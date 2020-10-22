Минобороны запатентовало способ маскировки двигающихся объектов от спутников

Способ маскировки наземных мобильных объектов от радиолокационных спутников запатентовала Военная академия связи имени Буденного Минобороны России. Об этом в четверг, 22 октября, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на базу данных Роспатента.

Авторы изобретения предлагают распылять облака специального аэрозоля на пути следования мобильных объектов, за которыми может вестись наблюдение спутников-разведчиков потенциального противника.

Какие конкретно мобильные объекты можно скрыть от спутников таким способом, в патенте не называется, однако известно, что Россия обладает подвижными грунтовыми комплексами с межконтинентальными баллистическими ракетами.

Накануне телеканал CNN со ссылкой на спутниковые снимки компании Planet Labs сообщил, что Россия якобы готовится возобновить испытания крылатой ракеты неограниченной дальности с ядерной энергоустановкой «Буревестник» на полигоне на архипелаге Новая Земля. На снимках изображен полигон в населенном пункте Паньково. Комментируя эту информацию, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал «с большим зазором по доверию» относиться к сообщению телеканала.