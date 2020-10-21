В Кремле оценили материал CNN о планах России возобновить испытания «Буревестника»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал «с большим зазором по доверию» относиться к публикации телеканала CNN о планах Москвы возобновить испытания крылатой ракеты неограниченной дальности с ядерной энергоустановкой «Буревестник» в Арктике.

«Что касается публикации CNN, здесь мы предложили бы, скажем так, с большим зазором по доверию к достоверности таких новостей относиться и ориентироваться на официальную информацию, которая поступает от российской стороны», — сказал Песков журналистам в среду, 21 октября.

Накануне CNN со ссылкой на спутниковые снимки компании Planet Labs сообщил, что Россия якобы готовится возобновить испытания крылатой ракеты неограниченной дальности с ядерной энергоустановкой «Буревестник» на полигоне на архипелаге Новая Земля. На снимках изображен полигон в населенном пункте Паньково.

Эксперты из Института международных исследований Мидлбери в Монтерее Майкл Дуитсман и Джеффри Льюис заявили телеканалу, что Россия прекратила испытания ракеты после 2018 года, когда полигон закрыли, но, по их словам, новые спутниковые фотографии «показывают, что пауза завершилась».

Два американских чиновника рассказали CNN, что Россия готовится к испытаниям ракет в рамках своей программы передовых вооружений.

В сентябре 2019 года американские СМИ со ссылкой на источники писали, что разведка США считает, что Россия наращивает работы над крылатыми ракетами неограниченной дальности с энергоустановкой «Буревестник» и планирует поставить их на вооружение в течение шести лет.

Решение о начале разработки российской межконтинентальной крылатой ракеты неограниченной дальности с ядерной энергетической установкой «Буревестник» было принято в декабре 2001 года после выхода Вашингтона из Договора об ограничении систем противоракетной обороны 1972 года. Впервые о появлении такого оружия президент России Владимир Путин заявил в послании Федеральному собранию 1 марта 2018 года. Ракета получила свое название по результатам открытого голосования, проведенного на сайте Минобороны.