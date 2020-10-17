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Сам себе Науменков: как защитник ЦСКА помог победить СКА

Первое в сезоне армейское дерби осталось за москвичами
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Сам себе Науменков: как защитник ЦСКА помог победить СКА
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2020-10-16 23:41:11
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В пятницу ЦСКА и СКА сошлись на льду спустя более чем полгода, и сильнее оказались москвичи — 3:1. До этого последний раз команды встречались на финише прошлого регулярного чемпионата КХЛ, победу праздновали петербургские армейцы (4:1). ЦСКА открыл счет благодаря голу защитника Михаила Науменкова. Вскоре нападающий петербуржцев Кирилл Марченко восстановил равновесие. Но дубль форварда Константина Окулова принес победу красно-синим, которые оторвались от СКА на четыре очка в таблице и лидируют в Западной конференции.

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Кадровые проблемы

СКА продолжает играть без своего главного тренера Валерия Брагина, который уже почти месяц изолирован от команды сначала из-за коронавируса, а потом из-за других медицинских проблем. В клубе не говорят точный диагноз, но по данным источников, у 64-летнего специалиста ОРВИ. Вновь со скамейки командой руководил вице-президент клуба и глава штаба СКА Роман Ротенберг.

— У нас за последний месяц переболели многие — и среди хоккеистов, и среди всего тренерского штаба, поэтому мы привыкли, — сказал «Известиям» нападающий СКА Кирилл Марченко. — Но Валерий Николаевич дистанционно дает нам указания и подсказки. А во время матчей даже в его отсутствие хорошо работает штаб, поэтому стараемся добиваться результата. Не хочется сегодняшнее поражение списывать на потери.

Сам себе Науменков
Сам себе Науменков: как защитник ЦСКА помог победить СКА
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Помимо штаба за последний месяц у СКА переболела большая часть основного состава. Из-за этого некоторые матчи пришлось играть молодежи, которая достаточно хорошо себя проявила. Поэтому некоторые юные воспитанники, например, 18-летний нападающий Марат Хуснутдинов, оказались в заявке и на матч с ЦСКА, к которому выздоровели большинство взрослых.

Впрочем, Марат Хуснутдинов не так часто выходил на лед в пятницу. Зато продолжает закрепляться в первом звене 20-летний нападающий Кирилл Марченко. Зимой он под руководством Валерия Брагина стал серебряным призером молодежного чемпионата мира, и после этого его стали регулярно ставить в состав СКА вместе с другими героями того МЧМ — форвардами Иваном Морозовым и Василием Подколзиным.

Их тройка была очень результативной, но начало этого сезона у нее не задалось, поэтому теперь ребята играют по отдельности. Больше всех повезло Кириллу Марченко, которого в сентябре поставили в первое звено к Линдену Вею и Владимиру Ткачеву. Поскольку последний сейчас травмирован, к ним передвинули новичка СКА Якова Тренина, только недавно подписавшего контракт на условиях аренды из клуба НХЛ «Нэшвилл Предаторз».

Сам себе Науменков
Сам себе Науменков: как защитник ЦСКА помог победить СКА
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Сам Кирилл Марченко играл всего второй матч в КХЛ почти за месяц. До этого он не мог выйти на лед по состоянию здоровья. Чтобы набрать форму, в начале недели ему даже пришлось поиграть в МХЛ (Молодежная хоккейная лига).

— Разница в скоростях заметна, но я стараюсь быстрее вернуть свою лучшую форму и помогать СКА в КХЛ, — заявил Марченко. — Жаль, что сегодня не сумели одолеть ЦСКА, но уверен, что дальше будем выступать гораздо лучше.

Большинство решает

Именно Кирилл Марченко забил единственный гол в ворота ЦСКА. Он сравнял счет в большинстве на 17-й минуте. Восемью минутами ранее первую шайбу забросил московский армеец Михаил Науменков. Но дальше ЦСКА, который свои потери из-за ковида пережил еще в летнюю предсезонку, дожал соперника за счет двух удачных розыгрышей лишнего. В конце второго и начале третьего периодов комбинации Егор Рыков — Максим Шалунов — Константин Окулов привели к двум голам в большинстве.

Сам себе Науменков
Сам себе Науменков: как защитник ЦСКА помог победить СКА
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

— Качество игры первого армейского сезона лично в моих глазах было очень хорошим, — поделился мнением с «Известиями» член наблюдательного совета ЦСКА, российский хоккеист Сергей Федоров. — Думаю, исход предопределило то, что одна команда использовала свои моменты, а другая нет. Их было достаточно и у ЦСКА, и у СКА. Но с реализацией у хозяев площадки дело обстояло лучше, поэтому победа оказалась за ними.

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Соперники и конкуренты

После победы над СКА московские армейцы оторвались от преследователей на Западе. Они опережают идущих вторыми петербуржцев на четыре очка, при этом сыграв на одну игру меньше. Следующий матч ЦСКА проведет в воскресенье. Это будет московское дерби с «Динамо», которое также пройдет на домашней арене армейцев. СКА в понедельник примет у себя в Санкт-Петербурге подольский «Витязь», который в четверг проиграл дома екатеринбургскому «Автомобилисту» (3:4).

— Наши ошибки и неправильная игра в своей зоне дали «Автомобилисту» вернуться в матч, — рассказал «Известиям» нападающий «Витязя» Федор Малыхин. — С таким соперником и против таких сильных игроков надо играть очень внимательно, с максимальной собранностью и концентрацией. Так что наши технические и тактические ошибки привели к пропущенным шайбам, и отыграться с 1:4 было уже тяжело. Нам пока не хватает стабильности, чтобы все три периода проводить на одном хорошем уровне, без провалов.

Сам себе Науменков
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Героем той встречи стал нападающий «Автомобилиста» Брук Масек. Он забил гол и сделал голевую передачу, а некоторые его трюки на льду стали сравнивать с тем, что делает его партнер по команде, нападающий Павел Дацюк. Также он в ходе матча получил повреждение.

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— Я просто увидел свободный лед, что передача пройдет в точку на пятаке. Леша Василевский там вовремя оказался и отличным броском вывел нас вперед, — прокомментировал «Известиям» свой голевой пас Масек. — Да, наше большинство очень успешное, но мы не останавливаемся и продолжаем тренироваться и улучшать игру в неравных составах. Что касается моего повреждения, то тут я сам себя случайно поранил.

По словам Алексея Василевского, его гол с передачи Масека стал одним из ключевых моментов в игре. Сам защитник «Автомобилиста» в этом эпизоде сумел успешно переиграть лидера «Витязя» Александра Сёмина.

— Я надеялся, что передача Брукса до меня дойдет, что он меня увидит и отдаст пас, так оно и вышло — мы забили очень важный гол, — сказал «Известиям» Алексей Василевский. — Он молодец, спасибо ему. Как освободился от опеки Сёмина? Наверное, инстинкты, увидел, что пятак открыт, подключился, получил пас, бросил, забил. Тренер нам говорит, чтобы защитники, когда есть возможность, подключались вперед, ну и Масеку еще раз спасибо за хорошую передачу.

«Автомобилист» сейчас является лидером Восточной конференции и в общей таблице регулярного чемпионата набрал одинаковое количество очков с ЦСКА, который пока выше по дополнительным показателям.

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