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Ракета «Союз» со сверхбыстрым пилотируемым кораблем состыковалась с МКС

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Российская ракета-носитель «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-17» состыковалась к модулю «Рассвет» Международной космической станции (МКС). Корабль установил рекорд по скорости полета к станции — примерно 3 ч 7 мин.

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Ракета стартовала с 31-й площадки космодрома Байконур (стартовый комплекс «Восток») в 8:45 мск 14 октября.

Полет пилотируемого корабля впервые прошел по сверхкороткой двухвитковой схеме.

К МКС отправились космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также астронавт NASA Кэтлин Рубин.

Планируется, что экипаж пробудет на орбите 177 суток. За это время космонавты проведут 55 научных исследований и экспериментов.

В настоящее время на орбите находятся российские космонавты Анатолий Иванишин, Иван Вагнер и американский астронавт Крис Кэссиди, которые прибыли на станцию 9 апреля на «Союзе МС-16».

«Союз-2.1а» — российская ракета-носитель, предназначенная для вывода на околоземную орбиту различных космических аппаратов, в том числе кораблей и спутников. Цифровая система управления ракеты создана инженерами НПО автоматики (входит в состав «Роскосмоса»): на нее установлен комплект базовых блоков семейства «Малахит».

Ранее сверхбыстрая двухвитковая схема полета к станции была отработана на «Прогрессах» — ракету «Союз-2.1а» со сверхбыстрым грузовым кораблем запустили с Байконура 23 июля.

Традиционной является двухсуточная схема, когда корабль делает 34 витка. Рекорд по скорости доставки экипажей на МКС пока принадлежит кораблю «Союз МС-06», который в сентябре 2017 года сделал это за 5 ч 38 мин, пишет «Газета.ру».

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