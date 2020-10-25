Очаг поражения: почему круизные лайнеры начали уничтожать

По сравнению с прошлым годом бизнес по утилизации судов в Алиаге вырос на 30%. Ожидается, что объемы полученного после демонтажа судов металла вырастут с 700 тыс. т в минувшем январе до 1,1 млн т к концу года. При утилизации лайнеров ничего не пропадает зря, даже неметаллическая фурнитура — ее скупают представители гостиничного бизнеса