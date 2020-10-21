Захватчик банка в Грузии уехал на полицейской машине с тремя заложниками

Вооруженный преступник, который захватил здание «Банка Грузии» в грузинском городе Зугдиди и взял в заложники около 20 человек, покинул территорию учреждения на полицейском автомобиле. Об этом сообщил Sputnik Грузия в среду, 20 октября.

Один из заложников, Ираклий Кварацхелия, высказался о ситуации на своей странице в Facebook. По его словам, мужчина отпустил большую часть заложников за исключением трех человек. Выходя из здания, он прикрывался ими как щитом, держа в руках гранату. Все заложники мужчины, у них были связаны руки.

Кроме того, издание отметило, что один из полицейских добровольно сдался преступнику в заложники в ходе переговоров, принеся сумку с деньгами. По версии местных СМИ, это может быть начальник краевой полиции, его лицо узнали журналисты на видео с места событий.

Где находится преступник с несколькими заложниками, с которыми он покинул город, МВД Грузии не сообщает. Предположительно, он направился в сторону Абхазии, рассчитывая перебраться каким-то образом на территорию, которую не контролирует грузинская сторона.

Ранее 21 октября вооруженный захватчик ворвался в здание филиала банка Грузии в Зугдиди и захватил заложников, требуя $500 тыс. По данным одного из отпущенных заложников, в комнате вместе с захватчиком находились 19 человек. Их удерживали около восьми часов.

Нескольким заложникам удалось сбежать из здания банка. Они выбежали на крышу и спаслись при помощи пожарной лестницы.

Кроме того, сообщалось, что пожилым клиентам банка злоумышленник разрешил покинуть здание.

МВД Грузии призвало представителей СМИ не транслировать в прямом эфире кадры спецоперации, которая длилась несколько часов.