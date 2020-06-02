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Захвативший банк в Москве мужчина извинился перед его сотрудниками и Бузовой

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Фото: ТАСС/Пресс-служба Хамовнического суда
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Алексей Барышников, захвативший отделение Альфа-банка в центре Москвы, извинился перед его сотрудниками, а также перед полицией и певицей Ольгой Бузовой. Об этом во вторник, 2 июня, сообщил ТАСС адвокат Барышникова Максим Кичигин.

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«Сегодня прошло следственное действие на месте происшествия. В ходе него Барышников принес извинения сотрудникам банка, его посетителям, сотрудникам правоохранительных органов и Ольге Бузовой, которым он доставил определенные неудобства», ― рассказал он агентству.

Также адвокат добавил, что в связи с признанием вины его подзащитным, Кичигин будет ходатайствовать на изменение меры пресечения, которая не связана с содержанием под стражей, а также о переквалификации его действий со ст. 206 УК РФ («Захват заложника») на ст. 213 УК РФ («Хулиганство»).

Барышников захватил отделение Альфа-банка на Земляном Валу днем 23 мая, он угрожал взорвать помещение. По первоначальным данным, в заложниках находились до шести человек, затем стало известно, что сотрудникам удалось выйти из помещения.

При допросе подозреваемый признал вину, но не смог внятно объяснить причину своего поступка. По сообщению правоохранительных органов, он рассказал, что был дважды судим — за угон и грабеж. Известно, что Барышникову 34 года, он уроженец Нижневартовска, в Москве работал грузчиком. При этом в администрации Нижневартовска заявили «РИА Новости», что он не обращался к властям города за помощью. Источник агентства также сообщил, что у мужчины в период проживания там не было никаких проблем с законом.

При этом, по данным Федеральной службы судебных приставов, на Барышникова заведено 12 исполнительных производств в разных регионах, его долги превышают 1,8 млн рублей.

25 мая мужчине предъявили обвинение и назначили психолого-психиатрическую экспертизу. Кроме того, Хамовнический суд Москвы арестовал Барышникова до 23 июля.

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