Из здания захваченного банка в Зугдиди сбежали несколько заложников

Нескольким заложникам удалось сбежать из здания Банка Грузии в Зугдиди, захваченного неизвестными. Об этом сообщил 21 октября телеканал «Рустави 2».

Заложники смогли выбежать на крышу здания и спастись при помощи пожарной лестницы.

По словам очевидцев, нападавшие велели сотрудникам и посетителям банка встать на колени. После этого они разрешили пожилым людям покинуть помещение. Известно, что злоумышленники требуют выдать им $500 тыс. Они вооружены автоматами и гранатами.

По данным телеканала, налетчиков несколько, ранее сообщалось об одном напавшем на офис банка.