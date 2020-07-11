Апгрейд для таблетки: в России смогли усилить действие лекарств

Установка для облучения лекарств позволит увеличить эффективность антибиотиков и антиагрегантов (препаратов для предотвращения образования тромбов) на 20 и 50% соответственно, заявили ученые Самарского национального исследовательского университета . Таких результатов они достигли за счет технологии обработки с помощью кратковременного воздействия магнитных импульсов, которые видоизменяют молекулы действующих веществ (длительность этого эффекта пока составляет от трех часов до суток). Действенность метода проверена в ходе лабораторных испытаний . Ожидается, что промышленный образец прибора будет создан уже в следующем году — его предлагают использовать для модификации лекарств непосредственно перед выдачей пациентам в больницах, поликлиниках и аптеках. Однако ряд экспертов скептически отнеслись к разработке. По их словам, слабые воздействия магнитного или электрического поля не способны изменить структуру вещества.

Поле улучшений

Повышение эффективности лекарств — одна из главных задач фармацевтической отрасли, для решения которой ученые ведут постоянный поиск новых действующих веществ и методов их синтеза, позволяющих приступить к производству новинок. Радикально иной способ получения сильнодействующих препаратов предложили российские ученые, которые разработали технологию модификации уже существующих лекарств с помощью их предварительного облучения.

— Первоначально мы собирались использовать нашу магнитно-импульсную установку для запечатывания пенициллина на фармацевтическом производстве — это планировалось делать с помощью воздействия на крышку флакона, которая расширялась и герметично запечатывала лекарство, — рассказал научный руководитель Научно-исследовательской лаборатории прогрессивных технологических процессов пластического деформирования Самарского национального исследовательского университета Владимир Глущенков. — Но для внедрения технологии нам потребовалось исключить негативное воздействие импульсов на сам препарат, для чего была проведена серия сравнительных испытаний облученного и необлученного образцов антибиотика на бактериях Escherichia coli.

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По словам ученого, в результате испытаний обнаружилось, что эффективность пенициллина заметно увеличилась. Для изучения этого эффекта было решено запустить отдельный исследовательский проект , главной целью которого стала выработка технологии изменения свойств препаратов.

— Усиление лекарства связано с временной трансформацией его молекул, которая проходит без изменения химического состава, — пояснил Владимир Глущенков. — В ходе нашей работы мы подбирали оптимальный режим обработки пенициллина, который дает максимальный эффект и закрепляет его на большой промежуток времени.

Так, по итогам исследования было определено, что оптимальная для воздействия на лекарства продолжительность магнитного излучения составляет микросекунды , при этом импульс должен повторяться с интервалом в 2–3 секунды. Всего предложенный учеными полный цикл облучения состоит из 10 импульсов, что доводит продолжительность процедуры до 30 секунд — именно такое время необходимо для увеличения эффективности пенициллина на 25% .

Суточная доза

Работа ученых не ограничивалась антибиотиками — также им удалось на 50% усилить действие антиагреганта пентоксифиллина. Впоследствии это было подтверждено сравнительными экспериментами по изменению вязкости донорской крови , в которую добавлялись образцы стандартного и обработанного препарата. Ожидается, что усиленный пентоксифиллин в перспективе можно будет использовать при лечении больных с COVID-19, поскольку прохождение тяжелых форм этого заболевания связано с образованием опасных тромбов в кровеносных сосудах.

— Усиление существующих антибиотиков — это важный шаг в решении проблемы резистентности , которая заключается в адаптации болезнетворных организмов к применяемым лекарствам, — отметил сотрудник Башкирского государственного медицинского университета Александр Самородов. — Причем этот метод, если его удастся успешно использовать, будет намного дешевле создания новых препаратов , на которые фарминдустрия тратит огромные ресурсы. Если же говорить о модификации препаратов против тромбообразования, то это может позволить нам лучше бороться с сердечно-сосудистыми заболеваниями, которые несут высокие риски для жизни пациентов.

кровь Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Интерес к разработке выразили ученые Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН.

— Полученные опытным путем результаты могут свидетельствовать о выводе химической системы из состояния равновесия, что на определенный промежуток времени действительно способно изменить свойства вещества , — считает доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН, заместитель декана биотехнологического факультета МГУ по научной работе Наталья Белова. — При этом в данном направлении пока что были произведены только модельные эксперименты, и для того чтобы довести лабораторную технологию до практики, ученым предстоит проделать большую работу.

Согласны с этим и специалисты Московского физико-технического института.

— Описанный механизм, безусловно, может таить в себе возможности повышения эффективности лекарственной терапии , — отметил ведущий научный сотрудник, заместитель заведующего лабораторией анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ Станислав Отставнов. — Современные научные открытия обещают большие перспективы в плане повышения качества и эффективности лечения заболеваний, при этом сфера здравоохранения крайне сложна, и представленная нам лабораторная гипотеза, прежде чем она станет клинической технологией, должна пройти целый цикл обязательных проверок.

Однако некоторые эксперты отнеслись к новой разработке скептически.

микр Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

— Столь слабые воздействия магнитного или электрического поля не способны изменить структуру вещества , — подчеркнул начальник научно-исследовательской лаборатории компьютерного моделирования лекарственных средств Южноуральского университета Владимир Потёмкин. — Влияние на ядра составляющих его атомов и их электронную плотность здесь носит кратковременный характер — после снятия излучения они приходят в исходное положение в течение пикосекунд и наносекунд соответственно.

При этом р азработчики указывают на то, что усиление действия лекарств было достигнуто не за счет изменения структуры вещества, а с помощью трансформации энергии связей внутри молекулы . Этот эффект мог сопровождаться усилением сродства соединений с центром фермента, определяющим активность молекулы.