Прямой эфир

Разведка США заподозрила Россию в ускорении работ над «Буревестником»

0
Фото: Минобороны РФ
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Разведка Соединенных Штатов считает, что Россия наращивает темпы работы над крылатыми ракетами неограниченной дальности с малогабаритной сверхмощной ядерной энергоустановкой «Буревестник» и поставит их на вооружение раньше, чем планировалось — в течение шести лет. Об этом со ссылкой на источник в американской разведке сообщил телеканал CNBC.

Отмечается, что «Буревестник» якобы тестировался один раз в начала 2019 года, остальные четыре попытки были осуществлены в период с ноября 2017 года по февраль 2018 года. Самый длинный испытательный полет, по информации разведки США, длился около двух минут, ракета пролетела более 13,5 км, а самый короткий полет продолжался четыре секунды на расстояние 8,05 км. При этом источники телеканала считают, что испытания завершились неудачно, пишет ТАСС.

Решение о начале разработки российской межконтинентальной крылатой ракеты неограниченной дальности с ядерной энергетической установкой «Буревестник» было принято в декабре 2001 года после выхода США из Договора об ограничении систем противоракетной обороны 1972 года. Впервые о появлении такого оружия президент России Владимир Путин сообщил в послании Федеральному собранию 1 марта 2018 года. Ракета получила свое название по результатам открытого голосования, проведенного на сайте Минобороны России.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
США запустили четыре баллистические ракеты
В России испытывают гиперзвуковую ракету «Циркон»

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019