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В Госдуме предложили проверять медицинские справки с помощью QR-кодов

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Депутат Госдумы Иван Сухарев отправил письмо в Минздрав с предложением создать единую электронную базу медицинских справок и систему их верификации с помощью QR-кодов. Об этом в пятницу, 23 октября, сообщает RT.

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По мнению парламентария, такая база и способ проверки помогут бороться с поддельными справками. В ней бы регистрировались цифровые дубликаты медицинских справок, выданных как государственными, так и частными организациями, имеющими лицензию, а нанесение QR-кодов на медицинскую документацию позволило бы любой организации оперативно проверить, является ли предоставленная справка действительной.

«В связи с этим прошу вас рассмотреть возможность создания электронной базы медицинских справок, а также системы верификации бумажных документов с помощью QR-кодов», —говорится в тексте обращения.

В начале октября власти Москвы и Московской области предостерегли жителей от покупки поддельных справок об отсутствии коронавируса. В частности, мэр Москвы Сергей Собянин предупредил, что фальшивая справка, якобы подтверждающая наличие антител к коронавирусу, — это бесполезная трата денег, поскольку «она никому не нужна».

По последним данным, всего с начала эпидемии в стране выявлено 1 463 306 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 25 242 летальных исхода, выздоровели 1 107 988 человек.

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