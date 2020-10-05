Броня по выбору: Минобороны объединит «Терминаторы» и «Бережки»

«Терминаторы», «Прорывы» и «Бережки» объединят. Минобороны прорабатывает вопрос формирования полков и бригад «с повышенными боевыми возможностями». Это будут уже существующие воинские части, которые будут перевооружены на новейшую бронетехнику: танки Т-90М, боевые машины пехоты (БМП-2М) с модулем «Бережок» и боевые машины поддержки танков (БМПТ) «Терминатор». Техника будет концентрироваться сразу в нескольких формированиях, что позволит создать «бронированный кулак», способный радикально изменить ситуацию на поле боя, считают эксперты.

Три в одном

Окончательное решение о создании новых полков и бригад будет принято после того, как пройдут специальные исследовательские учения, уточнили источники «Известий». Как ранее сообщил главком Сухопутных войск Олег Салюков, маневры с участием Т-90М «Прорыв», БМП-2М «Бережок» и БМПТ «Терминатор» пройдут уже в следующем году. По итогам учебно-боевого применения техники будет определена ее роль в боевом порядке войск. В армии перспективные формирования уже назвали «бригадами будущего».

Модернизированный Т-90М — самый современный танк из имеющихся на вооружении России. По своим характеристикам он вплотную приближается к перспективному танку Т-14 «Армата», который сейчас находится на испытаниях. Т-90М лишь немногим уступает «Армате» по ходовым качествам и бронезащите, имея такую же огневую мощь. Модернизированный вариант получил улучшенную пушку 2А46М5-01, более мощный дизельный двигатель, автоматизированную систему управления огнем «Калина» и дистанционно управляемый зенитный пулемет «Корд-МТ». В ходе доработки машины существенно повысилась ее защита. В частности, внутри боевого отделения были установлены противоосколочные экраны из кевларовой ткани, а основная часть боеприпасов вынесена в специальный ящик за башней.

БМП-2М считается глубокой модернизацией боевой машины пехоты БМП-2, разработанной еще в советское время. Однако по сути это совершенно другая техника. Машина получила новый двигатель УТД-23 с турбонаддувом мощностью 400 л.с., гидроамортизаторы повышенной энергоемкости, усиленные опорные катки, а резино-металлические гусеницы служат дольше и меньше вредят дорогам. На штатных местах командира и наводчика-оператора установлены прицелы с ночным и тепловизионным каналами наблюдения. Оружие и приборы наблюдения стабилизированы и могут автоматически удерживать мишень в прицеле днем и ночью, а также в движении.

Главное преимущество БМП-2М — боевой модуль «Бережок», дающий машине значительные огневые возможности. В его состав входит 30-миллиметровая автоматическая пушка, 7,62-миллиметровый пулемет, а также автоматический гранатомет. Кроме того, на нем теперь монтируются четыре ракеты противотанкового комплекса «Корнет-Э». Они могут поражать наземные и воздушные цели на расстоянии до 10 км и способны пробить любую бронезащиту.

«Терминатор» без аналогов

БМПТ «Терминатор» относится к принципиально новому классу техники, аналогов которого до сих пор ни в одной армии мира не было. Сейчас военные ищут наиболее подходящие для них роль и место в боевом порядке. Машина оснащена двумя 30-миллиметровыми автоматическими пушками 2А42, двумя автоматическими гранатометами АГС-17, четырьмя управляемыми ракетами «Атака» со сверхзвуковой скоростью полета. Всё это смонтировано на шасси Т-72, так что БМПТ по защите не сильно уступает танкам.

Огневая мощь новых полков и бригад будет существенно превосходить таковую нынешних танковых и мотострелковых частей, считает военный эксперт Виктор Мураховский.

— И у БМП-2М с модулем «Бережок», и у танков Т-90М боевые возможности значительно выше, чем у предыдущих модификаций, а БМПТ вообще новый вид техники, — отметил он. — Вообще, уже довольно продолжительное время продвигается идея так называемых боевых модулей, когда танки, БМП и БМПТ находятся в одном подразделении. Как это будет выглядеть на практике, надо смотреть. Возможно, это будут танковые, мотострелковые и взвода поддержки в одной роте, то ли это будут роты в составе батальонной тактической группы. У нас таких смешанных формирований не было, в отличие от некоторых зарубежных государств. Например, в бундесвере есть смешанные батальоны, где есть мотопехотные и танковые подразделения.

По словам Виктора Мураховского, концентрация новейших машин в одних полках и бригадах гораздо эффективнее, чем равномерное распределение техники по всем Сухопутным войскам. Это позволит при необходимости собрать на важном направлении бронированную ударную группу, которая может решить исход боя.

— Как применять эти силы, надо исследовать на практике, — отметил он. — Так всегда было, когда мы получали новую технику или образовывались новые структуры: проводили тактические учения с боевой стрельбой в различной обстановке, определяли реальные боевые возможности и т.д.

Ранее «Известия» сообщали, что Минобороны и предприятия ВПК согласовали сроки государственных испытаний перспективных боевых машин семейства «Курганец-25». Они начнутся через год, а окончание запланировано на осень 2022-го. Бронетехнику проверят в разных погодных условиях и климатических зонах. По словам экспертов, уже сейчас проводится тестирование некоторых ее компонентов и агрегатов.