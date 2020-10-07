Армейский почин: ЦСКА уверенно обыграл «Динамо» в матче КХЛ

Два самых титулованных московских клуба — ЦСКА и Динамо впервые очно встретились в текущем чемпионате КХЛ. Состоявшийся 6 октября матч завершился победой армейцев со счётом 2:0. Игра ожидаемо вызвала ажиотаж — «ЦСКА Арена» в Парке легенд на Автозаводской улице оказалась заполнена максимально с учетом пандемии коронавируса. На матче побывали две звезды разных поколений — выступающий в НХЛ уже 15 лет динамовский воспитанник Александр Овечкин и перешедший в этом году из ЦСКА в сильнейшую лигу мира Кирилл Капризов.

Стабильные составы

ЦСКА, сменив в межсезонье значительную часть лидеров, возможно, потерял в качестве игры, но по-прежнему способен добиваться максимального результата. Без Кирилла Капризова, Ильи Сорокина, Михаила Григоренко и других творцов триумфа последних двух лет (победа в Кубке Гагарина-2019 и два регулярных чемпионата), но с новичками Николаем Голдобиным, Брэйданом Лайпсиком, Александром Шарыченковым, Андреем Локтионовым, Егором Рыковым и Дмитрием Саморуковым армейцы из 12 стартовых матчей выиграли 10 и уверенно лидируют в Западной конференции.

Правда, не все новобранцы сразу стали давать результат. Приехавший из НХЛ Голдобин только в воскресном матче с «Авангардом» (4:2) забросил первую шайбу за армейцев в нынешнем первенстве. У Локтионова продолжается безголевая серия в КХЛ, начавшаяся ещё в прошлом сезоне в магнитогорском «Металлурге». При этом оба хоккеиста были достаточно результативны в конце августа на Кубке мэра Москвы.

Голевая засуха ведущих форвардов привела к тому, что в последних матчах главный тренер ЦСКА Игорь Никитин перевёл начинавшего сезон в первом звене Локтионова в третью пятёрку к Сергею Андронову и Павлу Карнаухову. А в первом звене с Голдобиным теперь выступают легионеры Марио Кемпе и Лайпсик.

«Динамо» провалило старт сезона, проиграв три встречи. Но затем подопечные Владимира Крикунова выправили ситуацию и одержали пять побед подряд, а шестую заработали за счёт отказа играть рижских одноклубников из-за вспышки эпидемии короновируса в команде — латвийский коллектив получил техническое поражение (0:5).

Чуть сбило порыв бело-голубых обидное поражение в дерби со «Спартаком». Динамовцы в третьем периоде отыгрались с 1:4, но в итоге проиграли в серии буллитов (4:5). А затем потерпели дома поражение от челябинского «Трактора» (2:4). Но перед дерби с ЦСКА «Динамо» вновь поймало победную волну, одолев на своём льду китайский «Куньлунь Ред Стар» (6:3).

Серьёзных перестановок в команде не было. Один из потенциальных лидеров «Динамо» форвард Дмитрий Кагарлицкий вновь начал в третьем звене. Вернувшийся из СКА после годичного перерыва хоккеист по-прежнему не забросил в этом сезоне ни одной шайбы и потерял место в первой атакующей тройке с Вадимом Шипачевым и Дмитрием Яшкиным, к которым поставили Даниила Тарасова. А Кагарлицкого перевели к Владиславу Ефремову и Вячеславу Кулемину. Однако динамовцам не удаётся дождаться результативности и от легионеров второго звена — Теему Пулккинена и Оскара Линдберга, с которыми в связке оказался Андрей Алексеев.

Быстрое время

В первом периоде нападение «Динамо» также ничего не смогло сделать. Гораздо острее действовал ЦСКА, но и армейцам не удалось открыть счёт. При этом до перерыва игра шла на высоких скоростях и почти без пауз с одним удалением, в результате чего команды крайне быстро ушли в раздевалку — через полчаса чистого времени после стартового вбрасывания.

Во втором периоде счёт открыл защитник ЦСКА Михаил Науменков. И после этого армейцы окончательно взяли игру под свой контроль, грамотно сыграв в обороне и почти не давая лидерам «Динамо» что-либо создать у своих ворот. В конце второго периода у красно-синих было два удаления, но даже в этих условиях бело-голубые не смогли реализовать большинство.

— У «Динамо» практически не было моментов, хотя они должны были появиться, поскольку бело-голубые имели большинство, в том числе «5 на 3», — заявил «Известиям» двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников. — Но ЦСКА просто замечательно отыграл в обороне и шансов сопернику не дал. Шарыченков отстоял на ноль, хотя он не чета Сорокину. Сзади армейцы отработали отлично — один из лучших матчей в нынешнем сезоне. Их отличала грамотная игра. Хотя в команде много новых игроков, а стиль Никитина старый — движение, плотность в обороне и быстрые контратаки.

Вновь не смог забить Дмитрий Кагарлицкий, чья безголевая серия в этом сезоне насчитывает уже 12 встреч. 31-летний форвард после сезона в СКА никак не вернётся на свой уровень, когда он был лидером родной череповецкой «Северстали» и московского «Динамо» образца позапрошлого чемпионата.

— Кагарлицкому надо встряхнуться — такое часто бывает с хоккеистами, когда они психологически не готовы после такого года, как был у Дмитрия в СКА, — добавил Кожевников. — Надо ему сейчас что-то в себе поискать. Пока он потерял индивидуальность, которая у него была в «Северстали» и первом сезоне в «Динамо», когда он много обыгрывал соперников и вообще брал на себя игру. Возможно, ему стоит ненадолго поиграть в ВХЛ, чтобы на фоне молодёжи на более низких скоростях привыкнуть к своим фирменным качествам — обыгрыш и бросок. Наверно, время нужно, чтобы всё это вернуть. Игрок-то он хороший.

В третьем периоде преимущество армейцев удвоил Николай Голдобин, после голевой засухи забросивший шайбу во втором матче подряд.

— Пока рано оценивать Голдобина, — отметил Кожевников. — Давайте ещё пять-десять матчей посмотрим, чтобы делать выводы. Сейчас он молодец, начал забивать. Тем более, на следующий день после игры с «Динамо» у него день рождения. Сделал сам себе подарок. Но надо дальше держать марку. Мастерство должно проявляться на дистанции.

Следующий матч ЦСКА проведет в субботу на выезде против уфимского «Салавата Юлаева». «Динамо» в этот же день ожидает гостевая встреча с ярославским «Локомотивом».