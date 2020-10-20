«Работа построена так, чтобы не подписывать кого-то в спешке»

Лидером по потерянным очкам в Восточной конференции регулярного чемпионата КХЛ по итогам полутора месяцев является екатеринбургский «Автомобилист». В межсезонье главным тренером команды стал известный канадский специалист Билл Питерс. При нем клуб уже набрал 29 очков в 17 матчах, а его нападающие оказались в лидерах по статистическим показателям.

Алексей Макеев идет на втором месте в таблице снайперов, забросив 11 шайб и уступая имеющему аналогичный показатель московскому динамовцу Дмитрию Яшкину только потому, что тот сыграл меньше матчей. Он также лидирует в споре бомбардиров по системе «гол+пас», набрав 21 (11+10) очко. Его партнёр по первому звену легендарный Павел Дацюк по баллам идёт на втором месте — 20 (5+15), а в споре ассистентов вообще на первом (15 голевых передач). В интервью «Известиям» мнением о старте сезона поделился генеральный менеджер «Автомобилиста» Олег Гросс.

— Вас устраивают игра и результат, которые показывает «Автомобилист» на старте сезона?

— Конечно, мы стремимся к такому зрелищному хоккею, который дает результат. Соответственно, выбор тренера и селекционная работа были проведены из этого расчета.

— Что, помимо очков, вас больше всего радует по итогам первой части сезона?

— Рабочее настроение коллектива.

— «Автомобилист» активно подключает молодых игроков. Уже в этом сезоне дебютировали Илья Овчинников, Юрий Салов, Даниил Зайцев, также в обойме ребята чуть старше — Александр Севостьянов и другие.

— Да, Билл Питерс просматривает абсолютно всех, лично ходит на игры в Екатеринбурге, смотрит матчи команд МХЛ и ВХЛ в онлайн-трансляциях. У нас большая система: начиная с молодежной команды и дальше вертикально — «Горняк» (фарм-клуб «Автомобилиста» в ВХЛ. — «Известия») и основная команда. Главный тренер основы постоянно в тесном контакте с другими наставниками нашей системы. Поэтому нет ничего удивительного, что свои воспитанники потихоньку закрепляются в КХЛ.

— Алексей Макеев после возвращения в родной клуб сразу возглавил список лучших бомбардиров лиги. Ожидали от него такого?

— Он набрался достаточно мастерства, играя в Подольске за «Витязь». Не стоит забывать, что Макеев лучший бомбардир в истории подмосковного клуба в КХЛ и вызывался оттуда в сборную России. Он давно всем доказал, что является сильным игроком, крепким хоккеистом и лидером команды.

— Когда одновременно выбыли из-за травм основные защитники Захар Арзамасцев и Денис Бодров, не было желания выйти на рынок или были уверены в молодежи?

— Могу лишь повторить, что мы уверены в своей системе, своем резерве, и вся работа построена таким образом, чтобы не приходилось кого-то в спешке подписывать из-за травм и дисквалификаций. У нас есть ребята, которые могут как заменить кого-то на несколько игр, так и стать полноценными игроками основной команды. Так что тут никаких вопросов.

— Можете оценить прогресс своего сына Владислава, в последних матчах именно он выступал как «бэкап» (второй вратарь) Якуба Коваржа?

— Мне некорректно отвечать на этот вопрос, давать оценки. Это работа тренерского штаба, я в нее не вмешиваюсь.