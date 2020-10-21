Захватившего банк в Грузии мужчину задержали

Захватившего банк в грузинском Зугдиди мужчину задержала полиция, заложники были освобождены, сообщил Первый канал Грузии 21 октября.

«Спецоперация в Зугдиди завершена. Правоохранители вывели захватчика с поднятыми руками, заложники освобождены», — говорится в сообщении.

21 октября вооруженный захватчик ворвался в здание филиала банка Грузии в Зугдиди и захватил заложников, требуя $500 тыс. По данным одного из заложников, в комнате вместе с захватчиком находились 19 человек. Их удерживали около восьми часов.

Нескольким заложникам удалось сбежать из здания банка. Они выбежали на крышу и спаслись при помощи пожарной лестницы.

Кроме того, сообщалось, что пожилым клиентам банка злоумышленник разрешил покинуть здание.

МВД Грузии призвало представителей СМИ не транслировать в прямом эфире кадры спецоперации, которая длилась несколько часов.