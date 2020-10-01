Российские военные завершили испытания новой системы «Земледелие», уже получившей в армии название «реактивное минное поле». Ожидается, что со следующего года она начнет поступать на вооружение бригад и полков инженерных войск. Новинка способна за минуты создавать минные заграждения нужной конфигурации на удалении до 15 км — она выстреливает реактивные снаряды, которые разбрасывают мины в заданном месте. Такие машины особенно эффективны в маневренных боевых действиях при отсутствии четкой линии фронта, считают эксперты.

Тест сдан

Тесты инженерной системы дистанционного минирования (ИСДМ) — так официально обозначается новинка — успешно завершились в рамках учений «Кавказ-2020» , рассказали «Известиям» источники в оборонном ведомстве. «Земледелие» задействовали в розыгрыше финального эпизода на полигоне Капустин Яр 25 сентября в присутствии президента Владимира Путина и высших военачальников. Установленное боевыми машинами минное поле задержало выдвижение резервов условного противника и ограничило их маневренность.

О том, что помимо обычных ракет с минами для «Земледелия» разработаны и высокоточные боеприпасы, сообщил в июле этого года генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов. Для их производства на тульском НПО «Сплав» был построен специальный цех.

Корректируемые ракеты позволяют ИСДМ за считаные минуты выставить непроницаемое для противника минное поле. Система выстреливает реактивные снаряды, которые в заданном месте разбрасывают мины. При этом за счет уникальной аппаратуры прицеливания «Земледелие» может создать минное поле любой сложности, в том числе с готовыми проходами в нем для своих войск.

Минные намерения: «Земледелие» испытано и идет на вооружение_3 Машины комплекса дистанционного минирования ИСДМ «Земледелие» во время репетиции парада, посвященного 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

В 1970-е годы после испытаний военные отказались принимать на вооружение похожую систему на базе реактивных установок залпового огня «Град» и «Ураган». Проблемой оказалась низкая точность систем того времени на больших расстояниях и невозможность контролировать конфигурацию поставленного заграждения. Такое минное поле могло стать угрозой не только для противника, но и для своих войск.

— В отличие от традиционных новая система позволяет укладывать минные поля с большей скоростью и конфигурацией по выбранной программе, — рассказал «Известиям» военный эксперт Виктор Мураховский. — Кроме того, резко повышается безопасность для самого миноукладчика, если он вынужден работать на путях выдвижения вражеских войск. Тем самым возрастает эффективность этих мероприятий. Есть также возможность устанавливать мины с самоликвидатором — так, чтобы потом свои войска могли преодолевать поля без необходимости их разминировать. Системы дистанционного минирования особенно актуальны в условиях маневренных боевых действий в отсутствие сплошной линии фронта.

Реактивный минер

Компания «Сплав» специализируется на производстве реактивных систем залпового огня (РСЗО). «Земледелие» отдаленно напоминает обычный «Град» или «Торнадо-Г» и имеет такой же калибр в 122 мм. На каждом восьмиколесном бронированном шасси «КамАЗа» смонтированы два пакета по 25 ракет, снаряженных минами. Дальность их полета составляет от 5 до 15 км.

В состав системы помимо боевой машины входит также транспортно-заряжающая и контейнеры с ракетами. Перезарядка пусковой установки при их помощи выполняется быстрее, чем на обычной РСЗО такого же калибра, благодаря возможности замены целиком блока направляющих.

«Начинка» каждого контейнера может варьироваться. Некоторые снаряжаются ракетами только с противопехотными или противотанковыми минами. Другие имеют смешанную комплектацию из нескольких типов, чтобы устанавливать комбинированные заграждения. Выбирают их для применения исходя из ситуации на поле боя.

Минные намерения: «Земледелие» испытано и идет на вооружение_2 Военная техника едет к центру Москвы для ночной репетиции парада в честь 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Справа: инженерная система дистанционного минирования «Земледелие» Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Все расчеты для подготовки к стрельбе ведутся автоматически, как на новейших РСЗО. Боевая машина для этого оснащена не только спутниковой навигационной системой и компьютером, но и метеостанцией. Это позволяет вносить коррективы и учитывать влияние погоды на полет ракет.

Информация о пуске боеприпасов с минами и координатах их падения фиксируется самой системой, а также передается в вышестоящий штаб. На электронной карте местности у командования сразу отображаются местоположение и размер минного поля. Так оно не окажется сюрпризом для собственных войск и будет легче убедиться в его безопасности после окончания боевых действий.

Большое внимание было уделено совершенствованию боеприпасов новой машины. В соответствии со вторым протоколом Женевской конвенции каждая мина оборудована программируемыми самоликвидаторами. Они гарантируют, что минное поле не будет вечным, а дезактивируется через определенное время даже без вмешательства человека

Конкуренты уступают

Сейчас на вооружении инженерных войск имеются и другие системы, способные проводить скоростное минирование. Но их возможности, а главное, дальность применения уступают новинке.

Новый гусеничный минный заградитель ГМЗ-3 при постановке минного поля фиксирует не только конфигурацию, но и точное положение каждой установленной мины. Но он прокладывает лишь узкую полосу заграждения длиной меньше 3 км.

Более старый универсальный минный заградитель (УМЗ), базирующийся на шасси грузовика ЗИЛ-131, предназначен для установки сплошных минных полей на ближних дистанциях. Его радиус разброса составляет около 100 м.

Необычным вариантом является вертолетная система минирования ВСМ-1, которую монтируют на Ми-8. Она разбрасывает мины из подвесных контейнеров при полете на низкой высоте. Но в отличие от ракет пилотируемую авиатехнику не всегда можно применить над полем боя или в тылу противника.

Для всех современных систем дистанционного минирования могут использоваться новые «интеллектуальные» противопехотные и противотанковые мины. Среди них ПОМ-3, которая отличает человека от животного и может выделить людские шаги даже на фоне вибраций от проходящей рядом бронетехники.

Противотанковая ПТМ-4 имеет неконтактный магнитный датчик цели. Поэтому она срабатывает, даже если танк не наехал на нее гусеницей. Взрыв происходит под уязвимым днищем боевой машины. Как и ПОМ-3, она умеет самоликвидироваться через установленный промежуток времени.