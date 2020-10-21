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Мужчина захватил заложников в банке в грузинском городе Зугдиди

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Мужчина захватил заложников в Банке Грузии в Зугдиди, сообщает в среду, 21 октября, Radio Free Europe в стране.

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Правоохранители проводят спецоперацию.

Как передает с места происшествия корреспондент со ссылкой на сотрудника Банка Грузии, вооруженный человек в маске выстрелил несколько раз и потребовал, чтобы находящиеся в здании люди встали на колени. Один из сотрудников успел нажать кнопку тревоги.

Отмечается также, что злоумышленник разрешил покинуть здание банка пожилым людям.

О том, выдвигал ли мужчина требования, не сообщается.

23 мая в Москве на Земляном Валу мужчина захватил отделение Альфа-банка. По первоначальным данным, в заложниках находились до шести человек. Позже стало известно, что сотрудники финансово-кредитного учреждения покинули офис, но в помещении остался один посетитель.

Захватчик Алексей Барышников угрожал взорвать отделение и требовал привезти к нему телеведущую Ольгу Бузову. Позже он принес извинения за свой поступок. Суд принял решение арестовать Барышникова и назначить психолого-психиатрическую экспертизу.

4 сентября Барышникова признали невменяемым.

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