Песков заявил о глубоких отношениях между Россией и Белоруссией

Вряд ли какая-то третья страна может достичь в отношениях с Белоруссией той глубины, которая есть у Москвы и Минска. Такое мнение в эфире программы «Большая игра» на Первом канале высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг, 22 октября.

По его словам, суть конкуренции заключается в том, что если какая-то страна готова предложить Белоруссии такое же экономическое сотрудничество и отношения взаимозависимости и взаимной выгоды, как Россия, то существует шанс, чтобы в этой конкуренции занимать некие лидирующие позиции.

При этом Песков подчеркнул, что между Москвой и Минском сложились глубокие союзнические отношения во всех планах, и до этого уровня сейчас сложно подняться какой-либо третьей стране.

Также пресс-секретарь отметил, что Россия выступает против вмешательства в дела Белоруссии, особенно на фоне событий, которые произошли в республике. Песков напомнил, что президент РФ Владимир Путин с самого начала выступал за то, что белорусы должны сами решить свои проблемы.

Кроме того, российский лидер приветствовал решение президента Белоруссии Александра Лукашенко пойти на конституционную реформу, процесс которой был запущен 22 октября.

Что касается ряда европейских стран, которые пытаются играть в этом процессе, то Песков считает, что они вряд ли могут сыграть какую-то конструктивную роль. Невозможно выстраивать отношения со страной, считая ее лидера нелегитимным, вводя санкции против страны и членов высшего руководства. Песков добавил, что европейские государства сами лишили себя этой возможности.

В конце сентября Путин подчеркнул, что на Белоруссию оказывается беспрецедентное внешнее давление, однако отношения Москвы и Минска не подвержены ни времени, ни конъюнктуре.

В Белоруссии 9 августа прошли выборы президента. Согласно данным Центризбиркома, победил действующий президент Александр Лукашенко. С того дня в республике продолжаются массовые протестные акции.