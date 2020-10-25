Очаг поражения: почему круизные лайнеры начали уничтожать

Глубокий кризис в туристической отрасли, разразившийся из-за пандемии, вынуждает круизные компании избавляться от части судов, чтобы сократить убытки. Роскошные круизные лайнеры, которые только недавно были отремонтированы, списывают раньше времени и отправляют на утилизацию. Как уничтожают корабли на судоразделочной верфи турецкого города Алиага — в фотогалерее «Известий»
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Фото: Getty Images/Chris McGrath
Круизная индустрия — одно из самых пострадавших направлений во всей туристической отрасли. Любые инфекции на кораблях, где в замкнутом пространстве сосредоточено большое количество людей, распространяются молниеносно
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Фото: Getty Images/Chris McGrath
С появлением нового коронавируса эта проблема встала особенно остро. В первые месяцы пандемии во время круизов было зафиксировано несколько массовых вспышек заболевания
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Фото: Getty Images/Chris McGrath
Пассажирские морские перевозки временно были прекращены, но после их возобновления в связи с улучшением эпидемиологической обстановки, несмотря на предпринятые меры, вирус снова проник на круизные лайнеры
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Фото: Getty Images/Chris McGrath
Глава американской круизной компании Carnival Cruise Line, входящей в крупнейший международный холдинг Carnival Corporation, после первой волны коронавируса заявил, что до конца года на переработку будут отправлены 13 судов
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Фото: Getty Images/Chris McGrath
Carnival Fantasy — один из пяти роскошных круизных лайнеров, которые уже поступили на турецкую верфь из США, Великобритании и Италии
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Фото: Getty Images/Chris McGrath
Вскоре в Алиагу на утилизацию прибудут еще три гигантских пассажирских судна
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Фото: Getty Images/Chris McGrath
В большинстве стран все многодневные круизы отложены на неопределенный срок. Их возобновление ожидается в лучшем случае в 2021 году
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Фото: Getty Images/Chris McGrath
Глава турецкой ассоциации по утилизации судов Камил Онал говорит, что до пандемии на местные верфи приходили обычно грузовые и контейнерные суда, однако кризис создал им новые возможности
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Фото: Getty Images/Chris McGrath
По сравнению с прошлым годом бизнес по утилизации судов в Алиаге вырос на 30%. Ожидается, что объемы полученного после демонтажа судов металла вырастут с 700 тыс. т в минувшем январе до 1,1 млн т к концу года. При утилизации лайнеров ничего не пропадает зря, даже неметаллическая фурнитура — ее скупают представители гостиничного бизнеса
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