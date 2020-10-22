Адвокат оценил шансы Ефремова на УДО

Актер Михаил Ефремов, осужденный на семь с половиной лет за смертельное ДТП с его участием, может рассчитывать на условно-досрочное освобождение менее чем через три года. Об этом в четверг, 22 октября, ТАСС сообщил его адвокат Владимир Васильев.

«С учетом действующего законодательства и системы зачетов сроков в СИЗО Ефремов сможет рассчитывать на УДО через три года или даже чуть меньше», — приводит агентство слова защитника.

Ранее в четверг Мосгорсуд смягчил приговор Ефремову с восьми до 7,5 года колонии общего режима.

Заседание суда по делу актера началось 20 октября и переносилось по ходатайству защиты осужденного. Ефремов заявил об искреннем раскаянии в совершенном им летом 2020 года ДТП, в результате которого погиб курьер интернет-магазина Сергей Захаров.

Накануне адвокат актера заявил об обещании осужденного помогать матери и гражданской жене погибшего в аварии. Кроме того, Ефремов выплатил компенсации троим потерпевшим по делу о смертельном ДТП с его участием, адвокат потерпевших подтвердил выплату компенсации.

ДТП с участием Михаила Ефремова произошло в начале июня в центре Москвы. Внедорожник артиста выехал на встречную полосу, где врезался в легковой автомобиль. Его водитель Сергей Захаров скончался в больнице от полученных травм.

Экспертиза показала, что в момент аварии актер был нетрезв.

Суд 8 сентября признал актера виновным в аварии и приговорил к восьми годам колонии. Также Ефремова лишили водительских прав на три года после освобождения.