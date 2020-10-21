Российский космонавт Рыжиков стал командиром МКС

Российский космонавт Сергей Рыжиков принял командование Международной космической станцией (МКС) от американца Кристофера Кэссиди во вторник, 20 октября. Трансляция церемонии велась на сайте американского космического агентства NASA.

Отмечается, что Кэссиди передал россиянину символический ключ от МКС в американском модуле Destiny в присутствии экипажа из шести человек, пишет «РИА Новости».

«Сергей, я дарю тебе этот ключ и командование Международной космической станцией. Поздравляю», — заявил американский астронавт, отметив, что на МКС была лучшая команда, а проведенное вместе время было замечательным.

В свою очередь Сергей Рыжиков рассказал, что «ключ» от МКС напоминает ему времена, когда он был летчиком и хранил «ключ от неба». Он также добавил, что в этой миссии будет много событий, активностей, а также выразил готовность продолжать традицию показывать пример для людей, как на борту МКС все космонавты работают вместе и помогают друг другу.

Кристофер Кэссиди вместе с россиянами Анатолием Иванишиным и Иваном Вагнером возвращается со станции на Землю на корабле «Союз МС-16» 22 октября.

На МКС остаются Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков и американка Кэтлин Рубинс, которые прибыли на станцию 14 октября. Планируется, что экипаж пробудет на орбите 177 суток. За это время космонавты проведут 55 научных исследований и экспериментов.

Ожидается, что в ноябре к ним присоединится экипаж корабля Crew Dragon, состоящий из американцев Майкла Хопкинса, Виктора Гловера, Шэннон Уолкер и японца Соити Ногути.