закупку, — объяснил Сергей Шуляк.

о3 Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

За год средняя цена анальгина выросла на 38,5%, в свою очередь, сообщил основатель и генеральный директор агрегатора «Мегаптека.ру» Дмитрий Чирков. Если посмотреть на среднюю цену продажи анальгина по всем городам, производителям и аптечным сетям, подключенным к сервису, то в перерасчете на одну таблетку отпускная цена за препарат с дозировкой 500 мг в июне 2020 года составила 1,81 рубля, а в июне прошлого года — 1,3 рубля, уточнил он.

Действительно, запасы фармсубстанции для анальгина несколько просели, когда в Китае бушевал коронавирус и часть производств пришлось закрыть, согласен Дмитрий Чирков. Но есть еще один нюанс.

— Исторически анальгин всегда входил в перечень самых дешевых препаратов, до 50 рублей. Сейчас препарат не входит в список ЖНВЛП (жизненно необходимых и важных лекарственных препаратов. — «Известия») и цены на него государство не регулирует. Соответственно, все свои издержки фармпроизводитель может отразить в закупочной цене. Если у компании возникли проблемы с закупкой сырья (поставщика пришлось менять либо закупочная цена сырья повысилась), то логично, что это отразится и на отпускной цене лекарства в аптеках, — заключил специалист.

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Действительно, анальгин подорожал из-за ослабления рубля и роста цен на сырье, однако в абсолютных величинах это в большинстве случаев лишь несколько рублей, обратил внимание руководитель Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев. Поскольку российские препараты примерно на 90% состоят из импортных субстанций, в ближайшее время можно ожидать роста цен на большинство лекарств, предупредил он. Однако производители не смогут значительно поднять цены на препараты из перечня жизненно необходимых и важных, стоимость которых регулирует государство, напомнил специалист. За счет того, что средства из списка ЖНВЛП подорожают лишь в пределах официальной инфляции в 3–4%, производители будут компенсировать убытки за счет повышения стоимости остальных препаратов, предупредил Виктор Дмитриев.

По итогам мая выручка российских аптек упала на 14% относительно прошлого месяца, сообщали «Известия» ранее. Снижение спроса на лекарства может говорить об экономии из-за уменьшения доходов граждан, но, скорее всего, оно обусловлено множеством других причин, считают эксперты. Например, перед уходом в самоизоляцию многие закупились впрок и теперь используют запасы. Кроме того, за счет постоянного пребывания дома и частого мытья рук люди реже заболевали.