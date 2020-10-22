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Полиция в грузинском Зугдиди освободила 43 заложника
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Полиция в грузинском Зугдиди освободила 43 заложника

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Грузинские полицейские освободили по меньшей мере 43 заложника, которых удерживал неизвестный мужчина в филиале Банка Грузии в городе Зугдиди. Об этом в среду, 21 октября, сообщили в МВД страны.

В ведомстве добавили, что на месте происшествия ведутся следственные действия, передает ТАСС.

Ранее агентство Sputnik в Грузии сообщило, что вооруженный преступник, который захватил здание Банка Грузии в Зугдиди, покинул территорию учреждения на полицейском автомобиле с несколькими заложниками. Предположительно, он направился в сторону Абхазии, рассчитывая перебраться каким-то образом на территорию, которую не контролирует грузинская сторона.

Вместе с тем прежде агентство передавало, что злоумышленника задержали.

В среду, 21 октября, вооруженный захватчик ворвался в здание филиала Банка Грузии в Зугдиди и захватил заложников, требуя $500 тыс. По данным одного из отпущенных заложников, в комнате вместе с захватчиком находились 19 человек. Их удерживали около восьми часов.

Нескольким заложникам удалось сбежать из здания банка. Они выбежали на крышу и спаслись при помощи пожарной лестницы.

Кроме того, сообщалось, что пожилым клиентам банка злоумышленник разрешил покинуть здание.

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