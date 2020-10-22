Корабль «Союз» с возвращающимся на Землю экипажем отстыковался от МКС

Корабль «Союз МС-16», на борту которого возвращаются на Землю российские космонавты Анатолий Иванишин, Иван Вагнер и американский астронавт Кристофер Кэссиди, успешно отстыковался от Международной космической станции (МКС). Трансляция ведется на сайте «Роскосмоса».

Отмечается, что «Союз» отчалил от модуля «Поиск», в 5:00 мск он включил двигатель для торможения, чтобы сойти с орбиты, а в 5:28 должен разделиться на отсеки. В атмосферу спускаемый аппарат войдет в 5:31. Приземление в 147 км от города Жезказган в Казахстане ожидается в 5:55.

Как пишет РЕН ТВ, ранее экипаж попрощался с коллегами, которые остаются на МКС, после чего перешел на борт корабля. Космонавты использовали летные скафандры «Сокол КВ-2», проверили герметичность люков и работу систем. На Земле экипаж встретят специалисты, которые предварительно сдали тесты на COVID-19.

20 октября сообщалось, что российский космонавт Сергей Рыжиков принял командование МКС от американца Кристофера Кэссиди. Отмечается, что Кэссиди передал россиянину символический ключ от МКС в американском модуле Destiny в присутствии экипажа из шести человек.

На МКС остаются Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков и американка Кэтлин Рубинс, которые прибыли на станцию 14 октября. Планируется, что экипаж пробудет на орбите 177 суток. За это время космонавты проведут 55 научных исследований и экспериментов.

Ожидается, что в ноябре к ним присоединится экипаж корабля Crew Dragon, состоящий из американцев Майкла Хопкинса, Виктора Гловера, Шэннон Уолкер и японца Соити Ногути.