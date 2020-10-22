«Дальний Восток — дело тонкое»

На этой неделе хабаровский «Амур» забрался в зону плей-офф Восточной конференции КХЛ. Клуб, ещё в сентябре казавшийся безнадёжным аутсайдером, одержал три победы подряд, а всего в семи последних встречах проиграл лишь дважды. И если выездной успех по буллитам над «Сочи» (4:3) был ожидаем, а домашний результат с хельсинским «Йокеритом» (4:1) можно объяснить трудностями финнов после перелёта на Дальний Восток, то разгром 7:1 одного из фаворитов Лиги — казанского «Ак Барса» — удивил многих.

При этом стартовала команда с девяти поражений в 11 матчах регулярного чемпионата. В пятницу ей предстоит очередной домашний матч с челябинским «Трактором». В интервью «Известиям» о причинах преображения «Амура» рассказал защитник клуба Никита Камалов. Хоккеист также поделился подробностями о подготовке к матчу с лидером и впечатлениями от работы нового главного тренера.

— За счёт чего за полтора месяца клуб проделал путь от поражения 2:8 от «Авангарда» до победы 7:1 над «Ак Барсом»?

— Я думаю, всё благодаря тому, что мы не опустили руки и выполняли требования тренерского штаба. За счёт работы и слаженного коллектива мы пошли по верному пути, а лучшие игры у нас ещё впереди.

— Как удалось ни разу не пропустить в равных составах от «Йокерита» и «Ак Барса»?

— Тренерский штаб подсказал, как действовать против них. Это очень хорошие команды с подбором мастеровитых игроков. Нас попросили сыграть попроще, в обороне ничего лишнего не придумывать. Быть поближе к хоккеистам соперников, играть в тело, не давать им поднять голову.

— Персонально против кого сложнее играть?

— Со всеми тяжело. Но если брать последний матч с «Ак Барсом», то против Александра Бурмистрова и Стаса Галиева. Технически они хорошо оснащены, видят поляну, могут тебя также «подвязать на шнурках» (применить финт. — «Известия») и уехать.

— Вы стали автором седьмой шайбы в ворота «Ак Барса». В трансляции казалось, что после броска Вячеслава Ушенина она напрямую влетела в ворота. Какой части вашего тела она коснулась?

— Там Ушенин бросал, а я оказался на пятачке и закрывал вратаря, и в нужный момент подпрыгнул, чтобы шайба просто пролетела мимо меня. Но она удачно попала мне в ногу и отлетела в ворота. В итоге гол записали на меня.

— Вы за 18 матчей текущего регулярного чемпионата набрали по системе «гол+пас» 7 (2+5) очков, повторив свой лучший результат в КХЛ прошлого сезона. Благодаря чему выросла результативность?

— Честно говоря, уже даже не обращаю внимания на то, сколько у меня очков. Раз набрал их — хорошо. Есть, к чему дальше стремиться. Дай Бог, ещё столько же набрать.

— За последнее время вы проиграли только на выезде «Витязю» (2:6) и «Ак Барсу» (0:4), провалившись после первых периодов. С чем были связаны неудачи?

— Сами были удивлены этим результатам. С тем же «Витязем» вели в счёте 2:0 к первому перерыву, но получили кошёлку шайб во втором периоде. Допустили грубейшие ошибки. Может быть, рано поверили в победу или соперник сыграл хорошо. Но тот матч прошёл и уже забыли о нём.

— Вы лично набираете очки третью встречу подряд, не пропускаете в равных составах и имеете показатель полезности +5. Сейчас у вас лучшая форма за всю карьеру в КХЛ?

— Будем надеяться, что лучшие игры у нас впереди. Но в целом да, сейчас мы набрали оптимальную форму. Вся команда показывает хороший хоккей. Стоит придерживаться этой игры.

— При этом в начале сезона вы сыграли много матчей с отрицательным показателем полезности, а команда проигрывала почти всё, что можно. За счет чего получилось переломить ситуацию?

— На начало сезона у нас пришлась пора карантина. Многие ребята болели, на лед выходила молодёжь. Поэтому проигрывали матчи более чем в одну шайбу, много пропускали. Не могли найти свою игру. Сейчас пришёл новый главный тренер. Объяснил, как нужно действовать, чего он хочет от нас. Мы пытаемся это выполнять.

— Стали играть по 20 минут и более за матч. Сил хватает, или такая нагрузка непривычна?

— Да. Ты постоянно играешь в три пары защитников. И мы уже привыкли к этому. Хотя такое у нас уже не в первый раз. В прошлом сезоне мы тоже действовали в три пары. И это даже хорошо, потому что ты постоянно находишься тонусе.

— Как на команде сказалась летняя отставка Александра Гулявцева, который прилетел в Хабаровск на сборы, но в итоге не провёл с командой ни одной тренировки?

— Для любого клуба тренерская перестановка — стресс. Тем более, 80% игроков, да и почти весь состав формировался под Гулявцева. Он отработал в «Амуре» полтора года, все уже знали этого тренера и его требования. Плохо, что так получилось, что семейные обстоятельства вынудили его покинуть Хабаровск. Но мы всё понимаем. Оставалось только работать дальше.

— Почему не получилось у его помощника Павла Торгаева, который в итоге готовил команду к сезону и начинал первенство в качестве главного?

— Думаю, больше сказалась история с ковидом. При его работе во главе команды произошёл этот пик заболевания — в конце предсезонки и начале сезона. Проблемы больше были связаны с карантином.

— Что привнёс в коллектив Сергей Светлов после того, как возглавил «Амур» в сентябре?

— Своё видение хоккея, свои требования. Понадобилось несколько матчей, чтобы перестроиться под его систему. Поэтому поначалу и при Сергее Александровиче результаты не сильно улучшились. Но сейчас мы нашли взаимопонимание с главным тренером. Результаты улучшились. Будем надеяться, что так дело пойдёт и дальше. Конечно, Дальний Восток — дело тонкое. Перелёты, смены часовых поясов не могут совсем не сказываться. Но сделаем всё, чтобы нынешняя игра оставалась до конца сезона, а потом и в плей-офф, куда хотим выйти.

— За счет чего в прошлом сезоне, несмотря на все эти долгие перелёты и смену часовых поясов, «Амур» прибавил в конце регулярного чемпионата? Обычно дальневосточные команды, если претендуют на выход в плей-офф, то за счёт очков, набранных в первой половине турнира?

— Хорошо работал тренерский штаб, который знал, когда дать нагрузки, а когда — выходной. Медицинский штаб и массажисты тоже мастера своего дела и знают, когда и что нам нужно. Думаю, в нынешнем сезоне будет так же. Всё-таки доктора у нас остались те же. И, кстати, тренеры из штаба Гулявцева тоже. Да и Сергей Александрович Светлов немало отработал на Дальнем Востоке в том же «Адмирале», поэтому знает специфику региона.

— Вспоминаете зимнюю Универсиаду в Красноярске, на которой взяли золото со сборной России?

— Конечно, помню этот турнир. Очень положительные эмоции от него: и от победы, и от самой атмосферы. Тем более, недавно появился повод вспомнить об этом: губернатор Хабаровского края Михаил Владимирович Дегтярёв недавно вручил мне значок и корочку Мастера спорта как раз за ту Универсиаду. Это было очень приятно. Мне все знакомые звонили и поздравляли.

— Сейчас в «Амуре» решились финансовые проблемы, из-за которых летом много говорили о задолженностях по зарплатам и премиям перед командой?

— Процесс идёт в позитивном русле. Сегодня с командой встречался новый исполнительный директор (Евгений Лугин. — «Известия»). Он сказал, что решение с финансами будет положительное, власти в курсе ситуации. И скоро всё у нас наладится.